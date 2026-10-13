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    13 октября 2026, 12:47 • Новости дня

    В Европе предсказали вывод армии Франции на улицы из-за беспорядков

    Публицист описал Францию как страну на грани хаоса из-за беспорядков

    Tекст: Игорь Иножарский

    Итальянский публицист Джулио Меотти в колонке о беспорядках во Франции предупредил, что в случае отхода полиции властям страны придётся выводить армию на улицы для сдерживания насилия.

    Меотти приводит слова бывшего депутата Европарламента Филиппа де Вилье, который обратился к стражам порядка: «Французским полицейским я говорю: вы последний бастион. Если вы отступите, наступит великое беспорядие. Это будет победа варваров. Гордитесь своей формой», – пишет автор на портале Israel National News.

    По словам публициста, тысячи полицейских оказываются между толпой, поджигающей всё вокруг и парализующей жизнь городов, и гражданами, лишёнными безопасности, из-за чего вынуждены закрываться тысячи школ. Он утверждает, что в ходе столкновений уже ранены 761 полицейский и жандарм, а в Бордо протестующие подожгли здание участка, заблокировав выходы для сотрудников.

    Автор перечисляет поджоги и нападения на полицию в Каннах, Кавальоне, Ле-Хавре, Ниме, Рубе, а также почти линч двух офицеров вне службы в Марселе и многочасовой бой с применением бутылок с зажигательной смесью в Лиможе. Меотти отмечает, что, по данным разведслужбы DGSE, около 150 районов Франции фактически контролируются исламистами и превращены в «потерянные территории».

    Публицист ссылается на опрос Elabe, согласно которому 55% французов одобряют нынешние беспорядки, и напоминает письмо группы генералов Эмманюэлю Макрону с предупреждением, что в случае «взрыва» армии придётся вмешаться. Он цитирует бывшего главу спецслужб Пьера Брошана, описавшего «низкоинтенсивную партизанскую войну» против государства, и писателя Жоржа Бернаноса, который связывал гибель цивилизаций с усталостью и отказом от своих ценностей, утверждая, что Европа сегодня переживает именно такое состояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции полиция задержала отца подростка, открывшего огонь по директору школы. В пятницу число расследований против французских полицейских из-за разгона протестов школьников достигло 24 дел. В тот же день в Брюсселе во время «школьных» беспорядков полиция арестовала 20 человек.

    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    Россия осудила задержание танкера DF Peak Францией в Индийском океане
    @ Marine Nationale

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Действия французских военно-морских сил по задержанию танкера DF Peak в Индийском океане стали вопиющим нарушением норм международного права, заявили в посольстве России в Париже.

    Французские власти не уведомляли российскую сторону о задержании танкера, следовавшего под флагом Бенина, указали в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в посольстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане. Летом президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна. Французская прокуратура начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера

    Посольство России назвало захват Францией танкера DF Peak морским пиратством

    Москва обвинила Францию в морском пиратстве из-за захвата танкера
    @ Marine Nationale

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова и российское посольство в Париже назвали задержание Францией танкера DF Peak в Индийском океане актом морского пиратства и вопиющим нарушением международного права.

    Действия французских властей по захвату торгового судна DF Peak нарушают международное право, а ссылки на Конвенцию ООН являются попыткой прикрыть откровенный разбой, передает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России во Франции.

    «Хотим еще раз подчеркнуть, что действия французских ВМС, захвативших танкер DF Peak в открытом море, являются вопиющим нарушением норм международного права», – заявили в дипломатическом представительстве.

    Дипломаты добавили, что утверждения о нарушении танкером санкций базируются на нелегитимных односторонних мерах. В настоящее время посольство проверяет информацию о возможном нахождении граждан России на борту, так как французская сторона не уведомляла Москву об инциденте.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также потребовала от западных стран отказаться от варварских подходов к морскому судоходству, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва как часть мирового большинства настаивает на возвращении государств Запада в правовое поле.

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании военными моряками танкера DF Peak неподалеку от острова Реюньон в Индийском океане. Поводом для захвата судна стали подозрения в несоответствии его флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник французские ВМС захватили танкер в Индийском океане.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о задержании якобы шедшего из Приморска судна.

    Французская прокуратура ранее начала расследование в отношении танкера Tagor.

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    13 октября 2026, 10:52 • Новости дня
    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

    Экоактивистка Тунберг присоединилась к протестам французских старшеклассников

    Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции
    @ LaPresse/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в массовых демонстрациях учащихся в пригороде Парижа.

    Активистку заметили среди демонстрантов рядом с лицеем имени Поля Элюара в Сен-Дени на севере французской столицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на кадры телеканала BFMTV.

    Ранее организаторы движения призывали сторонников не прекращать акции и примкнуть к массовой манифестации во вторник.

