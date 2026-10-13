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    Россия создает новый облик речного флота
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
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    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США
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    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня

    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС

    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц

    Новак: Россия до конца года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 млн т в месяц

    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может до конца года увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц, поставки будут осуществляться без ущерба для внутреннего рынка, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Там [в США] цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, то есть почти в два раза. И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение», – пояснил Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля. Это позволит поставлять топливо, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы помочь стабилизировать сложную ситуацию на мировых рынках, вызванную проблемами в Ормузском проливе и нарушением логистики.

    «У нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как мы уже говорили ранее, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен», – заявил он.

    Внутренний рынок России полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов значительно превышают внутренние потребности.

    «Что касается внутреннего рынка – для нас это приоритет», – подчеркнул Новак.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

    В пятницу он заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизельным топливом.

    Новак сообщил, что Россия поставила в ЕС энергоресурсов на 320,7 млрд долларов с 2022 года.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 02:53 • Новости дня
    Сенаторы США обвинили Белый дом в незаконной закупке российского топлива
    Сенаторы США обвинили Белый дом в незаконной закупке российского топлива
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американских сенаторов от обеих партий обвинила администрацию США в нарушении закона, запрещающего импорт российских энергоносителей.

    Заявление опубликовал комитет сената США по международным отношениям. Его подписали демократы Джин Шахин, Ричард Блументаль и Рон Уайден, а также республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис.

    Сенаторы напомнили, что конгресс США в 2022 году прямо запретил импорт российских энергоносителей, передает «Прайм».

    «Администрация не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих данное решение, как того требует законодательство», – отметили сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом назвал правильной закупку российского дизеля.

    Администрация США раскритиковала членов Республиканской партии, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива.

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    13 октября 2026, 01:44 • Новости дня
    Премьер Чехии Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренность России и США о поставках российского дизельного топлива в Соединенные Штаты стала для Европы полным шоком, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш.

    «Посмотрим, с чем придут европейские лидеры на саммит ЕС в Брюсселе в конце этой недели. Сделка, которую Трамп заключил с Путиным, – это полный шок. И Европе пора проснуться», – сказал Бабиш.

    Бабиш призвал европейские страны активнее включиться в решение текущего кризиса и конфликта на Украине. По его словам, «кто-то должен выступить от имени Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Idnes.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выступила против договоренностей США и России возобновить экспорт российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии.

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    12 октября 2026, 22:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал лицемерием критику со стороны ЕС сделки США и России по дизелю

    Tекст: Антон Антонов

    Нападки европейских чиновников на договоренности США и России о поставках дизельного топлива демонстрируют поразительное лицемерие европейской бюрократии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Потрясающее лицемерие европейских бюрократов, критикующих сделку США и России по дизелю», – заявил Дмитриев в X.

    Свое заявление Дмитриев связал с оценками вице-премьера России Александра Новака, по словам которого Евросоюз с 2022 года закупил российских энергоресурсов на 320,7 млрд долларов. Указанный объем превышает оценки Белого дома в 250 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизельного топлива.

    Он указал, что с 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    12 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    Постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника

    Постпредство: Новые санкции ЕС напоминают действия отчаявшегося картежника

    Tекст: Вера Басилая

    Новые санкции Евросоюза против России напоминают действия отчаявшегося картежника, пытающегося отыграться, что в итоге приведет к фиаско, заявили в постоянном представительстве России при ЕС.

    Евросоюз в своей санкционной политике все больше напоминает отчаявшегося картежника, который повышает ставки в надежде отыграться, заявили в российской дипмиссии.

    В постпредстве отметили, что в то время как отдельные союзники ЕС пытаются вести с Россией прагматичный диалог, Брюссель объявляет о самом масштабном единовременном расширении ограничений, передает ТАСС.

