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    13 октября 2026, 13:01 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Минтранса

    Песков: Путин во вторник примет главу Минтранса Никитина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, а также запланирован международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин проведет во вторник встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, передает РИА «Новости».

    «Будет также на докладе у президента министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. Важнейшая отрасль. Будет доклад по основной повестке дня министерства в сфере компетенции этого важного органа», – заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что во вторник глава государства находится в Кремле и работает в рамках своего обычного графика. Помимо встречи с главой Минтранса, в ближайшее время у президента ожидается международный телефонный разговор, добавил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В субботу он озвучил главную тему возможной беседы лидеров.

    На прошлой неделе Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным.

    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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    12 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.

    По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.

    Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

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    11 октября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин запланировал совещание по кибербезопасности

    Путин запланировал совещание по кибербезопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на следующей неделе планирует провести совещание по вопросам кибербезопасности, а также встречу с участниками съезда «Деловой России».

    На следующей неделе президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам кибербезопасности, передают «Вести».

    Помимо этого, в графике российского лидера запланирована встреча с участниками съезда «Деловой России» и ряд других мероприятий.

    Ранее Владимир Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

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    13 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки дизельного топлива в США

    Путин и президент ОАЭ обсудили поставки российского дизеля в США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили договоренности о поставках российского дизельного топлива в США, достигнутые с американским лидером Дональдом Трампом.

    Лидеры двух стран также обсудили перспективы урегулирования кризиса в зоне Персидского залива, сообщается на сайте президента.

    Кроме того, Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего стратегического и взаимовыгодного сотрудничества в контексте 55-летия установления дипломатических отношений между Россией и ОАЭ.

    Отмечается, что стороны условились продолжить личные контакты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал лицемерием критику Евросоюзом сделки США и России по дизельному топливу.

    В тот же день вице-премьер Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Вашингтона по поставкам дизеля.

    В воскресенье турецкие аналитики предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля.

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    11 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Алиева и Пезешкиана в Туркмении прошла не по графику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Трехсторонняя встреча президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана в Туркмении состоялась с изменением первоначального графика, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Встреча с президентом Туркменистана, сразу после – изменение графика и встреча с президентом Ирана, которая должна была пройти на следующий день. Многое меняется, что называется, на ходу. Неожиданная трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пезешкиана», – рассказал Песков журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Отмечается, что переговоры лидеров трех стран в Туркмении после Каспийского экологического саммита изначально планировались на другое время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Песков сообщил, что Путин, Алиев и Пезешкиан обсудили сотрудничество в разных сферах.

    В четверг стало известно, что Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного.

    В тот же день российский лидер заявил о позитивном развитии отношений Москвы и Тегерана.

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    11 октября 2026, 10:32 • Новости дня
    Mysl Polska: Дизельная сделка Путина и Трампа стала шоком для союзников Украины

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заключил с президентом России Владимиром Путиным соглашение о поставках в США крупных партий российского дизельного топлива с временной отменой санкций, пишет польское издание Mysl Polska.

    Польское издание Mysl Polska сообщило, что Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным об импорте в США и другие страны российского дизельного топлива, что предполагает приостановку санкций против российского топлива, по крайней мере, до апреля 2027 года, передает Mysl Polska.

    По данным издания, портал Axios указал, что Трамп принял решение о сделке после того, как Украина не согласилась выполнить его просьбу прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В момент объявления о соглашении в Майами, как утверждается, украинские переговорщики вели консультации с эмиссарами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Трамп в своем сервисе Truth Social написал: «Властью завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого было согласовано, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в ноябре, а затем без промедления еще 1 млн тонн». После этого Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и мира, а вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизтоплива.

    Автор материала подчеркивает, что договоренность Вашингтона и Москвы стала шоком для безоговорочных сторонников Украины. В тексте утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский в патетическом тоне раскритиковал соглашение Трампа и Путина, назвав его несправедливым и похожим на «день рождения» для российского лидера, но сам при этом хорошо понимает приоритет национальных интересов союзников.

    Издание также приводит другие примеры восстановления прагматических контактов с Россией: говорится о первой партии белорусских калийных удобрений, отправленной в США через порт в Петербурге, о шагах Словакии по нормализации отношений с Москвой и обмене военными представителями, а также о росте популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», выступающей за возобновление импорта российского газа ради снижения стоимости энергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу аналитики отметили, что договоренности по российскому дизелю испытывают на прочность санкционное единство Запада. В этот же день Минэкономики Германии прокомментировало соглашение России и США по поставкам дизтоплива.

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    11 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков в шутку допустил тайный телефонный разговор Путина и Трампа

    Песков допустил возможность непубличного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил вероятность того, что российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могли провести телефонный разговор, о котором не сообщалось публично.

    Представитель Кремля прокомментировал возможность проведения телефонных бесед между лидерами двух стран, о которых не было известно общественности, сообщают «Вести».