    Французские старшеклассники на протяжении нескольких недель протестуют против перегруженного расписания и нехватки преподавателей. Некоторые манифестации переросли в беспорядки, для разгона которых полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    В ходе столкновений правоохранительные органы задержали более 6,8 тыс. человек, большинство из которых являются несовершеннолетними.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в своей стране.

    Учащиеся заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу число дел против французской полиции из-за действий на манифестациях выросло до 24.

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    10 октября 2026, 22:51 • Новости дня
    Французский политик Филиппо указал на фатальные для Зеленского решения Трампа

    Политик Филиппо указал на отстраненность Трампа от Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо отметил фатальные для главы киевского режима Владимира Зеленского решения американского лидера, которые отдалили их и привели к высказыванию Дональда Трампа о необходимости нового президента на Украине.

    «Трамп основательно отступился от Зеленского», – написал Филиппо в соцсети X, выразив надежду на возможность достижения мира теперь.

    К посту французский политик приложил видео с фразой Трампа о том, что Украине надо выбрать нового лидера.

    В субботу президент США призвал сменить украинское руководство, обвинив Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение и продолжении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам вопреки требованиям американской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бизнесмен Вадим Новинский назвал договоренности Владимира Путина и Дональда Трампа поводом для отставки Владимира Зеленского, который тут же запросил поддержку европейских лидеров после критики Трампа.

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    11 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рейтинг Макрона обрушился до исторического минимума

    Рейтинг популярности президента Франции упал до рекордных 15%

    Tекст: Катерина Туманова

    Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона упал до исторического минимума на фоне массовых опасений граждан за свое материальное положение, показали результаты опроса соцслужбы Ipsos BVA-CESI для газеты La Tribune Dimanche.

    Рейтинг популярности президента Франции Макрона опустился до рекордных 15% за все время его пребывания у власти с 2017 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в сентябре и составлял 16%, передает ТАСС.

    Снижение уровня поддержки французского лидера происходит на фоне нарастающей тревоги граждан по поводу экономической ситуации.

    По данным исследования, 70% опрошенных выразили обеспокоенность своим материальным положением. Основными поводами для беспокойства стали покупательная способность, будущее системы социальной защиты, а также растущий государственный долг и бюджетный дефицит.

    Помимо этого, социологи зафиксировали падение популярности представителей правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы.

    За прошедший месяц доля граждан, готовых поддержать их кандидатуры на президентских выборах 2027 года, уменьшилась на 4 и 3 процентных пункта, составив 32% и 33% соответственно. Опрос проводился 7–8 октября среди тысячи совершеннолетних французов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, слова Макрона о третьем президентском сроке вызвали возмущение французов в сети. Bloomberg сообщило, что годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.


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    13 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Сикорский оценил выборы во Франции приписанной Сталину фразой

    Bloomberg: Сикорский описал выборы во Франции приписанной Сталину цитатой

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался давать прогнозы о будущем французской помощи Киеву, прокомментировав неопределенность на выборах президента Франции цитатой, которую приписал Иосифу Сталину.

    Министр отвечал на вопрос о рисках ослабления поддержки Украины в случае победы на выборах во Франции кандидата от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    «Мы не пускаемся в спекуляции по поводу внутренних дел стран-союзниц. Но на президентских выборах во Франции есть и другие кандидаты. Мой коллега из Европарламента Рафаэль Глюксманн только что был выдвинут от одной из французских партий. Как любил говорить товарищ Сталин, проблема демократии в том, что ты никогда не знаешь, кто победит», – заявил Сикорский.

    Ранее вице-председатель «Национального объединения» Себастьен Шеню сообщил в эфире канала BFMTV, что у Парижа больше нет средств для финансирования Украины. По его словам, поддержка Киева уже обошлась гражданам в 8 млрд евро прямых расходов и 25 млрд евро с учетом доли Франции в общеевропейских тратах на фоне роста госдолга.

    Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Нынешний глава государства Эмманюэль Макрон по истечении второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений в конституции.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

    Как отмечали в Bloomberg, годы правления Макрона превратили Францию в «слабое звено» Европы.

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    11 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового стремящегося к миру президента

    Французский политик Филиппо указал на право украинцев выбрать нового президента

    Tекст: Ольга Иванова

    Кандидат в президенты Франции, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что народ Украины имеет право на проведение выборов и избрание нового лидера, нацеленного на мирное урегулирование конфликта.

    «Украинский народ имеет право на выборы и на нового президента, который стремится к миру», – написал Филиппо, передает ТАСС.

    Официально президентские полномочия Зеленского завершились 20 мая 2024 года, однако власти не стали проводить очередные выборы из-за действия военного положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что одних заявлений Дональда Трампа недостаточно для назначения выборов на Украине.

    В тот же день конгрессмен-республиканец Томас Масси посоветовал Владимиру Зеленскому прислушаться к американскому президенту.

