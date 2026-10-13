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    13 октября 2026, 13:30 • Новости дня

    Лукашенко назвал планы о ядерном щите Европы мечом в руках бездумных политиков

    Президент Белоруссии назвал идею ядерного щита Европы обоюдоострым мечом

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассуждения в Европе о создании ядерного щита больше напоминают обоюдоострый меч в руках бездумных политиков.

    Президент Белоруссии раскритиковал планы европейских государств по совершенствованию собственного ядерного потенциала. Глава государства отметил участившиеся спекуляции вокруг создания так называемого ядерного щита Европы, пишет агентство БелТА.

    «Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков», – сказал Лукашенко.

    Белорусский лидер добавил, что европейским политикам необходимо четко понимать последствия своих действий и отдавать себе отчет в том, что этот меч является обоюдоострым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе аналитики расценили испытание новой французской ракеты как рекламу европейского ядерного зонтика.

    В средствах массовой информации появились сообщения о желании Германии обслуживать британский ядерный арсенал.

    Посол России в Берлине Сергей Нечаев предупредил о стратегической угрозе от подобной политики Европейского союза.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России

    The Guardian: Лондон и Варшава призвали ЕС разобраться с активами России

    Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британский политик Эд Милибанд и глава МИД Польши Радослав Сикорский заявили о необходимости скорейшего решения вопроса с использованием замороженных российских активов.

    Британия готова работать с Евросоюзом над вопросом замороженных российских активов, так как каждый неверный сигнал Москве вредит безопасности, пишет The Guardian.

    «Европе предстоит принять важные решения, в том числе по российским суверенным активам. Я думаю, нам нужно вернуться к этому вопросу», – заявил Милибанд.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский добавил, что Варшава годами испытывает разочарование из-за недостаточных действий европейских властей в отношении замороженных средств. По его словам, Еврокомиссия разрабатывает юридический инструмент для распределения рисков, чтобы Бельгия не оставалась один на один с возможными судебными исками со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы. Летом ЕС пообещал Киеву пятый транш доходов от заблокированных средств России. В прошлом году депозитарий Euroclear похвалил решение европейских властей отказаться от изъятия российских активов.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 10:25 • Новости дня
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    @ Marcos Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Испании Педро Санчес после миграционного кризиса в Сеуте столкнулся с ростом опасений в обществе, где большинство граждан считают, что напряженность с Марокко может перерасти в вооруженный конфликт в ближайшие годы.

    Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

    В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

    Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

    Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

    Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

    Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

    Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

    Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года

    WSJ: Биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с декабря 2022 года

    Tекст: Игорь Иножарский

    Стоимость фьючерсов на природный газ в Европе выросла до самого высокого уровня с конца 2022 года на фоне опасений участников рынка по поводу дефицита поставок топлива.

    Фьючерсы на природный газ в Европе достигли максимальных значений с декабря 2022 года, при этом базовый голландский контракт TTF подорожал на 1,7% – до 85,82 евро за мегаватт-час, пишет WSJ.

    Аналитики финансовой группы ING отметили, что рынок готовится провести значительную часть зимы в Северном полушарии в условиях нехватки поставок сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

    Эксперты подчеркивают, что низкий уровень запасов в европейских газохранилищах и обязательные требования по их пополнению поддерживают рост цен. Это усиливает риск жесткой конкуренции с покупателями из Азии и возможных ценовых скачков зимой. По данным отраслевой ассоциации Gas Infrastructure Europe, хранилища в Евросоюзе заполнены лишь на 73%, что значительно ниже среднего показателя за последние пять лет, составляющего 89%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 950 долларов. В пятницу европейские операторы предрекли истощение запасов в газохранилищах Евросоюза до 11% к концу зимы. В среду стало известно, что Европа столкнулась с трудностями при закупке сжиженного природного газа.

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    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

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    13 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    В Белоруссии освятили созданную нейросетью икону святого

    В Белоруссии освятили созданную ИИ икону покровителя интернета

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил в Витебской области икону покровителя интернета святого Карло Акутиса, созданную с применением технологий искусственного интеллекта.

    Церемония прошла в часовне святого Франциска Ассизского в городе Новолукомле, передает ТАСС со ссылкой на портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

    Настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский поблагодарил авторов иконы, среди которых промт-инженер Дмитрий Кульпанович и дизайнер Андрей Кабанов. «Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис – покровитель интернета и молодежи – использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия – это наша единственная «автострада на небо», – заявил он.

