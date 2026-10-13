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    13 октября 2026, 12:53 • Новости дня

    Трамп приказал вернуть паровые катапульты на авианосцы по совету моряка

    WSJ: Трамп приказал вернуть паровые катапульты на авианосцы по совету моряка

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп принял решение о возврате паровых катапульт на авианосцы после разговора с неизвестным военнослужащим ВМС.

    Трамп вернулся к идее установки паровых катапульт под влиянием разговора с моряком по имени Билл Джонс, который состоялся еще во время его первого президентского срока, пишет WSJ со ссылкой на источники в Пентагоне.

    Моряк, который 25 лет обслуживал установки для катапультирования на кораблях, указал на уязвимость современных электромагнитных катапульт, их чрезмерную сложность и дороговизну. Командование ВМС США пыталось установить его личность, однако поиски не увенчались успехом из-за распространенности имени и фамилии, передает ТАСС.

    В середине августа Трамп отдал распоряжение ВМС избавиться от электромагнитных катапульт на американских авианосцах и вернуть систему паровых катапульт. Изменение затронет четвертый авианосец класса «Джеральд Форд» – «Дорис Миллер», что может обойтись властям в миллиарды долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Трамп приказал вернуть старые катапульты на новые авианосцы.

    13 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot

    Lockheed Martin разработала ракету PAC-3 Edge для комплекса Patriot

    Lockheed Martin представила самую мощную ракету для Patriot
    @ news.lockheedmartin.com

    Tекст: Игорь Иножарский

    Компания Lockheed Martin представила новую ракету-перехватчик PAC-3 Edge, которая должна стать самой совершенной в семействе ракет для зенитного комплекса Patriot и превзойти по дальности, высоте поражения и маневренности нынешнюю PAC-3 MSE.

    Lockheed Martin показала PAC-3 Edge на выставке Ассоциации армии США. Ракета разрабатывается в рамках конкурса сухопутных войск на перехватчик следующего поколения и должна лучше справляться с баллистическими и гиперзвуковыми угрозами, чем нынешняя PAC-3 MSE, пишет The War Zone.

    В основе PAC-3 Edge лежит технология PAC-3 MSE, но ракета получила новую головку самонаведения, модернизированную систему управления и более совершенный твердотопливный двигатель, разработанный совместно с Northrop Grumman. Внешне ракета заметно отличается от MSE: у нее нет боковых стабилизаторов и характерного сужения корпуса между передней и задней частями.

    Президент подразделения ракет и систем управления огнем Lockheed Martin Тим Кэхилл рассказал изданию, что технология головки самонаведения, созданная для PAC-3 Edge, в будущем будет применяться и в других ударных и оборонительных системах компании. «Так что это не просто единое решение для одной головки самонаведения, а целое семейство головок самонаведения, которые будут работать в разных диапазонах», – объяснил Кэхилл.

    Девятого октября Lockheed Martin объявила, что прошла в следующий этап конкурса армии США Future Interceptor. Испытания планируется начать в 2027 году, а первые поставки – в 2031 году. Ранее сухопутные войска отказались от программы Lower-Tier Future Interceptor из-за ее дороговизны, сосредоточившись на постепенном улучшении PAC-3 MSE, однако появление нового конкурса говорит о возобновлении интереса к более серьезному скачку в возможностях.

    Ракета использует трехимпульсный твердотопливный двигатель вместо двухимпульсного, что позволяет сберегать энергию для финального этапа перехвата, когда ракете требуется резко маневрировать. Количество и мощность двигателей управления по крену также увеличены по сравнению с PAC-3 MSE. Производитель пока не привел конкретных характеристик дальности, скорости и типов целей новой ракеты и не подтвердил ее возможности летными испытаниями.

    Lockheed Martin также разрабатывает более дешевую ракету PAC-3 ACE стоимостью около 2,5 млн долларов – это меньше половины цены PAC-3 MSE при сохранении двух третей ее возможностей. В январе компания заключила с Пентагоном семилетний контракт на увеличение производства PAC-3 MSE с 600 до 2 тыс. ракет в год, а в июле получила на эти цели дополнительные 53,86 млрд долларов, доведя общую сумму многолетнего контракта до 58,62 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник компания Anduril разработала дешевый аналог ракет для систем Patriot. В начале месяца президент США Дональд Трамп объявил о строительстве в США заводов для систем Patriot и THAAD. В конце сентября Германия захотела производить американские ракеты для Patriot в Европе.

