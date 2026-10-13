  • Новость часаЖурналист японской газеты задержан на Сахалине за шпионаж
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    Россия создает новый облик речного флота
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
    Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
    Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 13:46 • Новости дня

    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой атаки беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

    Глава болгарского правительства отметил, что София продолжит расследование инцидентов вместе с союзниками по Евросоюзу и НАТО, чтобы установить истину, передает ТАСС.

    По словам Радева, страна не располагает категоричными доказательствами о происхождении использованных для нападения дронов. При этом он добавил, что нет логики в том, что Украина уничтожает собственные суда, а результаты этих действий в пользу России.

    В свою очередь, Элеонора Митрофанова сообщила об отсутствии информации от Министерства обороны России о последних атаках на торговые корабли в Черном море. Дипломат также не исключила, что в данном случае речь может идти о провокации третьей стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии вызвал посла России после атак беспилотников на суда.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО из-за инцидентов в Черном море.

    На прошлой неделе Министерство обороны страны не установило принадлежность атаковавших корабли аппаратов.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    11 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    NYT узнала о предложенных США экономических уступках Москве
    @ Svem Simon/Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация Дональда Трампа предложила России разморозку активов ради прекращения огня, а также еще несколько уступок, которые могут приблизить окончание конфликта, пишет NYT.

    Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф выдвинули инициативу о снятии части санкций для достижения перемирия на Украине.

    Представители США в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН предложили три выгодных экономических стимула для ограниченного прекращения огня.

    «Когда администрация Трампа в конце сентября открыла новый дипломатический канал в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, украинские официальные лица были поражены тем, насколько далеко зашли Кушнер и Уитков в своих предложениях России», – пишет New York Times (NYT).

    Вашингтон допустил высвобождение заблокированных на Западе российских суверенных активов на сумму до 100 млрд долларов.

    Американская сторона также вернулась к плану продажи части нефтяной компании «Лукойл» ближневосточным инвесторам. Третьим пунктом инициативы стало возобновление экспорта калийных удобрений из Белоруссии.

    Киев не стал прямо отклонять предложения, однако потребовал зеркальных выплат замороженных средств или гарантий дополнительной военной помощи. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский выразил разочарование ходом переговоров.

    Отвечая на слова госсекретаря Марко Рубио о стратегическом тупике, украинский лидер резко возразил. «Мы не зашли в дипломатический тупик», – заявил Зеленский. Он добавил, что проблема заключается в недостаточном экономическом давлении на Москву, призвав полностью изолировать российскую экономику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе. Министр отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по украинскому вопросу.

    Лавров также назвал условие надежного урегулирования конфликта.

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    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    11 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами

    Москва возглавила рейтинг регионов с качественными автодорогами

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список российских регионов с самыми качественными дорогами, достигнув показателя в 94,4%, рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла в среднем 94,4%, сообщает РИА «Новости».

    Исследование, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, охватило период с 2021 по 2025 годы. В среднем по стране доля качественных дорог регионального значения составила 58,1%.

    За прошедшие пять лет этот показатель в России вырос с 46,1% до 58,1%. Лидерами по состоянию дорожной сети в городских агломерациях стали Костромская область, Москва и Марий Эл с результатом 96,3%.

    В целом по стране доля таких дорог увеличилась с 60,8% до 86,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму. Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость железных дорог. Минтранс заявил, что в России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог.

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    10 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу

    Эксперт Баширов: Последствия переговоров Путина и Трампа шокировали ЕС и Киев

    Эксперт: Путин и Трамп дали Европе щелбан по носу
    @ Benjamin Applebaum/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Последствия переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа стали шокирующей неожиданностью для ЕС и окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, потому что Европе «просто дали щелбан по носу», заявил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

    «Европейцы в шоке от того, что США сняли санкции и разрешили России поставлять дизель в свою страну и в целом на мировой рынок. ЕС из последних сил придумывает новые пакеты санкций против, душит этим свою экономику, а тут Трамп берет и начинает покупать российский дизель и, самое главное, будет платить за него, то есть, пополнит бюджет России», – написал он в своем Telegam-канале «Политджойстик».

