Киберполиция научила россиян искать утекшие пароли в браузерах

МВД: Россиянам объяснили способы проверки безопасности паролей в браузерах

Браузеры и менеджеры паролей позволяют быстро узнать о компрометации данных, так как они в реальном времени сверяют сохраненную информацию с базами похищенных учетных записей, сообщает МВД.

Отмечается, что программы узнают об утечках с помощью специальной технологии k-анонимизации, которая дает возможность проверить пароль без раскрытия его внешнему серверу.

Для проверки информации через Яндекс Браузер необходимо зайти в настройки, выбрать раздел «Пароли и данные» и нажать на пункт «Проверка паролей». После этого на экране появится список сайтов, где данные могли быть похищены, с предложением сменить пароли.

Схожая функция есть в Google Chrome. Пользователю нужно зайти в настройки, выбрать раздел «Конфиденциальность и безопасность» и перейти к проверке безопасности, после чего браузер покажет количество скомпрометированных паролей.

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