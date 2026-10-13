  • Новость часаЖурналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает новый облик речного флота
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
    Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
    Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 14:20 • Новости дня

    Минтранс доложил о готовности Ленинградского вокзала к приему ВСМ

    Минтранс: Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ленинградский вокзал в Москве после реконструкции полностью готов к приему поездов высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Ленинградский вокзал в Москве готов к приему ВСМ, заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Андрей Никитин.

    «Наверное, самый яркий проект Москвы – это реконструкция Ленинградского вокзала. В три раза увеличилось количество посадочных мест, вокзал готов к приему ВСМ», – передает РИА «Новости» слова министра.

    Высокоскоростная магистраль предполагает создание двухпутной электрифицированной линии для поездов со скоростью 200–400 км в час.

    Первым таким проектом в России станет магистраль между Москвой и Петербургом. Планируется, что она будет запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе РЖД анонсировали запуск спутниковой связи и 5G на ВСМ Москва – Петербург.

    В начале месяца Минтранс назвал сроки начала строительства ВСМ Москва – Минск.

    В августе Путин сообщил, что строительство первой в России высокоскоростной магистрали идет полным ходом.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

    Комментарии (16)
    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Летевшие из Турции в Москву самолеты развернулись над Литвой

    Tекст: Антон Антонов

    Три пассажирских самолета, летевших из Турции в Москву, развернулись над Литвой и начали возвращаться из-за ограничений в аэропорту Внуково, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    Ожидается, что самолеты приземлятся в Стамбуле. «Рейсы, следовавшие из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково, развернулись в воздушном пространстве Литвы и взяли обратный курс», – приводит текст сообщения ТАСС.

    Ряд рейсов, летевших во Внуково, был перенаправлен в другие аэропорты из-за ограничений. Это 14 рейсов из Минска, Стамбула, Петербурга, Астаны, Антальи, Хургады, Калининграда, Дубая и Измира. Самолеты ушли в Шереметьево, Домодедово, Нижний Новгород и Минск.

    В Росавиации сообщали, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

    В воскресенье аэропорты Московского региона приостановили прием и выпуск самолетов. Из-за этого более 25 летевших в Москву рейсов ушли на запасные аэродромы. Позже столичные аэропорты вернулись к штатному режиму работы.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО десяти летевших на Москву дронов

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны отразили атаку десяти беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Он уточнил, что на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня
    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.

    «Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».

    Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.

    «Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.

    Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.

    В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.

    Комментарии (2)
    13 октября 2026, 06:16 • Новости дня
    Синоптики назвали самый холодный день недели в Москве

    Синоптик Макарова: Среда станет самым холодным днем недели в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Среда, 14 октября, станет самым прохладным днем текущей недели в Москве, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Дневная температура в столице в среду опустится до 9–11 градусов тепла. Ночью ожидается от 7 до 9 градусов, пояснила Макарова ТАСС.

    По словам синоптика, среднесуточная температура в городе составит около 9 градусов, что остается выше климатической нормы. В четверг днем в Москве прогнозируется 11–13 градусов, а в пятницу и субботу потеплеет до 11–16 градусов. К выходным ожидаются прояснения в облачности, отсутствие существенных осадков и слабый ветер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В пятницу синоптики обещали горожанам облачную и теплую погоду.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 07:42 • Новости дня
    Собянин: С ночи понедельника в сторону Москвы летели 417 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников, сообщил глава Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 мск 12 октября по 07.00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – информировал Собянин в Max.

    При этом 65 беспилотников поразили на подлете к самой столице.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что поражены 48 дронов, направлявшихся в сторону столицы.

    Вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье на подлете к городу уничтожили 21 БПЛА.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 06:01 • Новости дня
    Производство зерна в России значительно превысило уровень потребления

    Уровень самообеспечения зерном в России по итогам года достиг 172,7%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По итогам прошлого года производство зерна в России превысило уровень внутреннего потребления на 72,7%, значительно увеличив профицит по сравнению с предыдущими периодами.

    В 2024 году профицит зерна в России составлял 52,4%, однако в прошлом году показатель вырос до 172,7%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

    Как ранее отмечали в Минсельхозе, в 2025 году российские аграрии собрали третий по величине в истории урожай зерна, а также обновили рекорды по сбору зернобобовых культур, сои и рапса. Максимальный уровень самообеспечения зерном в стране фиксировался в 2022 году на отметке 191,4%, после чего показатель снижался.

    Статистика показывает, что уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны превысил 100%. Лидерами стали Карачаево-Черкесия и Ставропольский край, где этот показатель составил 465,9% и 419,6% соответственно. Уточняется, что данные Росстата не учитывают информацию по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил аграриев с профессиональным праздником. Ранее стало известно, что урожай зерна в стране превысил 126 млн тонн. Также Минсельхоз сообщил о превышении прошлогодних показателей сбора зерновых культур.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    Москвич отдал телефонным мошенникам ценности на 32 млн рублей

    МВД: 21-летний житель Москвы передал курьеру аферистов 32 млн рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Злоумышленники под предлогом замены домофона убедили 21-летнего жителя столицы передать курьеру сбережения, часы и ювелирные изделия на общую сумму более 32 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.

    Неизвестный позвонил молодому человеку и предложил заменить домофон в квартире. Москвич продиктовал код из СМС, после чего его убедили срочно задекларировать ценности, чтобы избежать правовых последствий, и передать их курьеру, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Выполняя указания аферистов, обманутый гражданин сложил в чемодан 550 тыс. рублей, девять наручных часов и семь ювелирных изделий, после чего передал его незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32,4 млн рублей», – сообщили в пресс-службе столичного главка.

    Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения задержали 20-летнего курьера, который за вознаграждение забрал чемодан и передал его сообщникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу.

    В субботу московский пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    До этого пожилая москвичка лишилась почти 35 млн рублей после общения по видеосвязи с мнимым силовиком.


    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 12:57 • Новости дня
    В Москве сгорел маршрутный автобус

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве на улице Веерной загорелся Автобус с 20 пассажирами загорелся на улице Веерной в столице, водитель эвакуировал находившихся в салоне людей, сообщил источник в экстренных службах города.

    На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.

    «На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».

    По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.

    В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.

    В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.

    В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.

    В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Бывшего британского дипломата задержали после возвращения с «Валдая»
    Вучич посоветовал родителям показывать детям сказку «Конек-Горбунок»
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина
    Мать главы Samsung подарила сыну акции на 1,94 млрд долларов
    «Яндекс» сделал бесплатными сервисы Yandex Cloud и «Яндекс 360» до конца октября
    Кашпировского похоронили в Виннице