Mysl Polska: Дизельная сделка Путина и Трампа стала шоком для союзников Украины

Tекст: Игорь Иножарский

Польское издание Mysl Polska сообщило, что Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным об импорте в США и другие страны российского дизельного топлива, что предполагает приостановку санкций против российского топлива, по крайней мере, до апреля 2027 года, передает Mysl Polska.

По данным издания, портал Axios указал, что Трамп принял решение о сделке после того, как Украина не согласилась выполнить его просьбу прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В момент объявления о соглашении в Майами, как утверждается, украинские переговорщики вели консультации с эмиссарами Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Трамп в своем сервисе Truth Social написал: «Властью завершил чрезвычайно успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого было согласовано, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынок более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в ноябре, а затем без промедления еще 1 млн тонн». После этого Путин заявил, что Россия готова поставлять нефть и нефтепродукты на рынки США и мира, а вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт дизтоплива.

Автор материала подчеркивает, что договоренность Вашингтона и Москвы стала шоком для безоговорочных сторонников Украины. В тексте утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский в патетическом тоне раскритиковал соглашение Трампа и Путина, назвав его несправедливым и похожим на «день рождения» для российского лидера, но сам при этом хорошо понимает приоритет национальных интересов союзников.

Издание также приводит другие примеры восстановления прагматических контактов с Россией: говорится о первой партии белорусских калийных удобрений, отправленной в США через порт в Петербурге, о шагах Словакии по нормализации отношений с Москвой и обмене военными представителями, а также о росте популярности в Германии партии «Альтернатива для Германии», выступающей за возобновление импорта российского газа ради снижения стоимости энергии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп назвал поставки дешевой российской нефти благом для мирового рынка. В субботу аналитики отметили, что договоренности по российскому дизелю испытывают на прочность санкционное единство Запада. В этот же день Минэкономики Германии прокомментировало соглашение России и США по поставкам дизтоплива.