    Баширов подчеркнул, что танкеры повезут дизель из портов России, то есть это будет не теневой флот, а ходящий по всем старым правилам (страховки, плата портам, транспондеры и т. д.).

    Политолог отметил, что звонок Зеленского британским кураторам выдал панику главы киевского режима после слов Трампа о необходимости сменить президента на Украине.

    «Звонок куратору обязателен? Нельзя так палиться. … Сразу после заявления Трампа Зе позвонил в Лондон. … Запаниковал», – поиронизировал эксперт.

    Баширов добавил, что теперь многие из окружения Зеленского «дрогнут», так как имеют счета в американских банках, недвижимость, гражданство США, а погибать самураями Зеленского никто из них не готов.

    «Одиночество на шаткой вершине – страшная вещь. Особенно, если подпорками являлись силовики. … Посмотрим, конечно, но вряд ли Трамп сказал это [Украине надо выбрать нового лидера], не зарядив ФБР и ЦРУ. А у этих ребят полное досье на всех и на все события Майдана 2013-14», – подытожил политолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

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    11 октября 2026, 01:35 • Новости дня
    Пушилин: Первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об успешном выезде первых участников программы переселения соотечественников из Краматорска в Киев.

    Первая группа переселенцев успешно покинула Краматорск и сейчас находится в Киеве, передает ТАСС. Эвакуация стала возможной благодаря поддержке украинских волонтеров.

    «Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и находятся в Киеве. При этом они сообщают о намерении в дальнейшем приехать в Донецк», – рассказал Пушилин.

    Ранее, 7 октября, штаб обороны ДНР обратился ко гражданам подконтрольных ВСУ населенных пунктов с призывом переехать в Донецк. Власти пообещали оказать помощь с размещением. Инициатива охватывает жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о прямых приказах ВСУ убивать мирное население. Сдавшийся в плен под Славянском боец ВСУ из Судана оценил работу российских военных.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не намерена верить очередным заверениям украинского руководства ради приостановки боевых действий, передает ТАСС.

    «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным. Россия продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными, в отличие от зигзагов и виляний Владимира Зеленского и его европейских хозяев, отметил глава ведомства.

    «Его деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно – ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке», – подчеркнул Лавров.

    Он также добавил, что Москве не в чем ни перед кем оправдываться.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы и Киева на такое перемирие.

    Владимир Зеленский удивился заявлению президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность заключения с Украиной краткосрочного перемирия вместо достижения долгосрочного мира.

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    12 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    «Языковая путаница», которую допустил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью на тему нового президента Украины, проявила его базовые убеждения о власти и народе или выявила недостаточное знание языка, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    11 октября 2026, 02:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в день 90-летия предприятия 11 октября сообщил о масштабной модернизации боевых машин с учетом новых угроз на поле боя и опыта применения дронов.

    Масштабная работа по совершенствованию отечественного вооружения ведется непрерывно, передает РИА «Новости».

    «Пять лет назад я бы, честно говоря, не поверил, что наша бронетанковая техника будет выходить с заводов в таком виде, но СВО позволила нам двигаться быстрее. Наше бронетанковое вооружение и техника являются одними из передовых в мире», – заявил глава концерна.

    Потапов пояснил, что специалисты оперативно реагируют на современные вызовы. С марта 2022 года инженеры усилили защиту и изменили конструкцию каждой машины, включая модели Т-72, Т-90, Т-80 и БМПТ. В технику внедрили свыше 100 принципиальных новшеств для повышения выживаемости экипажа.

    Доработки разделяются на полевые и заводские уровни. Конструкторы поддерживают постоянную связь с военными на передовой, адаптируя машины под воздействие беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

    Специалисты также разрабатывают принципиально новые образцы с использованием лазерных и электромагнитных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод сообщал летом, что увеличил выпуск танков в четыре раза. Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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