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    13 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ

    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ

    Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по российским НПЗ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Владимира Зеленского и его отказа остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    В Белом доме считают Владимира Зеленского слишком самонадеянным, его поведение выводит из себя американского лидера, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Atlantic.

    По словам неназванного вашингтонского чиновника, Дональд Трамп просит Киев только об одном – перестать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом глава государства не считает атаки Украины на НПЗ и удары России по украинским электростанциям равноценными. Президент США требовал сначала остановить налеты на российские заводы, однако Владимир Зеленский ответил отказом.

    На прошлой неделе Дональд Трамп отмечал, что Владимир Зеленский имел множество возможностей урегулировать конфликт, но упустил их. В связи с этим американский лидер выразил мнение о необходимости смены руководства на Украине для успешных переговоров с Москвой. Одновременно британский премьер-министр Энди Бернем в ходе телефонного разговора выразил солидарность с Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник от Киева потребовали не вредить американским потребителям.

    В воскресенье Владимир Зеленский отказался прекращать удары по российским НПЗ.

    В субботу США пригрозили лишить Украину разведданных за атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Депутат Рады призвал ударить ракетой по мавзолею Ленина

    Депутат Верховной рады Федиенко предложил атаковать мавзолей Ленина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко заявил о необходимости нанести удар баллистической ракетой по мавзолею Владимира Ленина на Красной площади в Москве в качестве ответа на поражение украинских энергетических объектов.

    Депутат Верховной рады Александр Федиенко призвал ВСУ атаковать мавзолей Ленина на Красной площади. Он заявил, что украинским войскам следует нанести удар по центру российской столицы, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на выступление парламентария в эфире одного из видеоканалов.

    «Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», – сказал Федиенко.

    Депутат также отверг предложение своего коллеги Алексея Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) немедленно начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта. По его словам, эта инициатива не включает в себя конкретных условий завершения боевых действий. Федиенко добавил, что украинской армии надо ответить на атаки по объектам энергетической инфраструктуры, и таким ответом может стать удар по Красной площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год. В понедельник средства противовоздушной обороны сбили летевшие на столицу беспилотники.

    Летом Федеральная служба безопасности сообщила о попытках Киева использовать малые аппараты из-за неудачных дальних ударов по Москве.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






    Результаты
    5 комментариев

    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    13 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок

    Associated Press: Трамп захотел остаться на третий президентский срок

    Трамп заявил о желании остаться на третий президентский срок
    @ Anthony Behar/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Огайо заявил о желании остаться на посту главы государства на третий срок.

    «Я бы с удовольствием это сделал», – сказал политик в ответ на скандирование толпой лозунга про еще четыре года пребывания у власти, пишет ТАСС со ссылкой на Associated Press.

    Вторая каденция действующего американского лидера должна завершиться в январе 2029 года. Согласно 22-й поправке к Конституции США, которая была принята в 1951 году, пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.

    Несмотря на законодательные ограничения, Трамп неоднократно допускал возможность добиваться переизбрания. Осенью прошлого года о таких перспективах также заявлял бывший политстратег главы государства Стив Бэннон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белый дом заявил, что в США были бы рады третьему сроку Трампа. При этом сам Трамп напомнил о запрете переизбираться на третий срок. Тем временем американский лидер рассказал о знании лазеек для нового президентского срока.

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    13 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Зенитный комплекс «Цитадель» сократил расход боеприпасов при поражении дронов

    Комплекс защиты от дронов «Цитадель» показал минимальный расход снарядов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший 30-миллиметровый артиллерийский комплекс «Цитадель» благодаря автоматизированной системе управления огнем продемонстрировал сниженный расход боеприпасов при поражении беспилотников.

    Автоматический комплекс «Цитадель» показал меньший расход боеприпасов по сравнению со стандартными зенитками благодаря современной системе управления огнем, передают «Известия».

    «ЗАК «Цитадель» благодаря своей системе управления огнем и снарядам с управляемым подрывом продемонстрировал значительно меньший удельный расход боеприпасов на одну пораженную цель, чем стандартные артиллерийские зенитки. В отдельных случаях он кратно меньше», – рассказали в Ростехе.

    Комплекс способен самостоятельно идентифицировать цель в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах, брать ее на сопровождение, наводить орудия и выбирать момент подрыва. В арсенале зенитки есть программируемые боеприпасы, которые накрывают беспилотники противника облаком шрапнели.

    «Цитадель» предназначена для круглосуточной защиты стационарных объектов от дронов мультикоптерного и самолетного типа. Система интегрируется с другими средствами в рамках эшелонированной противовоздушной обороны и имеет высокую степень автоматизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ростех представил неуязвимые для огня и пуль аккумуляторы для дронов. Также госкорпорация сообщила о создании зенитных роботов для борьбы с беспилотниками. Кроме того, Ростех разработал неустаревающий комплекс борьбы с роями дронов.