    Икона представляет собой стилизованную под живописное полотно картину размером 140 на 290 сантиметров. На ней изображен подросток с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта.

    В прошлом году президент республики Александр Лукашенко открыл производство телевизоров с ИИ на заводе «Горизонт». Ранее белорусский лидер заявил о планах ЕАЭС развивать технологии искусственного интеллекта.

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    13 октября 2026, 05:31 • Новости дня
    Разведывательный беспилотник Латвии заметили у границ с Россией и Белоруссией

    Дрон-разведчик ВВС Латвии пролетел вдоль границы с Россией и Белоруссией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разведывательный беспилотник ВВС Латвии летал неподалеку от границ с Белоруссией и Россией, он перемещался по хаотичной траектории.

    Дрон типа Penguin C UAS, принадлежащий ВВС Латвии, пролетел вдоль границы с Россией в направлении Белоруссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на полетные данные.

    Отмечается, что к 0.55 мск аппарат двигался неподалеку от латвийского села Робежники по хаотичной траектории, часть которой составляли круги. Высота полета составляла около километра.

    Информация о пункте назначения беспилотника отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик США пролетел над Латвией и Эстонией у границ России.

    В конце августа разведывательный дрон Латвии устроил маневры у границы с Белоруссией.

    В середине августа Латвия запустила разведывательный дрон у белорусской границы.

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    13 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Лукашенко поблагодарил Запад за строительство заборов на границе

    Лукашенко в шутку поблагодарил Запад за погранзаборы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко в шутку выразил благодарность соседним западным странам за возведение заборов на границе, отметив, что они станут препятствием в случае агрессии.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил западные государства за строительство пограничных ограждений, передает БелТА.

    «Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны – а если агрессия случится, то только с их стороны, с нашей стороны этого не будет, – им придется этот забор преодолевать. Это нам выгодно. Поэтому, если они построят еще две линии таких заборов, мы будем им благодарны», – сказал Лукашенко.

    По его словам, отгораживаться забором – это тактика Запада. Он подчеркнул, что Минску выгодно возведение подобных укреплений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.

    На прошлой неделе Литва открыла полигон для дронов возле границы с Белоруссией.

    В прошлом месяце Лукашенко сообщил о пользе западных санкций для Белоруссии.

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    13 октября 2026, 12:54 • Новости дня
    Лукашенко: Латвия инсценировала прорыв границы ради получения денег от ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латвия инсценировала проникновение на свою территорию вооруженной группы ради получения финансирования от Европейского союза.

    Минск не имеет никакого отношения к инциденту с людьми в масках, якобы проникшими на латвийскую территорию вместе с мигрантами, передает агентство БелТА.

    «Мы прекрасно знаем, об этом мне уже доложили, что это было сделано все как информационный повод получить деньги от Европейского союза самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь», – заявил Лукашенко.

    Кроме того, глава государства назвал слухами распространяемые Польшей и странами Прибалтики сообщения о готовящемся нападении со стороны республики. Он отметил, что эти государства не обладают достаточной военной мощью, а информационные вбросы осуществляются ради удовлетворения финансовых потребностей, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии канал «Пул первого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией.

    В среду МВД Латвии сообщило о попытке мигрантов в сопровождении вооруженных людей прорвать границу.

    Рига продлила операцию против нелегальной миграции на рубежах с Белоруссией.

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    13 октября 2026, 10:46 • Новости дня
    Однополые пары подали в суд на власти Словакии за отказ регистрировать брак

    Жители Словакии оспорили в суде отказ признавать их брак, заключенный в Австрии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Словацкие юристы Иван Новотны и Метод Шпачек подали иск к властям Словакии за отказ регистрировать их брак, заключенный в Австрии, ссылаясь на решение Европейского суда о признании таких союзов в странах ЕС.

    Юристы и бывшие дипломаты Иван Новотны, тридцати одного года, и пятидесятиоднолетний Метод Шпачек, вступившие в брак в Австрии в 2020 году, подали в суд на власти Словакии из-за отказа зарегистрировать их брак в национальных реестрах, пишет The Guardian.

    По словам Шпачека, отказ был оформлен письмом за подписью министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, где указано, что из-за конституционного определения брака как союза мужчины и женщины у ведомства «нет правовых оснований» признавать такой брак. При этом в Словакии нет ни однополых браков, ни института гражданского партнерства.