    «К чему обычно ведет подобный азарт, хорошо известно: к полному фиаско, болезненным разочарованиям и запоздалым мучительным вопросам, а стоило ли изначально начинать играть. Уверены, что у Евросоюза все это впереди», – подчеркнули в представительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Брюссель подготовил ограничения против производства российских ракет.


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    13 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Politico: ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на саммите ЕС в четверг лидеры стран Союза добиваются ужесточения санкций против России, расходясь с курсом президента США Дональда Трампа, смягчившего ограничения на экспорт российского дизеля.

    Европейские лидеры на саммите Европейского совета в Брюсселе намерены потребовать новых ограничительных мер против России, в том числе санкций, нацеленных на нефтяные доходы Москвы, тогда как президент США Дональд Трамп пошёл на сделку с Владимиром Путиным по смягчению ограничений на экспорт российского дизеля, пишет Politico.

    По данным издания, страны ЕС отвергли утверждения Трампа о достигнутом «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной и считают, что сокращение энергетических доходов Кремля остаётся ключевым условием давления для завершения конфликта. «Россия не заинтересована в деэскалации, прекращении огня или мире, – заявил на конференции по безопасности в Варшаве премьер-министр Польши Дональд Туск. – Поэтому я поеду в Брюссель, чтобы попросить партнёров серьёзно рассмотреть возможность увеличения санкций против России».

    Канцлер Германии Фридрих Мерц также выступил за дальнейшие ограничения, напомнив об ударах России по энергетической инфраструктуре на Украине несмотря на заявления Трампа о перемирии. «Россия будет вести переговоры добросовестно только под давлением», – сказал Мерц, подчеркнув, что после атак на гражданское энергоснабжение Украины санкции следует «ещё более ужесточить». Накануне министры иностранных дел ЕС согласовали крупнейшее расширение санкционного списка, включив более 1,6 тыс. физических и юридических лиц, а Еврокомиссия готовит 23-й пакет секторальных мер.

    Аналогичную линию заняли Британия и Норвегия. «Важно вводить санкции против России, чтобы не финансировать войну», – заявил министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик, призвав закрыть лазейки в действующих ограничениях. При этом, по оценкам европейских и украинских чиновников, соглашение Трампа и Путина о поставках дополнительных 4,8 млн т российского дизеля на мировой рынок даёт объём, равный примерно десяти дням потребления США, и потому окажет «минимальное» влияние на цены на топливо.

    По информации источников Politico в европейских структурах, многие дипломаты считают, что резкий поворот Трампа к смягчению энергосанкций в первую очередь связан с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, на фоне роста цен на топливо после начала американско-израильской войны с Ираном. Президент обещал в кампании 2024 года снизить цену бензина ниже двух долларов за галлон, но сейчас избиратели платят более чем вдвое больше. При этом в ЕС сомневаются, что Путин выполнит обещания по наращиванию поставок, поскольку удары по украинской энергетической инфраструктуре продолжаются, а Киев, по его словам, не был консультирован по сделке.

    Разногласия усилили призывы в Европе к более жёсткой линии Вашингтона. Туск призвал Европу и США совместно показать Москве готовность к ужесточению мер, а глава внешнеполитической службы ЕС Кайя Каллас напомнила о масштабном санкционном законе против России, автором которого выступил покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ, подписанный Трампом в прошлом месяце, расширяет инструменты давления на российскую энергетику, но ещё не реализован в полном объёме, и европейские чиновники требуют применять его, а не смягчать экспортные ограничения.

    Некоторые американские республиканцы также настаивают на жёстком курсе. «Нам нужно реализовывать закон о санкциях против России», – заявил конгрессмен-республиканец Дэн Креншоу на конференции в Варшаве. На этом фоне в Европе обсуждают зависимость от США на фоне сообщений, что американские власти якобы угрожали ограничить доступ Украины к оружию, если Киев не прекратит удары по российским НПЗ. По словам представителя НАТО, пока «нет признаков» реализации таких угроз, поскольку сдерживание поставок ударило бы и по американским производителям вооружений.

