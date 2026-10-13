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    13 октября 2026, 13:20 • Новости дня

    Власти Ирана пообещали встречные шаги после выполнения США семи условий

    МИД Ирана пообещал предпринять встречные шаги после выполнения США условий

    Tекст: Мария Иванова

    Замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади заявил о готовности Ирана предпринять шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые Тегераном требования.

    Иран будет готов предпринять встречные шаги по нормализации отношений, как только США выполнят выдвинутые требования, передает РИА «Новости».

    «Разумеется, они осведомлены о том, какие условия и требования должны быть выполнены; как только эти условия и требования будут соблюдены, Исламская Республика Иран, в свою очередь, предпримет необходимые действия», – заявил Гариб-Абади.

    Ранее МИД Ирана передал США семидневный план по открытию Ормузского пролива в обмен на снятие морской блокады и ограничений на экспорт.

    Президент США Дональд Трамп отверг это предложение. Тегеран разъяснил Вашингтону свою позицию через посредников и готовит более детальный ответ.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи подчеркивал, что Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Иран поблагодарил Россию за готовность помочь в урегулировании конфликта с США.

    В воскресенье Тегеран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Вооруженные силы США развернули 133 судна из-за блокады Ирана.

    11 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате третьего на этой неделе удара по международному аэропорту Эр-Рияда в субботу погибли 12 человек и десятки получили ранения, сообщили три источника Reuters.

    Все рейсы были перенаправлены из аэропорта Эр-Рияда, а правительства западных стран призвали граждан избегать этого региона. Ответственность за инцидент пока никто не взял на себя, но поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене активизировали ракетные удары по Саудовской Аравии и взяли на себя ответственность за два предыдущих удара на неделе», передает Reuters.

    Удар был нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не выдала никакого сигнала тревоги. По словам очевидцев, раненых эвакуировали в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах, некоторые из них находились в критическом состоянии.

    Работа самого загруженного аэропорта королевства, обслуживающего город с населением около 8 млн человек, была временно приостановлена, сообщило управление гражданской авиации.

    По данным диписточника газеты The Financial Times (FT), удар был нанесен по третьему терминалу аэропорта, проводилась медицинская эвакуация. В близлежащую больницу доставили около 50 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Крупные больницы Эр-Рияда ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил источник.

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате последнего нападения на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек и 309 получили ранения передает телеканал Al Jazeera.

    Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что все рейсы в Эр-Рияд были либо перенаправлены, либо отменены после инцидента в субботу. По данным Flightradar24, последний рейс вылетел в 13:39 по местному времени, а последняя посадка произошла в 14:05. По данным компании Cirium, в это время или позже должен был вылететь 141 рейс. Работа аэропорта приостановлена.

    Президента США Дональда Трампа спросили, планирует ли Вашингтон присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам.

    «Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

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    12 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Иранского посла в Грузии покусали собаки

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани на одной из улиц Тбилиси покусали бродячие собаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что дипломат пытался отбиться от собак, при этом упал и сломал ногу.

    Ему оказали первую помощь местные жители, которые затем вызвали бригаду скорой помощи, передает грузинское СМИ Front News со ссылкой на очевидцев.

    В посольстве Ирана пока не прокомментировали эту новость.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили вызвал посла Ирана Сейеда Али Моджани, призвав его прекратить попытки «интерпретировать историю» и оставаться в «рамках компетенции».

    Это произошло после того, как посол Ирана попытался переписать трагичную страницу двусторонних отношений в начале XVII века. Посол предложил «заново переосмыслить прошлое», а на фасаде здания посольства появилось изображение царицы Кетеван.

    В 1615 году ради избежания разорения страны персидским шахом Аббасом Первым царица Кетеван добровольно отправилась в Иран в качестве заложницы и спустя девять лет приняла мученическую смерть за отказ принять ислам.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

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    11 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международному аэропорту Эр-Рияда, где появились пострадавшие, а также атаковало воздушную гавань Даммама.