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    13 октября 2026, 01:36 • Новости дня
    Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин проявляет больше стремления к урегулированию конфликта на Украине, чем украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Путин хочет заключить сделку больше, чем Зеленский», – заявил Трамп.

    По его словам, теперь необходимо добиться, чтобы и Зеленский проявил готовность к заключению соглашения, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что лидеры России и Украины должны встретиться и «положить конец этой нелепой войне».

    Американский президент также раскритиковал однопартийцев по Республиканской партии, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива, и подчеркнул, что эти договоренности направлены на поддержку американских фермеров и стабилизацию глобального рынка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу разведпомощь Украине.

    Трамп заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

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    13 октября 2026, 13:24 • Новости дня
    Кремль ответил на идею Трампа о встрече Путина и Зеленского

    Песков: Позиция Москвы о встрече Путина с Зеленским хорошо известна

    Tекст: Ольга Иванова

    Позиция Москвы о возможной встрече президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским и проведении выборов на Украине хорошо известна, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    «Мы неоднократно вчера говорили об этом. Мне нечего дополнить. Тут никаких новаций. Наша позиция очень хорошо известна по всем этим вопросам», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Трамп счел Путина более заинтересованным в сделке по Украине, чем Зеленского.

    В воскресенье Путин и Трамп выдали Зеленскому «черную метку».

    В субботу экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского.

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    13 октября 2026, 07:35 • Новости дня
    Заявление Трампа о новом лидере Украины сочли приговором для Зеленского

    Глава заксобрания Запорожья Емельяненко назвал слова Трампа приговором Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить власть на Украине прозвучало как приговор для амбиций Владимира Зеленского, заявил председатель заксобрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

    Амбиции Владимира Зеленского не оставили шансов для заключения мирного соглашения с Россией. Заявление американского лидера, что для Украины пришло время обзавестись новым президентом, стало политическим диагнозом для Киева, передает ТАСС слова председателя заксобрания Запорожской области Виктора Емельяненко.

    «Трамп открыто констатирует: у Зеленского было предостаточно шансов на урегулирование вопроса, но каждый из них был бесславно провален из-за амбиций и неспособности мыслить стратегически», – заявил Емельяненко.

    Глава заксобрания отметил, что президент США требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые дестабилизируют мировую энергетику. Однако украинские власти игнорируют эти призывы, демонстрируя свою неуправляемость.

    По словам политика, киевский режим стал токсичным даже для западных кураторов, которые начинают осознавать тупиковость ставки на человека, готового пожертвовать глобальной стабильностью ради собственных амбиций. Ранее Дональд Трамп отметил, что Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Москвой, и посоветовал Украине найти нового президента для заключения мирной сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп счел российского лидера более заинтересованным в мирной сделке, чем Владимира Зеленского. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил недостаточность заявлений американского президента для проведения выборов на Украине. Украинский лидер напомнил главе Белого дома о праве граждан самостоятельно выбирать руководителя государства.

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    13 октября 2026, 09:29 • Новости дня
    СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию из-за конфликта Трампа с Зеленским

    NYT: Переговорщики из США отложили визит в РФ до примирения Зеленского с Трампом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву до тех пор, пока Владимир Зеленский не улучшит отношения с президентом США Дональдом Трампом.

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приостановили подготовку к ожидаемой поездке в Россию. Визит откладывается до тех пор, пока Владимир Зеленский не урегулирует разногласия и не наладит отношения с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.

    Неназванные собеседники издания отмечают, что причиной обострения стал спор вокруг сделки по дизельному топливу. Эти разногласия уже переросли в крупнейший дипломатический кризис во взаимодействии Вашингтона и Киева со времен скандала в Овальном кабинете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Украины Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ, чем вызвал недовольство президента США Дональда Трампа.

    Заявление Трампа о новом лидере Украины сочли приговором для Зеленского.

     В понедельник в США предрекли вступление конфликта на Украине в финальную фазу.

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    13 октября 2026, 06:53 • Новости дня
    Мексиканские военные изъяли партию оптоволоконных дронов в штате Синалоа

    Мексиканские военные изъяли 48 беспилотников и катушки оптоволоконного кабеля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие армии Мексики в ходе операции в штате Синалоа конфисковали крупную партию беспилотников и волоконно-оптический кабель к ним.

