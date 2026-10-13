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    Россия создает новый облик речного флота
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
    Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
    Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 14:17 • Новости дня

    Путин положительно оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток»

    Минтранс доложил Путину о рейсах беспилотных грузовиков в Казахстан

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин провел встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, который доложил главе государства об успешных испытаниях беспилотных грузовиков на трассе М-12 «Восток» и на дорогах Казахстана.

    Президент Владимир Путин оценил работу беспилотных грузовиков на трассе «Восток» и их испытание на дорогах Казахстана. В ходе встречи с главой государства глава Минтранса Андрей Никитин рассказал о запуске движения беспилотных грузовиков не только между Москвой и Петербургом, но и по трассе М-12 «Восток» вплоть до Челябинска, передает ТАСС.

    «Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает», – сообщил министр транспорта.

    «Очень хорошо», – отреагировал президент. Стороны также обсудили реализацию инвестиционных проектов в транспортном комплексе, повышение комфорта и доступности перевозок, а также подготовку кадров для отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром транспорта.

    Ранее в Минтрансе заявили о вхождении России в тройку мировых лидеров по развитию беспилотного транспорта. Тогда Китай предложил Москве совместно развивать трансграничные перевозки грузов с помощью беспилотников.

    13 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    В Приамурье женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейковое фото ИИ-медведя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

    Женщина с помощью нейросети добавила медведя на фотографию улицы и отправила подруге через мессенджер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    Фотография быстро распространилась среди местных жителей. В полицию стали поступать сообщения от испуганных граждан, одна из женщин призналась, что из-за реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома. Информация о появлении хищника дошла до главы округа, для поиска животного задействовали охотоведов и спецтехнику.

    Позже создательница фейка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась в розыгрыше. На суде она раскаялась и попросила вернуть изъятый у нее смартфон, который нужен ей для работы. С учетом смягчающих обстоятельств судья назначил штраф в размере 15 тыс. рублей, что ниже минимального предела по административной статье о распространении недостоверной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд заочно арестовал политолога Снеговую за фейки об армии. Также суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии за фейки о российских войсках.

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    13 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Yonhap: Samsung показала новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите OCP Global Summit 2026 в Сан-Франциско южнокорейская компания Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Компания выделила три ключевых направления для повышения производительности ИИ-систем: высокопроизводительная память, технологии расширения на базе Compute Express Link (CXL) и решения для хранения данных с использованием SSD-накопителей следующего поколения, пишет Yonhap.

    Корпоративный вице-президент и руководитель группы разработки приложений Samsung Шим Хо Чжун пояснил, что по мере роста моделей искусственного интеллекта и увеличения объемов данных расширение емкости памяти становится критически важным. По его словам, компания расширяет сотрудничество с глобальными клиентами для оптимизации ИИ-систем с самых ранних этапов разработки.

    На мероприятии Samsung также планирует провести совместную с компанией Advanced Micro Devices (AMD) демонстрацию решения для расширения памяти на базе CXL. Это позволит решить проблему ограничений емкости памяти в существующих вычислительных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом компания Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. Весной сотрудники корпорации добились выплаты гигантских премий. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов для Tesla.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    В Белоруссии освятили созданную нейросетью икону святого

    В Белоруссии освятили созданную ИИ икону покровителя интернета

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил в Витебской области икону покровителя интернета святого Карло Акутиса, созданную с применением технологий искусственного интеллекта.

    Церемония прошла в часовне святого Франциска Ассизского в городе Новолукомле, передает ТАСС со ссылкой на портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

    Настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский поблагодарил авторов иконы, среди которых промт-инженер Дмитрий Кульпанович и дизайнер Андрей Кабанов. «Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис – покровитель интернета и молодежи – использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия – это наша единственная «автострада на небо», – заявил он.

    Икона представляет собой стилизованную под живописное полотно картину размером 140 на 290 сантиметров. На ней изображен подросток с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта.

    В прошлом году президент республики Александр Лукашенко открыл производство телевизоров с ИИ на заводе «Горизонт». Ранее белорусский лидер заявил о планах ЕАЭС развивать технологии искусственного интеллекта.

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    13 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ

    МВФ: Властям не хватит ресурсов для спасения экономики при обвале рынка ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора департамента Международного валютного фонда Афанасиос Вамвакидис заявил, что возможная коррекция на рынке искусственного интеллекта ударит по мировой экономике, а у властей не хватит ресурсов для помощи рынкам.

    Сектор искусственного интеллекта в настоящее время выступает главным двигателем глобального экономического подъема, передает ТАСС.

