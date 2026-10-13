В Москве сгорел маршрутный автобус

На западе Москвы произошло возгорание автобуса по всей площади, передает со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Веерная возле дома №1 корпус 2 произошло возгорание автобуса по всей площади», – сказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, находящиеся в салоне 20 пассажиров эвакуированы, никто не пострадал.
В столичном департаменте транспорта уточнили, что водитель автобуса №329 заметил задымление, остановил транспортное средство, высадил людей и вызвал экстренные службы. Пожар ликвидирован на площади 12 кв. метров.
В мае пожар охватил историческое здание на Пятницкой улице в Москве.
В марте в Москве ликвидировали возгорание в бизнес-центре.
В том же месяце загорелась гостиница на северо-востоке столицы.