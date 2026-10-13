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    Россия создает новый облик речного флота
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Минтранс анонсировал появление знака парковки для многодетных семей
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
    Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
    Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса
    Хуситы пригрозили ударами по Эр-Рияду
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    13 октября 2026, 13:21 • Новости дня

    Песков назвал взаимовыгодным соглашение России и США по поставкам дизеля

    В Кремле заявили о выгоде поставок российского дизельного топлива в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Договоренность Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива отвечает интересам обеих стран, а также мировых энергетических рынков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «На самом деле это очень взаимовыгодная статья сотрудничества российско-американского. И это отвечает интересам Соединенных Штатов, это отвечает интересам мировых энергетических рынков и отвечает интересам Российской Федерации, поэтому это происходит», – сказал Песков РИА «Новости».

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе состоявшегося 9 октября телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива. По его словам, Вашингтон очень рад получить российское топливо и нуждается в нем.

    Пресс-секретарь российского лидера добавил, что европейские страны, как и другие государства, остаются активными покупателями российской нефти и нефтепродуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку шоком для союзников Украины.

    До этого министерство экономики Германии ответило на это соглашение.

    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    13 октября 2026, 12:38 • Новости дня
    Премьер Болгарии вызвал посла России после атак дронов на суда

    Премьер Болгарии вызвал посла России Митрофанову после атак дронов на суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о намерении вызвать российского посла Элеонору Митрофанову в связи с недавними атаками беспилотников на коммерческие суда в Черном море.

    Два гражданских судна подверглись атаке беспилотников недалеко от болгарского побережья, одно из них затонуло. «Сегодня я вызову на встречу посла России Митрофанову», – приводит слова Радева РИА «Новости» со ссылкой на агентство BTA.

    При этом глава правительства добавил, что в настоящее время у Софии нет веских и четких доказательств для предъявления официальных обвинений в причастности к инциденту какому-либо конкретному государству.

    В начале октября в акватории Черного моря уже фиксировались подобные нападения на гражданский флот. В результате ударов с зерновоза Able под флагом Палау эвакуировали 18 моряков, двое из них получили тяжелые ранения. Экипаж затонувшего судна Alfa Watan, следовавшего под флагом Того, пропал без вести.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за террористических действий киевского режима Черное море стало малопригодным для безопасного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море.

    На прошлой неделе болгарское Минобороны не установило принадлежность атаковавших корабли дронов.

    Президент страны созвала заседание Совета национальной безопасности из-за инцидентов.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    5 комментариев

    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    13 октября 2026, 13:46 • Новости дня
    Премьер Болгарии обсудил с послом России атаки дронов на суда в Черном море

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев обсудил с послом России Элеонорой Митрофановой атаки беспилотников на торговые суда в исключительной экономической зоне страны.

    Глава болгарского правительства отметил, что София продолжит расследование инцидентов вместе с союзниками по Евросоюзу и НАТО, чтобы установить истину, передает ТАСС.

    По словам Радева, страна не располагает категоричными доказательствами о происхождении использованных для нападения дронов. При этом он добавил, что нет логики в том, что Украина уничтожает собственные суда, а результаты этих действий в пользу России.

    В свою очередь, Элеонора Митрофанова сообщила об отсутствии информации от Министерства обороны России о последних атаках на торговые корабли в Черном море. Дипломат также не исключила, что в данном случае речь может идти о провокации третьей стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Болгарии вызвал посла России после атак беспилотников на суда.

    В понедельник София запросила помощь Евросоюза и НАТО из-за инцидентов в Черном море.

    На прошлой неделе Министерство обороны страны не установило принадлежность атаковавших корабли аппаратов.

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    12 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    Новак рассказал о росте цен на фрахт и страхование перевозок нефти в десять раз

    Новак: Рост цен на нефть во многом вызван стоимостью фрахта и страховки

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость фрахта и страхования при перевозке нефти выросла по отдельным направлениям в пять–десять раз и взяла на себя большую часть роста цен на нефть, заявил вице-премьер России Александр Новак.

    Новак в интервью ИС «Вести» рассказал о темах встречи министров стран ОПЕК+ на полях Мирового нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

    «Через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6–7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке», – сказал он.

    Он отметил, что также говорили о ситуации, связанной с ростом цен на перевозки в мире. «И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось, сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования», – заявил Новак.

    По его словам, рост цен на перевозку нефти связан с глобальными рисками, недостатком транспортных средств, закрытием Ормузского пролива и военными угрозами, в том числе нападениями на гражданские суда, перевозящие нефть и нефтепродукты.

    Новак отметил, что министры выразили обеспокоенность ситуацией, договорились совместно мониторить ее и работать с международными организациями, включая Международное энергетическое агентство, для стабилизации рынка. Стороны также согласились продолжить встречи для консенсусного обсуждения вопросов и принятия решений по балансировке рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ОПЕК заявили, что доставка и страховка энергоносителей обходятся дороже трети их цены.

    Цена нефти Brent в понедельник впервые с сентября превысила 106 долларов за баррель.

    ОПЕК+ в понедельник также заявила о намерении улучшать условия судоходства по всему миру.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 01:36 • Новости дня
    Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин проявляет больше стремления к урегулированию конфликта на Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», – заявил Трамп.

    По его словам, теперь необходимо добиться, чтобы и Зеленский проявил готовность к заключению соглашения, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лидеры России и Украины должны встретиться и «положить конец этой нелепой войне».

    Американский президент также раскритиковал однопартийцев по Республиканской партии, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива, и подчеркнул, что эти договоренности направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине.

    Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

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    12 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника

    Постпредство: Новые санкции ЕС напоминают действия отчаявшегося картежника

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции Евросоюза против России напоминают действия отчаявшегося картежника, пытающегося отыграться, что в итоге приведет к фиаско, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

    Евросоюз в своей санкционной политике все больше напоминает отчаявшегося картежника, который повышает ставки в надежде отыграться, заявили в российской дипмиссии.

    В постпредстве отметили, что в то время как отдельные союзники ЕС пытаются вести с Россией прагматичный диалог, Брюссель объявляет о самом масштабном единовременном расширении ограничений, передает ТАСС.

    «К чему обычно ведет подобный азарт, хорошо известно: к полному фиаско, болезненным разочарованиям и запоздалым мучительным вопросам, а стоило ли изначально начинать играть. Уверены, что у Евросоюза все это впереди», – подчеркнули в представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Брюссель подготовил ограничения против производства российских ракет.


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