Аэропорт Нюрнберга закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы из-за неподтвержденной чрезвычайной ситуации в воздухе, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.
Работа аэропорта была ограничена еще во вторник утром. Это произошло после того, как три пилота независимо друг от друга доложили диспетчерам о неизвестном летательном объекте. Предполагается, что в районе аэродрома мог появиться коммерческий или самодельный беспилотник.
Немецкая полиция незамедлительно приняла меры для обнаружения аппарата. К поискам нарушителя воздушного пространства привлекли полицейский вертолет, однако пока эти усилия не увенчались успехом и объект не найден.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце аэропорт Вильнюса закрыли из-за появления неустановленных беспилотников.
Летом в Германии возле аэропорта нашли начиненный взрывчаткой дрон.
Журналисты заявили о возможной инсценировке Киевом атаки беспилотника в аэропорту Лейпцига.