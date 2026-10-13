Смертность в ДТП на российских дорогах снизилась на 8%

МВД: С начала года число погибших в ДТП в России сократилось на 8%

Tекст: Алексей Дегтярёв

«По оперативным данным, по итогам девяти месяцев 2026 года мы отмечаем, что количество погибших сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Конечно, цифра немаленькая – это 9 тыс. погибших. Но тем не менее это очень позитивная тенденция», – сообщил Понарьин, передает ТАСС.

По его словам, за последние десять лет число погибших в авариях снизилось почти на 40%, а детская смертность в ДТП с начала года упала на 15%. Ежегодно на дорогах гибнет около 600 тыс. несовершеннолетних, однако сейчас наблюдается позитивная динамика.

При этом Понарьин добавил, что угрозой для безопасности остается устаревание транспорта: средний возраст автомобилей на дорогах приблизился к 16 годам. Кроме того, возросла доля машин, не отвечающих современным требованиям, и увеличилось число водителей, умышленно нарушающих правила дорожного движения.

В апреле министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал о снижении смертности в ДТП в России.

В январе в МВД назвали регионы с наименьшим числом автомобильных аварий за год.