    В субботу Флориан Филиппо заявил о решениях Трампа, которые окажутся фатальными для Зеленского.

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    11 октября 2026, 16:38 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции сравнил протесты лицеистов с гражданской войной

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер партии «Вставай, Франция», кандидат в президенты республики на выборах 2027 года Николя Дюпон-Эньян заявил, что продолжающиеся протесты старшеклассников и студентов в стране можно сравнить с началом гражданской войны.

    «Это уже не движение лицеистов. Это начало городских беспорядков и гражданской войны. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас ситуация драматическая», – заявил Дюпон-Эньян в эфире телеканала CNews, передает ТАСС.

    По его мнению, правительство не осознало масштабов происходящего и недовольства лицеистов, позволив «пожару разгореться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу число заведенных против полицейских в связи с протестами старшеклассников дел увеличилось до 24.

    Ущерб от действий школьников был оценен.

    Власти Франции направили 3 тыс. учителей в проблемные учебные заведения на фоне протестных акций.

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    12 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Ле Пен назвала французские школы опасными местами

    Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что школы во Франции превратились в опасные места после инцидента со стрельбой на юго-востоке страны.

    «Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

    В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

    В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.

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    12 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

    France 24: Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой

    Tекст: Денис Тельманов

    Неизвестный высыпал пакет муки на голову лидера левой партии Place Publique Рафаэля Глюксманна, который стал кандидатом на пост президента Франции, инцидент произошел в Париже.

    Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.

    Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.

    Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.

    Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.

    Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.

    Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.

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    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

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    12 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Французские супермаркеты потеряли миллионы евро из-за взлома холодильников

    BFMTV: Во Франции кибератака на холодильники испортила еду в 150 магазинах

    Tекст: Мария Иванова

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием, что привело к порче товаров на миллионы евро.

    Хакерская атака затронула магазины розничных сетей во Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В ночь на понедельник злоумышленники удаленно изменили температурные настройки холодильников датского производителя Danfoss. По данным отраслевых источников, в некоторых случаях температура была повышена на 50 градусов.

    От действий хакеров пострадали супермаркеты сетей Intermarché и Système U. В циркуляре последней компании подтвердили факт взлома, отметив риск утилизации всех требующих охлаждения продуктов. Телеканал подчеркивает, что убытки ритейлеров могут составить сотни тысяч евро на каждую торговую точку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    12 октября 2026, 10:58 • Новости дня
    Франция отказалась от закупок российского дизельного топлива

    Франция отказалась закупать выведенное из-под санкций США российское топливо

    Tекст: Вера Басилая

    Министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что Париж не собирается приобретать российское дизельное топливо для снижения рекордных цен.

    По словам Брежон, Франция не планирует закупать дизельное топливо из России, несмотря на соглашение между Москвой и Вашингтоном о возобновлении поставок на мировые рынки и их выводе из-под американских санкций, передает ТАСС.

    «Это решение не отменяет санкции, принятые на уровне ЕС. Так что прямо завтра российский дизель не появится на французских заправках», – заявила Брежон.

    Она пояснила, что Париж намерен поддерживать санкции, принятые Евросоюзом против России на фоне спецоперации на Украине. Министр-делегат добавила, что французские власти пока не могут оценить, насколько сильно поставки из России снизят цены на нефть на мировых рынках.

    Вместе с тем представитель правительства заверила, что обещанное премьер-министром Себастьеном Лекорню высвобождение 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов позволит снизить цены на французских заправках на 12–18 центов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье польские СМИ назвали дизельную сделку Владимира Путина и Дональда Трампа шоком для союзников Украины.

    В субботу верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала санкции против России в ответ на решение Вашингтона.

    Заместитель председателя немецкой партии BSW Клаудия Виттиг заявила, что Германии следует заключить соглашение с Россией о поставках дизельного топлива по примеру США.

    В субботу аналитики предупредили, что поставки российского дизеля испытывают на прочность санкционное единство Запада.

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    12 октября 2026, 20:08 • Новости дня
    Во Франции задержали отца стрелявшего в директора школы подростка

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская полиция взяла под стражу отца подростка, который расстрелял из ружья директора школы на юге страны, после обнаружения в их доме нескольких единиц оружия, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал BFMTV, в ходе обыска в доме 14-летнего школьника, устроившего стрельбу в учебном заведении на юге Франции, правоохранители нашли несколько единиц оружия, после чего отец молодого человека был задержан, передает ТАСС.

    Сам подросток в настоящее время также находится под стражей. Заместитель прокурора Марселя заявил, что во время нападения школьник не выкрикивал никаких лозунгов. Мотивы нападавшего и точные обстоятельства происшествия пока не подтверждены, ведется допрос свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала французские школы опасными местами.

    В воскресенье в Польше задержали более 100 человек после нападений на учебные заведения.

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