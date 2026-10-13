Microsoft запустила чип Maia 300 в наступление на доминирование Nvidia

Axios: Microsoft представила ИИ-чип Maia 300 как альтернативу GPU Nvidia

Tекст: Игорь Иножарский

Во вторник Microsoft представила Maia 300 – новое поколение собственного ИИ-ускорителя, который с 2027 года начнут развёртывать в дата-центрах и который станет основной системой инференса для продуктов и сервисов компании, пишет Axios.

По данным компании, Maia 300 обеспечит на 40% больше ИИ-токенов на мегаватт, чем ведущие системы на базе GPU, а его архитектура минимизирует лишние перемещения данных между чипами и памятью, что становится узким местом по мере усложнения моделей. Основной акцент делается именно на инференс – вычисления для генерации ответов ИИ, спрос на которые быстро растёт.

Переход Microsoft вписывается в более широкий тренд, когда крупные игроки ИИ стремятся снизить зависимость от Nvidia. Google годами развивает собственные Tensor Processing Unit с версиями, оптимизированными отдельно под обучение и инференс. OpenAI совместно с Broadcom разрабатывает чип Jalapeno, сначала для задач инференса, утверждая, что первый образец уже опережает решения Nvidia на отдельных нагрузках и что создаются его новые поколения.

Amazon продвигает линейку ИИ-чипов Trainium, которую используют, в частности, клиенты вроде Anthropic, а OpenAI взяла на себя обязательства применять кастомные чипы Amazon в рамках крупного инфраструктурного соглашения. Anthropic в августе подтвердила, что изучает собственные архитектуры чипов, но при этом продолжает полагаться на решения Nvidia, Amazon и других поставщиков; Meta* также развивает внутреннюю программу проектирования ИИ-чипов, сохраняя значительные закупки мощностей у Nvidia и конкурентов.

Несмотря на рост числа конкурентов, Nvidia продолжает наращивать бизнес: её выручка во втором квартале более чем удвоилась до 96 млрд долларов, что отражает общий бум спроса на ИИ-вычисления. Основная часть новых проектов, как и Microsoft, нацелена на рынок инференса с более высокой рентабельностью, тогда как Nvidia сохраняет доминирование в обучении моделей и использует финансовые ресурсы для финансирования инфраструктуры ИИ.

Рани Боркар отметила, что создание конкурентоспособного ИИ-оборудования требует проектирования целых систем с оптимизацией памяти, сетевой инфраструктуры, программного стека и энергопотребления. «Мы приоритизируем Maia для инференса», – сказала она, назвав этот сегмент крупнейшей и наиболее быстрорастущей возможностью в ИИ и областью, где Microsoft может выделиться по стоимости и эффективности. «Для нас это не стратегия выбора между вариантами. Мы хотим широкую экосистему, одновременно глубоко инвестируя в собственный кремний», – добавила она.

В то же время планы сделать Maia основной платформой инференса относятся прежде всего к собственным сервисам Microsoft, а не обязательно к сторонним клиентам Azure, таким как OpenAI. Боркар предупредила, что переход займёт годы: масштабные развёртывания Maia 300 начнутся в 2027 году, а выход на многогигаваттный уровень потребует времени, при этом разработчики кастомных чипов всё равно зависят от тех же ограниченных мощностей по производству, продвинутой упаковке и высокоскоростной памяти, что и Nvidia.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле создатель ChatGPT Сэм Альтман выбрал инвестиции Amazon вместо углубления связей с Microsoft. В январе Илон Маск подал в суд на OpenAI и Microsoft, обвинив их в изменении первоначальной миссии проекта. В прошлом году Microsoft получила 27% акций OpenAI, укрепив влияние на экосистему ИИ.