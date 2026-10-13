Архиепископ призвал американских военных отказаться от участия в казни

Fox News: Архиепископ призвал солдат отказаться от участия в расстреле Хасана

Tекст: Мария Иванова

Военнослужащие могут избежать назначения в расстрельную команду по религиозным убеждениям, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Я призываю каждого католика, которого обязали быть частью расстрельной команды, подать заявление об отказе от участия в этом мероприятии, противоречащем учению Церкви», – заявил Тимоти Пол Бролио.

Священник добавил, что преступление Нидала Хасана было чудовищным, но трансляция казни стала бы подражанием террористам. Отмечается, что правила американской армии позволяют военным просить об освобождении от подобных обязанностей по религиозным причинам.

Казнь назначена на 3 декабря и пройдет на базе Форт-Худ. Она станет первой казнью американского военнослужащего за 65 лет и первым расстрелом в Соединенных Штатах со времен Второй мировой войны.

В ноябре 2009 года Нидал Хасан открыл огонь по безоружным сослуживцам в медицинском корпусе. В результате нападения 13 человек погибли, еще 32 получили ранения. В августе 2013 года жюри присяжных приговорило его к смертной казни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп пообещал лично решить вопрос о трансляции военной казни.

Папа римский раскритиковал планы Пентагона транслировать расстрел.

В пятницу в ООН назвали отвратительной идею США показать казнь военного в прямом эфире.