    Пара настаивает, что опирается на решение Европейского суда 2025 года по делу польской однополой пары, вступившей в брак в Берлине: тогда суд указал, что государства ЕС обязаны признавать такие браки, если пара реализовала право на передвижение и проживание в другой стране союза, хотя это и не обязывает вводить однополые свадьбы внутри страны.

    Новотны рассказал, что в повседневной жизни пара почти не сталкивается с дискриминацией и что во время пандемии коронавируса врач в больнице вписала его как «мужа» Шпачека и передала ему всю медицинскую информацию, однако предупредил, что это зависело лишь от доброй воли медиков: «Проблема в том, что она сделала это, потому что была добра, а не потому что должна была. Если кто-то захочет создать нам проблемы, он сможет это сделать. Это не то как должно работать правовое государство».

    Аналогичный иск подал радиоведущий государственного вещателя STVR Мариан Жары Кукелка, заключивший брак с партнером Андреем в австрийском городе Хайнбург-ан-дер-Донау; он отмечает, что официальные документы признают лишь его добрачную фамилию и описывает дело как «судебный процесс из любви», в то время как МВД Словакии заявляет, что связано действующей конституцией и может признавать такие союзы лишь в целях свободы передвижения, но не путем их регистрации как брака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Швеции назрело общественное противостояние усилению влияния ЛГБТ-повестки. В прошлом году Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки граждан, заключенные за границей.

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    13 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Лукашенко назвал полной глупостью слухи о планах пробить Сувалкский коридор

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной глупостью утверждения западных средств массовой информации, что Минск якобы собирается пробить Сувалкский коридор в Калининградскую область.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал кампанию западных СМИ о намерениях Минска пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области полной глупостью, передает БелТА.

    «Второе направление их критики так называемой по отношению к Беларуси, что мы собираемся пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Я не хочу тут оправдываться перед ними, это глупость полная», – заявил Лукашенко.

    Об этом президент Белоруссии рассказал на совещании по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности бригады внутренних войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко поблагодарил Запад за строительство заборов на границе.

    Белорусский лидер назвал планы о ядерном щите Европы мечом в руках бездумных политиков.

    Глава государства заявил, что Латвия инсценировала прорыв границы ради получения денег от Евросоюза.

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    13 октября 2026, 14:23 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе достигли 995 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ в Европе ускорила рост в ходе торгов во вторник, вплотную приблизившись к отметке 995 долларов за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе газового распределительного центра TTF в Нидерландах выросли на 2%, достигнув 994,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Резкий рост цен на энергоносители начался на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По итогам сентября средние биржевые котировки увеличились на 20% и составили 897 долларов за тысячу кубометров. Эксперты допускают, что предстоящей зимой стоимость газа может превысить 1200 долларов из-за трудностей с заполнением хранилищ.

    По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, средняя заполненность европейских подземных хранилищ по итогам сентября превысила 71,5%, однако этот показатель стал самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года. Европейская сеть операторов газотранспортных систем предупредила, что запасы газа могут сократиться до 11% к концу зимы в случае сохранения ограничений на поставки СПГ и прекращения трубопроводного импорта из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник биржевые цены на газ в Европе достигли максимума с конца 2022 года.

    В понедельник стоимость топлива выросла до 950 долларов за тысячу кубометров.

    В пятницу котировки опускались ниже 900 долларов.

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    13 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Белоруссия возбудила дело о теракте после удара дрона ВСУ под Брянском

    В Белоруссии завели дело о теракте из-за ранения гражданки при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело об акте терроризма из-за атаки украинского беспилотника по грузовику в Брянской области, при которой тяжело пострадала гражданка республики.

    Правоохранительные органы Белоруссии начали расследование теракта после удара беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. В результате инцидента тяжелые телесные повреждения получила 31-летняя гражданка республики, передает ТАСС.

    В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что атака произошла 8 октября на трассе Брянск – Новозыбков вблизи границы с Украиной. Материалы уголовного дела направлены в центральный аппарат Следственного комитета для предварительного расследования.

    В ведомстве также обратили внимание на участившиеся акты терроризма против мирного населения на приграничных территориях России и Украины. Прокуратура призвала граждан исключить поездки в зоны боевых действий в целях личной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны ВСУ.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    Девочка с бабушкой погибли при атаке на брянский поселок.

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