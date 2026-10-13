Послу ЕС в Грузии предложили порадоваться, что он не работает в Киеве или Кишиневе

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Леван Махашвили заявил в четверг на пленарном заседании высшего законодательного органа Грузии, что «коллегам Херчинского на Украине и в Молдавии не до танцев и развлечений».

«Надеюсь, Херчинский ценит это», – заявил глава профильного комитета парламента.

При этом Леван Махашвили отметил, что постпред ЕС отошел в своем поведении от критериев дипломатии, так как пригласил группу, «оскорбляющую грузин, и танцевал под ее музыку».

«И это любовь к грузинам? И после этого он будет рассказывать нам о любви Евросоюза к Грузии?» – задался вопросами депутат.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, постпред ЕС в Грузии, известный критик властей, пригласил на День Европы скандальную группу «Безвыходное положение», резко оппозиционную к «Грузинской мечте» и ее избирателям, и танцевал под ее музыку.

Кадры танцев дипломата на концерте в Телави распространились в соцсетях и вызвали критику правящей партии.

До начала концерта постпред анонсировал «уничтожительный» доклад ЕС по Грузии в конце октября.