    В результате новой атаки йеменских хуситов на международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде появились пострадавшие. Об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, движение «Ансар Алла» заявило об ударе по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме на востоке королевства.

    «Еще одна операция была проведена против аэропорта имени короля Фахда в Даммаме. Цель была поражена, воздушное движение прервано», – заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    При ударе хуситов по воздушной гавани погибла гражданка Египта.

    Президент США Дональд Трамп допустил американские удары по йеменским мятежникам после этой атаки.

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    11 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии

    РИА «Новости»: Йеменские хуситы атаковали НПЗ и газовую станцию Saudi Aramco

    Tекст: Ольга Иванова

    Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаках на газовую станцию и нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

    «Целью второй операции стала газовая станция компании Aramco в Шайбе в Восточной провинции, там возникли сильные пожары», – говорится в сообщении вооруженных сил хуситов, которое передает РИА «Новости».

    Целью третьей операции стал НПЗ Aramco в Танаджибе в Восточной провинции, где также начался пожар.

    Ранее в воскресенье движение заявило об атаке на аэропорт имени короля Фахда в Даммаме на востоке Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии.

    Кандидат в президенты Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в королевстве пострадали три человека.

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    11 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ за атаку на Эр-Рияд

    Tекст: Катерина Туманова

    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на аэропорт Эр-Рияда, из-за которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения, и пообещала жесткий ответ.

    Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики подтвердил причастность хуситов к нападению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Удар пришелся на один из залов вылета аэропорта имени короля Халеда.

    «Атака, которую осуществила группировка хуситов в субботу, 10 октября, пришлась на один из залов вылета, в результате чего погибли и пострадали путешественники и работники аэропорта», – написал аль-Малики в социальной сети X.

    Аль-Малики подчеркнул, что нападение на гражданский объект является военным преступлением, нарушающим международное гуманитарное право и нормы морали.

    Он добавил, что командование объединенными силами коалиции даст жесткий ответ на этот террористический акт в соответствии с международными правовыми нормами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде.

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    10 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Президент Палестины назначил всеобщие выборы на 2027 год

    Президент Палестины Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов 11 сентября 2027 года, отменив распоряжение о ноябрьском голосовании.

    Аббас отменил свое предыдущее распоряжение о назначении парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, передает ТАСС.

    «Президент Аббас издал указ, призывающий к проведению одновременно президентских и парламентских выборов 11 сентября 2027 года», – указывается в опубликованном документе. Аббас призвал палестинский народ в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых выборах в соответствии с законом.

    Накануне палестинские фракции на совещании в Каире договорились отложить намеченные на конец ноября выборы в Палестинский законодательный совет на один год. По данным телеканала Sada el-Balad, Израиль запретил сотрудникам Центризбиркома Палестины въезд в сектор Газа для подготовки к голосованию, что стало одной из причин решения о переносе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС.

    В четверг палестинские фракции договорились перенести выборы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на страну перед выборами.

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    10 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу

    Аэропорт столицы Саудовской Аравии приостановил работу

    Tекст: Вера Басилая

    Международный аэропорт Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, временно прекратил обслуживание рейсов.

    «Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу, не отправляя и не принимая самолеты», – заявил источник в авиадиспетчерских службах ТАСС.

    По его словам, аэропорты городов Абха и Даммам работают в штатном режиме, принимая и выпуская самолеты. Ранее агентство SABA, подконтрольное йеменскому движению мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщало о полной остановке работы аэропортов Абхи, Даммама и Эр-Рияда, ссылаясь на данные сервисов отслеживания полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.

    В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.

    В четверг хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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    10 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

    Reuters: Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на территории аэропорта произошел взрыв, в результате которого ранения получили несколько человек, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в авиагавани Эр-Рияда произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Очевидцы происшествия рассказали, что видели множество раненых людей после взрыва в аэропорту столицы Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб пилот авиакомпании Saudia. В четверг над самолетом в авиагавани заметили дым.

    В Эр-Рияде прогремела серия взрывов.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

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