    «Если произойдет рыночная коррекция из-за того, что доходы разочаруют, а крайне амбициозные инвестиционные планы не реализуются или не окупятся, это будет иметь потенциально более широкие последствия», – сказал Вамвакидис.

    Представитель МВФ указал, что при негативном сценарии макроэкономическая политика не сможет прийти на помощь экономике из-за необходимости сдерживать инфляцию. Дополнительную тревогу у фонда вызывает схема кругового финансирования в индустрии. В случае провала монетизации технологий рынку грозит обесценивание акций, проблемы с обслуживанием долга и невыполнение обещаний по будущим доходам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    В понедельник глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за развития ИИ.

    В пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в этой сфере.

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    13 октября 2026, 11:24 • Новости дня
    Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США

    Иран поблагодарил Путина за содействие в урегулировании конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран выразил признательность президенту России Владимиру Путину за готовность содействовать в урегулировании конфликта между Ираном и США, заявил замглавы иранского МИД Казем Гариб-Абади.

    Тегеран высоко ценит намерение российского руководства помочь в разрешении кризиса в отношениях с Вашингтоном. «Россия всегда четко заявляла о своей позиции, заключающейся в том, что этот конфликт, развязанный США, должен закончиться, эта агрессия должна быть прекращена; а также всегда заявляла о своей готовности приложить усилия для достижения мира. Мы признательны за то, что президент России, учитывая огромный потенциал этой страны, заявил о готовности в этом вопросе», – сообщил замглавы иранского внешнеполитического ведомства Казем Гариб-Абади, передает РИА «Новости».

    Незадолго до этого Кремль информировал, что Владимир Путин согласовал с президентом Ирана Масудом Пезешкианом видение путей выхода из кризиса и передал эту позицию президенту США Дональду Трампу. Наряду с этим Москва выразила готовность содействовать общему урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Несмотря на российскую инициативу, официальными посредниками между Тегераном и Вашингтоном продолжают выступать Катар и Пакистан, обращали внимание в МИД исламской республики.

    Противостояние обострилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по иранским объектам, что вызвало ответные действия Тегерана. В середине июня стороны заключили меморандум о прекращении огня, однако позже взаимные атаки возобновились, и на данный момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье иранские власти обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны Вашингтона.

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    13 октября 2026, 15:57 • Новости дня
    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы

    Anthropic: ИИ-модели скоро смогут распространяться как компьютерные вирусы

    Anthropic предрекла превращение ИИ в компьютерные вирусы
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модели искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшем будущем смогут самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике, заявили исследователи компании Anthropic.

    По словам исследователей, подобное может произойти уже через несколько месяцев, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Anthropic.

    В компании отметили, что обезвредить такой вирусный алгоритм будет крайне сложно, поскольку у него нет единой точки подключения.

    Эксперименты Anthropic показали, что уже сегодня ИИ можно запустить на сети из дешевых телевизионных приставок. При этом модель способна самостоятельно понять, как работает незнакомое оборудование, и взломать его.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сооснователь Microsoft Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году.

    В тот же день британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ.

    В прошлом месяце разработчик ИИ Anthropic заявил об экзистенциальной угрозе человечеству со стороны нейросетей.

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    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

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    13 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Глава Минтранса пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Глава Минтранса Никитин пообещал Путину отменить доплаты за детей в такси

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что ведомство до конца года внесет в Госдуму законопроект об отмене дополнительной платы за проезд с детьми в такси.

    Власти намерены на законодательном уровне избавить россиян от необходимости доплачивать за детские кресла при поездках, сообщается на сайте Кремля.

    «Проводим сейчас с «Яндексом« эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. До конца года соответствующий закон в Госдуму внесем», – заявил Никитин.

    В ходе рабочей встречи в Кремле Путин также предложил министру обсудить инвестпроекты, которые реализуются в транспортном комплексе. Ранее российский лидер подчеркивал, что эта отрасль является важнейшей и государствообразующей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководителем транспортного ведомства.

    В прошлом месяце министерство сообщило о планах увеличить число машин с детскими креслами.

    В прошлом году Минтранс заявил о возможности создания реестра водителей такси.

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    13 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Microsoft запустила чип Maia 300 в наступление на доминирование Nvidia

    Axios: Microsoft представила ИИ-чип Maia 300 как альтернативу GPU Nvidia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент подразделения Azure по аппаратным системам и инновациям Microsoft Рани Боркар сообщила, что компания сделает собственный ИИ-чип Maia 300 основной платформой инференса для своих сервисов, усиливая конкуренцию с Nvidia.

    Во вторник Microsoft представила Maia 300 – новое поколение собственного ИИ-ускорителя, который с 2027 года начнут развёртывать в дата-центрах и который станет основной системой инференса для продуктов и сервисов компании, пишет Axios.