    «Звонок, о котором вы не знаете, может быть, мог», – со смехом заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

    Говоря о заявлениях Трампа относительно телефонных звонков Путину, которые, судя по всему, не состоялись, пресс-секретарь президента отметил, что отсутствие разговоров в прошлом не означает, что американский лидер не позвонит в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа.

    Президент США заявил, что договорился в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным о масштабных поставках дизельного топлива из России в Соединенные Штаты и на мировой рынок.

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    11 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин после вручения госнаград в Кремле помог собрать всех на общее фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин после церемонии вручения государственных наград педагогам и наставникам участников программы «Время героев» в Кремле помог собрать всех присутствующих на общее фото.

    Во время фотографирования Путин обратился к участникам церемонии: «Ребята! Вы тоже подходите!» Соответствующие кадры показал журналист Павел Зарубин, передает ТАСС.

    Одна из педагогов поддержала приглашение президента и позвала героев спецоперации на Украине. «Идите к нам, мальчики! Они же мальчики для нас, они в любом возрасте мальчики», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин пообщался с наставниками участников спецоперации за бокалом шампанского.

    В тот же день глава государства вручил госнаграды воспитавшим их учителям.

    Перед этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал эту церемонию в Кремле.

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    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

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    12 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    Батальонам и ротам ВС России решили присваивать имена погибших героев

    Путин разрешил называть роты и батальоны именами погибших героев

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении батальонам и ротам Вооруженных сил России почетных наименований в честь погибших военнослужащих, отличившихся при выполнении боевых задач.

    Согласно документу, почетные наименования в честь деятелей и защитников Родины (посмертно) будут присваиваться за отвагу и мужество личного состава при выполнении боевых, служебных и оперативных задач, передает ТАСС.

    Также такие наименования могут быть присвоены за успехи в полевой, воздушной или морской выучке. Решения о присвоении будут принимать министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти в установленном ими порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин присвоил 35-му инженерно-саперному полку почетное наименование гвардейского за массовый героизм и отвагу.

    В ноябре прошлого года звание гвардейского получил 33-й мотострелковый Берлинский Донской казачий полк.

    Летом того же года почетное наименование «гвардейский» было присвоено трем воинским подразделениям России.

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    12 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Глава «Деловой России» предложил создать налоговый инвестсертификат

    Глава «Деловой России» Репик предложил Путину ввести налоговый инвестсертификат

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель «Деловой России» Алексей Репик на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать в стране налоговый инвестиционный сертификат для поддержки компаний, вкладывающих средства в новые проекты.

    Инициатива призвана помочь бизнесу инвестировать в расширение производств и получать кредиты, передает РИА «Новости».

    «Мы предлагаем механизм, который позволяет завтрашней прибыли работать на инвестиции сегодня. То есть компания вкладывает в новые мощности, автоматизацию, НИОКР и после подтверждения затрат получает инвестналоговый сертификат, например, на половину суммы вложений», – заявил Репик.

    По его словам, сертификат будет гаситься исключительно за счет будущего прироста прибыли, а при ее отсутствии вычет не предоставляется. Документ получит статус ценной бумаги, под которую банки смогут выдавать кредиты под проекты.

    Глава «Деловой России» добавил, что вычеты начнут действовать через пять лет, ориентировочно с 2031 года. Он подчеркнул, что такой подход не потребует немедленных расходов из бюджета, но в будущем обеспечит государству новую налоговую базу и серьезные предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России.

    Глава государства пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с председателем организации.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    12 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Путин переназначил Птицына председателем Мосгорсуда

    Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок.

    Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить на шестилетний срок полномочий… председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича; заместителем председателя Московского городского суда Шаповалова Дениса Вячеславовича», – говорится в документе.

    В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала Птицына кандидатом на эту должность. Он занимает пост председателя Мосгорсуда с 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал указ о назначении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина своим уполномоченным по защите прав предпринимателей.

    Также Путин освободил Андрея Маслова от обязанностей посла в Греции и назначил на эту должность Юрия Горлача.

    Путин назначил Игоря Романченко новым руководителем российской дипломатической миссии в Коста-Рике, сменив на этом посту Юрия Беджаняна.

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    12 октября 2026, 14:06 • Новости дня
    Путин заявил о важности спокойствия и безопасности бизнеса в России

    Путин заявил о важности спокойствия и безопасности для бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с председателем организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком подчеркнул, что российский бизнес должен чувствовать себя уверенно, спокойно и в безопасности.

    В ходе беседы Владимир Путин попросил Репика высказать свое мнение о том, как государство может помочь предпринимателям справиться с текущими вызовами, передает ТАСС.

    «Хотел бы с вами тоже обсудить и послушать ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома, чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин пообещал посетить юбилейный форум «Деловой России».

    В мае Путин поддержал предложения по улучшению работы бизнес-омбудсмена.

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