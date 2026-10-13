Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

Биржевые цены на газ в Европе достигли 995 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе газового распределительного центра TTF в Нидерландах выросли на 2%, достигнув 994,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Резкий рост цен на энергоносители начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые котировки увеличились на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что предстоящей зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за трудностей с заполнением хранилищ.

По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность европейских подземных хранилищ по итогам сентября превысила 71,5%, однако этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем предупредила, что запасы газа могут сократиться до 11% к концу зимы в случае сохранения ограничений на поставки СПГ и прекращения трубопроводного импорта из России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года.

В понедельник стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

В пятницу котировки опускались ниже 900 долларов.