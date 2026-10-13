Фарадж поддержал применение оружия против нелегалов в Ла-Манше

Politico: Фарадж поддержал применение оружия против мигрантов в Ла-Манше

Tекст: Игорь Иножарский

Инициатива предполагает, что военнослужащие смогут открывать огонь на поражение в случае необходимости, пишет Politico.

Фарадж заявил, что слова представителя его партии Роберта Дженрика о стрельбе по мигрантам были неверно истолкованы. «Любой человек в британской военной форме, по которому открыли огонь, имеет право ответить», – сказал политик.

Глава Reform UK подчеркнул, что в лагерях для беженцев еженедельно происходят перестрелки и поножовщина. Он отметил, что власти имеют дело с серьезными международными преступными организациями. В свою очередь министр обороны от Лейбористской партии Люк Поллард назвал инициативу незаконной, отвратительной и противоречащей британским военным ценностям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник лидер партии Reform UK Найджел Фарадж предложил на пять лет прекратить прием беженцев в Британии. В прошлом месяце рекордное число нелегалов пересекло Ла-Манш на пути в страну за сутки. Летом Британию захлестнула очередная волна нелегалов.