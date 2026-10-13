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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня

    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    13 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot

    Lockheed Martin разработала ракету PAC-3 Edge для комплекса Patriot

    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    @ news.lockheedmartin.com

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Lockheed Martin представила новую ракету-перехватчик PAC-3 Edge, которая должна стать самой совершенной в семействе ракет для зенитного комплекса Patriot и превзойти по дальности, высоте поражения и маневренности нынешнюю PAC-3 MSE.

    Lockheed Martin показала PAC-3 Edge на выставке Ассоциации армии США. Ракета разрабатывается в рамках конкурса сухопутных войск на перехватчик следующего поколения и должна лучше справляться с баллистическими и гиперзвуковыми угрозами, чем нынешняя PAC-3 MSE, пишет The War Zone.

    В основе PAC-3 Edge лежит технология PAC-3 MSE, но ракета получила новую головку самонаведения, модернизированную систему управления и более совершенный твердотопливный двигатель, разработанный совместно с Northrop Grumman. Внешне ракета заметно отличается от MSE: у нее нет боковых стабилизаторов и характерного сужения корпуса между передней и задней частями.

    Президент подразделения ракет и систем управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл рассказал изданию, что технология головки самонаведения, созданная для PAC-3 Edge, в будущем будет применяться и в других ударных и оборонительных системах компании. «Так что это не просто единое решение для одной головки самонаведения, а целое семейство головок самонаведения, которые будут работать в разных диапазонах», – объяснил Кэхилл.

    Девятого октября Lockheed Martin объявила, что прошла в следующий этап конкурса армии США Future Interceptor. Испытания планируется начать в 2027 году, а первые поставки – в 2031 году. Ранее сухопутные войска отказались от программы Lower-Tier Future Interceptor из-за ее дороговизны, сосредоточившись на постепенном улучшении PAC-3 MSE, однако появление нового конкурса говорит о возобновлении интереса к более серьезному скачку в возможностях.

    Ракета использует трехимпульсный твердотопливный двигатель вместо двухимпульсного, что позволяет сберегать энергию для финального этапа перехвата, когда ракете требуется резко маневрировать. Количество и мощность двигателей управления по крену также увеличены по сравнению с PAC-3 MSE. Производитель пока не привел конкретных характеристик дальности, скорости и типов целей новой ракеты и не подтвердил ее возможности летными испытаниями.

    Lockheed Martin также разрабатывает более дешевую ракету PAC-3 ACE стоимостью около 2,5 млн долларов – это меньше половины цены PAC-3 MSE при сохранении двух третей ее возможностей. В январе компания заключила с Пентагоном семилетний контракт на увеличение производства PAC-3 MSE с 600 до 2 тыс. ракет в год, а в июле получила на эти цели дополнительные 53,86 млрд долларов, доведя общую сумму многолетнего контракта до 58,62 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot. В начале месяца президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD. В конце сентября Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов

    Комплекс защиты от дронов «Цитадель» показал минимальный расход снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший 30-миллиметровый артиллерийский комплекс «Цитадель» благодаря автоматизированной системе управления огнем продемонстрировал сниженный расход боеприпасов при поражении беспилотников.

    Автоматический комплекс «Цитадель» показал меньший расход боеприпасов по сравнению со стандартными зенитками благодаря современной системе управления огнем, передают «Известия».

    «ЗАК «Цитадель» благодаря своей системе управления огнем и снарядам с управляемым подрывом продемонстрировал значительно меньший удельный расход боеприпасов на одну пораженную цель, чем стандартные артиллерийские зенитки. В отдельных случаях он кратно меньше», – рассказали в Ростехе.

    Комплекс способен самостоятельно идентифицировать цель в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах, брать ее на сопровождение, наводить орудия и выбирать момент подрыва. В арсенале зенитки есть программируемые боеприпасы, которые накрывают беспилотники противника облаком шрапнели.

    «Цитадель» предназначена для круглосуточной защиты стационарных объектов от дронов мультикоптерного и самолетного типа. Система интегрируется с другими средствами в рамках эшелонированной противовоздушной обороны и имеет высокую степень автоматизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов. Также госкорпорация сообщила о создании зенитных роботов для борьбы с беспилотниками. Кроме того, Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.

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    12 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десяти летевших на Москву дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он уточнил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 октября 2026, 18:39 • Новости дня
    Фальков предложил проводить вузовские олимпиады по требованиям ЕГЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минобрнауки России выступило с инициативой организовать проведение вузовских олимпиад по тем же жестким требованиям, что и ЕГЭ, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

    «Один из принципов, который мы предложили – и все коллеги поддерживают – это вузовские олимпиады, сделать стандарт, равноценный стандарту Всероссийской олимпиады школьников, и проводить их по таким же требованиям жестким, как организуется ЕГЭ», – заявил Фальков на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает РИА «Новости».

    Министр также напомнил, что количество вузовских олимпиад в России уже сокращено с 83 до 60.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава РАН Геннадий Красников заявил о необходимости баланса при зачислении победителей олимпиад в вузы.

    В прошлом году Минобрнауки решило зачислять победителей и призеров олимпиад за счет средств вузов при нехватке для них бюджетных мест.

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    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

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    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

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    13 октября 2026, 02:32 • Новости дня
    Новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах

    Tекст: Антон Антонов

    Новый стандарт среднего общего образования впервые закрепил единый базовый перечень обязательного оборудования для учебных кабинетов во всех российских школах, сообщил эксперт Минпросвещения России, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.

    «Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории», – сказал Костенко.

    По словам эксперта, стандарт включает перечень мебели и систем хранения, а также средств обучения по конкретным предметам. Для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практикумов по оптике, механике, молекулярной физике и термодинамике, демонстрационные наборы и приборы, веб-камера, видеокамера для работы с оптическими приборами, телескоп, модели ракет-носителей, а также справочники, таблицы, портреты ученых и другие пособия, передает РИА «Новости».

    Для изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в перечень внесены противогазы, санитарные носилки, оружейный сейф, макет автомата Калашникова и комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам, а для кабинета математики – модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски.

    Костенко подчеркнул, что переход к новым требованиям будет постепенным и на полное оснащение кабинетов предусмотрен переходный период в несколько лет, без жесткого требования выполнить его к 1 сентября 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

    В школьную программу добавили обязательный курс об искусственном интеллекте.

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