    Источник в НАТО отметил, что инициатива PURL, в рамках которой европейские союзники финансируют закупки американского оружия для Украины, выгодна США. Комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс, не комментируя напрямую сообщения о возможных ограничениях, заявил, что Европе необходимо гораздо быстрее брать на себя «основную ответственность» за собственную оборону по мере снижения военного присутствия США на континенте. Ближайшей проверкой единства Запада станут решения саммита ЕС в четверг, когда лидеры Союза попытаются сохранить давление на Москву на фоне расхождений с Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Сербии Александр Вучич заявил, что Брюссель требует от Белграда присоединиться к антироссийским санкциям. В понедельник постоянное представительство России при ЕС сравнило политику санкций Евросоюза с игрой отчаявшегося картёжника. В тот же день Евросоюз ввёл санкции против российского девелопера «Самолет».

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    13 октября 2026, 05:19 • Новости дня
    Вучич заявил о требовании Брюсселя к Сербии ввести антироссийские санкции

    Вучич: Брюссель потребовал от Сербии ввести антироссийские санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз потребовал от Белграда ввести санкции против России уже на этапе переговоров о членстве, еще до вступления в ЕС, сообщил бывший президент Сербии Александр Вучич.

    «Знаю, что нас не примут скоро, для меня намного важнее иметь выход на единый европейский рынок, свободное перемещение людей, товаров, капитала и услуг… Но они поставили условием, в главе 31, полное согласование с внешней политикой ЕС уже на этом этапе. Введение санкций против России стало предпосылкой для единого рынка и открытых границ еще до получения членства. А я старался и стараюсь не вводить санкции», – сказал Вучич в эфире телеканала RT Balkan, добавив, что считает рациональным сохранение европейского курса для страны.

    Вучич подчеркнул, что официальный Белград бережно относится к традиционным дружеским отношениям с Москвой и не стыдится их, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что в Кремле лучше, чем многие другие в России, понимают позицию Сербии, находящейся под сильным давлением как единственной по сути военно-нейтральной страны в регионе, окруженной государствами – членами НАТО или претендующими на вступление в альянс, включая Северную Македонию, Хорватию, Черногорию, Румынию и Болгарию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Вучич заявил, что движение «Студенческий список» в случае победы на выборах в Сербии намерено ввести санкции против России.

    В воскресенье Вучич сообщил, что США договоренностями с Москвой разорвали цепь антироссийских санкций.

    В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Брюссель в принуждении Сербии к введению санкций ради вступления в ЕС.

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    13 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных

    Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы имеющихся планах лидера США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Власти России не располагают информацией об обсуждаемых в средствах массовой информации сообщениях о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, передает ТАСС.

    Сообщалось, что американский лидер может пойти на такой шаг и отключить терминалы спутниковой связи Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Нам об этом ничего не известно», – заявил Песков в ходе брифинга, комментируя данную тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предупредили о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты американских разведданных.

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на российские НПЗ.

    Отказ Владимира Зеленского остановить удары по предприятиям вывел Дональда Трампа из себя.

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    13 октября 2026, 11:29 • Новости дня
    Глава Минобороны Бельгии счел нелегалов страшнее российской угрозы

    В Бельгии назвали нелегальную миграцию страшнее угрозы со стороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что жители королевства считают нелегальную миграцию более реальной угрозой, чем возможное нападение со стороны России.

    Глава военного ведомства выступил на Варшавском форуме по безопасности, передает РИА «Новости».

    «Если бы у себя в стране я спросил у людей, что представляет серьезную угрозу для бельгийских граждан – Россия или нелегальная миграция, то, я думаю, нелегальная миграция бы выиграла», – сказал Франкен.

    Ранее президент Владимир Путин объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе источник сообщил о созыве экстренной встречи глав МВД ЕС из-за миграционного кризиса в Сеуте.

    В июле президент США Дональд Трамп предрек исчезновение Европы из-за наплыва мигрантов.

    В июне Европарламент одобрил создание внешних центров депортации нелегалов.

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