    Военнослужащие мексиканской армии в ходе операций в западном штате Синалоа конфисковали партию беспилотников и волоконно-оптический кабель. Об этом говорится в отчете кабинета безопасности правительства Мексики по итогам мероприятий за 9–11 октября, передает ТАСС.

    На участке трассы Эль-Росарио – Агуа-Верде силовики изъяли 48 дронов, 64 аккумулятора, 44 катушки оптоволокна, а также различные аксессуары для беспилотных аппаратов. Помимо этого, военные обнаружили 200 патронов, 20 баллистических пластин, шесть тактических бронежилетов и 16 комплектов униформы.

    Уточняется, что рейды проводились в рамках Национальной стратегии безопасности, которая направлена на координацию усилий федеральных силовых структур и местных властей штатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов. Тем временем США испытали системы борьбы с дронами картелей на границе с Мексикой.

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    13 октября 2026, 07:28 • Новости дня
    Япония решила создать единый центр разработки и экспорта оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское правительство подготовило план создания объединенной структуры из представителей государственных ведомств и частного бизнеса для управления разработкой, выпуском и поставками вооружений за рубеж.

    Новый орган заработает с 1 октября 2027 года. В Токио учли опыт США и стран Евросоюза, которые столкнулись с нехваткой производственных мощностей из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Японское правительство намерено заранее сформировать потенциал для длительного ведения боевых действий, опираясь на новые военные технологии, в первую очередь беспилотные аппараты.

    Изначально в структуру войдут 300 представителей министерства обороны, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, а также сотрудники частных корпораций. К 2031 году штат планируется увеличить до 600 человек, включив туда специалистов из ведущих торговых компаний с опытом зарубежных сделок.

    Кроме того, Токио рассчитывает наладить экспорт вооружений через единый централизованный механизм переговоров с иностранными заказчиками. Соответствующие законопроекты поступят в парламент в первой половине следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Кремль заявил о реваншистской милитаризации Японии. Глава МИД России Сергей Лавров указал на стремление новых японских лидеров к милитаризации страны. Летом Пекин перекрыл экспорт десяткам японских компаний из-за милитаризации.

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    13 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Трамп не исключил встречи с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что во время азиатского турне в ноябре возможна его личная встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

    «Я могу, да», – сказал Трамп в Белом доме в ответ на вопрос о возможной встрече с Ким Чен Ыном во время азиатского турне.

    Президент США добавил, что хорошо ладит с северокорейским лидером, и назвал потенциальную встречу «увлекательной», передает РИА «Новости».

    Трамп ранее подтверждал намерение отправиться на саммит АТЭС, который пройдет в Китае 18-19 ноября, а до этого планировал посетить форум АСЕАН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС пока не обсуждалась.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею проведения встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС и допустили ее подготовку.

    В августе сообщалось, что Трамп запланировал осенью новую встречу с Ким Чен Ыном.

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    13 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных

    Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы имеющихся планах лидера США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Власти России не располагают информацией об обсуждаемых в средствах массовой информации сообщениях о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, передает ТАСС.

    Сообщалось, что американский лидер может пойти на такой шаг и отключить терминалы спутниковой связи Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Нам об этом ничего не известно», – заявил Песков в ходе брифинга, комментируя данную тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предупредили о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты американских разведданных.

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на российские НПЗ.

    Отказ Владимира Зеленского остановить удары по предприятиям вывел Дональда Трампа из себя.

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    13 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    США решили продлить эксплуатацию бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer

    США приостановили вывод из состава сил бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон планирует продлить эксплуатацию бомбардировщиков B-2 Spirit и B-1B Lancer, а также провести модернизацию стратегических самолетов B-52H, следует из доклада фонда «Росконгресс».

    Согласно анализу проекта бюджетных документов ВВС США на 2027 финансовый год, эксплуатация самолетов B-2 Spirit и B-1B Lancer будет принудительно продлена. Их вывод из состава сил был запланирован на начало 2030-х годов, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад фонда «Росконгресс».

    В документе отмечается, что к 2035 году число тяжелых бомбардировщиков ВВС США может впервые со времен холодной войны превысить 200 единиц (сейчас их около 140).

    Также США реализуют программу глубокой модернизации самолетов B-52H, продлевающую их ресурс до 2050-х годов, и ускоренное серийное производство новейших B-21 Raider. Планируется выпустить не менее 100 единиц B-21.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце самолет-заправщик ВВС США подал сигнал бедствия над Атлантикой.

    В августе новейший самолет РЭБ ВВС США совершил полет возле Калининградской области.

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