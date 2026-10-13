Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток»

Минтранс доложил Путину о рейсах беспилотных грузовиков в Казахстан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент Владимир Путин оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и их испытание на дорогах Казахстана. В ходе встречи с главой государства глава Минтранса Андрей Никитин рассказал о запуске движения беспилотных грузовиков не только между Москвой и Петербургом, но и по трассе М-12 «Восток» вплоть до Челябинска, передает ТАСС.

«Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает», – сообщил министр транспорта.

«Очень хорошо», – отреагировал президент. Стороны также обсудили реализацию инвестиционных проектов в транспортном комплексе, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовку кадров для отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром транспорта.

Ранее в Минтрансе заявили о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Тогда Китай предложил Москве совместно развивать трансграничные перевозки грузов с помощью беспилотников.