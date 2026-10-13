Постпред России Полянский рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ

Tекст: Ольга Иванова

Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что Москва поддерживает непубличные контакты с отдельными европейскими дипломатами на полях организации и пытается не разрушить остатки двусторонних связей окончательно, пишет РИА «Новости».

«Не знаю, насколько Европа сможет стать снова здоровой, что называется, и отбросить русофобию. У меня большие сомнения. Но работать мы с ними работаем, непублично, негласно. Контакты есть. Публично они на это не идут», – заявил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что существует очевидный запрос на возобновление диалога с Россией, однако Европейская комиссия играет в этом процессе крайне негативную роль и не позволяет странам отступать от общей линии Брюсселя.

По словам постпреда, многие европейские коллеги в кулуарах жалуются на отсутствие свободы мнений и идут на контакт, несмотря на опасения возмездия со стороны Евросоюза. Он выразил уверенность, что со временем ситуация изменится благодаря запросу избирателей на обновление элит.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в приближении прямой войны в Европе.

В прошлую среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость европейских стран милитаризацией тупиковым путем.

Президент Владимир Путин назвал восстановление отношений Москвы и Европы выгодным для обеих сторон.