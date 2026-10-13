Минтранс запланировал ввод посадки в самолеты по биометрии во всех аэропортах

Министр транспорта Никитин доложил Путину о внедрении биометрии в аэропортах

Tекст: Тимур Шайдуллин

На встрече обсуждались реализация основных проектов транспортного комплекса, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовка специалистов для отрасли, передает РИА «Новости».

«Здесь же, конечно, отдельный вопрос очень позитивный – это биометрическая идентификация. Она работает сейчас в Пулково, работает в Шереметьево, дальше на все аэропорты это распространяем», – сообщил Никитин.

Отмечается, что российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию новой опции при наличии технической готовности инфраструктуры. Более широкое внедрение посадки по биометрии планируется в 2026–2027 годах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Владимир Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства. До этого Минтранс объявил о внедрении биометрии при авиаперевозках в России.