    По данным компании, Maia 300 обеспечит на 40% больше ИИ-токенов на мегаватт, чем ведущие системы на базе GPU, а его архитектура минимизирует лишние перемещения данных между чипами и памятью, что становится узким местом по мере усложнения моделей. Основной акцент делается именно на инференс – вычисления для генерации ответов ИИ, спрос на которые быстро растёт.

    Переход Microsoft вписывается в более широкий тренд, когда крупные игроки ИИ стремятся снизить зависимость от Nvidia. Google годами развивает собственные Tensor Processing Unit с версиями, оптимизированными отдельно под обучение и инференс. OpenAI совместно с Broadcom разрабатывает чип Jalapeno, сначала для задач инференса, утверждая, что первый образец уже опережает решения Nvidia на отдельных нагрузках и что создаются его новые поколения.

    Amazon продвигает линейку ИИ-чипов Trainium, которую используют, в частности, клиенты вроде Anthropic, а OpenAI взяла на себя обязательства применять кастомные чипы Amazon в рамках крупного инфраструктурного соглашения. Anthropic в августе подтвердила, что изучает собственные архитектуры чипов, но при этом продолжает полагаться на решения Nvidia, Amazon и других поставщиков; Meta также развивает внутреннюю программу проектирования ИИ-чипов, сохраняя значительные закупки мощностей у Nvidia и конкурентов.

    Несмотря на рост числа конкурентов, Nvidia продолжает наращивать бизнес: её выручка во втором квартале более чем удвоилась до 96 млрд долларов, что отражает общий бум спроса на ИИ-вычисления. Основная часть новых проектов, как и Microsoft, нацелена на рынок инференса с более высокой рентабельностью, тогда как Nvidia сохраняет доминирование в обучении моделей и использует финансовые ресурсы для финансирования инфраструктуры ИИ.

    Рани Боркар отметила, что создание конкурентоспособного ИИ-оборудования требует проектирования целых систем с оптимизацией памяти, сетевой инфраструктуры, программного стека и энергопотребления. «Мы приоритизируем Maia для инференса», – сказала она, назвав этот сегмент крупнейшей и наиболее быстрорастущей возможностью в ИИ и областью, где Microsoft может выделиться по стоимости и эффективности. «Для нас это не стратегия выбора между вариантами. Мы хотим широкую экосистему, одновременно глубоко инвестируя в собственный кремний», – добавила она.

    В то же время планы сделать Maia основной платформой инференса относятся прежде всего к собственным сервисам Microsoft, а не обязательно к сторонним клиентам Azure, таким как OpenAI. Боркар предупредила, что переход займёт годы: масштабные развёртывания Maia 300 начнутся в 2027 году, а выход на многогигаваттный уровень потребует времени, при этом разработчики кастомных чипов всё равно зависят от тех же ограниченных мощностей по производству, продвинутой упаковке и высокоскоростной памяти, что и Nvidia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле создатель ChatGPT Сэм Альтман выбрал инвестиции Amazon вместо углубления связей с Microsoft. В январе Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив их в изменении первоначальной миссии проекта. В прошлом году Microsoft получила 27% акций OpenAI, укрепив влияние на экосистему ИИ.

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    13 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Российском университете транспорта начали строить военный учебный центр

    Глава Минтранса доложил Путину о создании военного учебного центра в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о строительстве военного учебного центра в Российском университете транспорта в Москве.

    В столице на базе Российского университета транспорта возводится военный учебный центр, который займется подготовкой специалистов для транспортной отрасли, сообщает РИА «Новости».

    «Также в Москве в Университете транспорта мы строим военный учебный центр… Он позволит нам качественно готовить кадры для транспортной отрасли для особых периодов», – заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    По словам министра, подобные учебные заведения не создавались в стране на протяжении последних 30 лет. В ходе встречи также обсуждались вопросы реализации проектов транспортного комплекса и повышение доступности пассажирских перевозок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с главой Минтранса.

    В рамках беседы министр пообещал отменить доплаты за детей в такси.

    Также Никитин доложил Путину о стабильной работе транспортного комплекса России


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    13 октября 2026, 13:01 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса

    Песков: Путин во вторник примет главу Минтранса Никитина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, а также запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, передает РИА «Новости».

    «Будет также на докладе у президента министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. Важнейшая отрасль. Будет доклад по основной повестке дня министерства в сфере компетенции этого важного органа», – заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что во вторник глава государства находится в Кремле и работает в рамках своего обычного графика. Помимо встречи с главой Минтранса, в ближайшее время у президента ожидается международный телефонный разговор, добавил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В субботу он озвучил главную тему возможной беседы лидеров.

    На прошлой неделе Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.

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