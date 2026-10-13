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    13 октября 2026, 11:33 • Новости дня

    В России зафиксировали подъем заболеваемости внебольничной пневмонией

    Роспотребнадзор: В России зафиксирован подъем заболеваемости пневмонией

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.

    В настоящее время в стране наблюдается сезонный рост числа случаев внебольничных пневмоний, при этом преимущественно болеют взрослые, сообщает Роспотребнадзор.

    Ситуация с ОРВИ, гриппом и COVID-19 развивается в соответствии с прогнозами. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают возбудители негриппозной этиологии, в первую очередь риновирусы и вирусы парагриппа, однако доля вирусов гриппа постепенно увеличивается.

    Глава ведомства Анна Попова подчеркнула необходимость информирования граждан о мерах личной профилактики в период осеннего подъема заболеваемости. Обстановка по энтеровирусным и острым кишечным инфекциям оценивается специалистами как стабильная и контролируемая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю.

    В прошлый вторник специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве.

    10 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами

    Мурашко заявил о влиянии генетики на антитромботическую терапию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ответ организма на антитромботическую терапию наполовину зависит от генетических особенностей пациента, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о влиянии генетических особенностей на антитромботическую терапию. По его словам, именно генетика формирует 50% индивидуальной реакции пациента на антитромботические препараты. Об этом Мурашко рассказал на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России», передает РИА «Новости».

    Еще 50% вариабельности ответа организма зависят от множества других факторов. В их числе министр назвал возраст, тяжесть основного заболевания, функцию печени и почек, прием других лекарств, питание, а также наличие вредных привычек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр Мурашко предупредил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе. До этого Мурашко сообщил о планах привиться от гриппа. А в июне он пожелал молодым врачам продолжать обучение каждый день.

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    10 октября 2026, 12:26 • Новости дня
    Минздрав раскрыл способы сохранения психического здоровья

    Минздрав назвал эмоции эффективным методом сохранения психического здоровья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Светлана Шпорт перечислила методы сохранения психического здоровья.

    Сохранить психическое здоровье помогут положительные эмоции, умение переключаться и совладать с негативными мыслями, а также своевременное обращение к специалистам, передает РИА «Новости».

    «Психическое здоровье – это ценность, относиться к нему необходимо бережно: чаще испытывать положительные эмоции, уметь переключаться, совладать с негативными мыслями и своевременно обращаться к специалистам при необходимости. Не стесняться просить помощи тогда, когда вам просто хочется поговорить или поплакать, а может быть, просто погрустить», – сказала Шпорт.

    Врач добавила, что в настоящее время существует обширный арсенал психокоррекционных и психотерапевтических техник, которым обучают специалисты. По ее словам, обращаться за помощью следует в государственные поликлиники к клиническим психологам или психотерапевтам, а также в Центры психического здоровья.

    Пациентам психиатрической службы доступны дыхательные упражнения, аутогенные тренировки, физические нагрузки, эмоциональные тренинги и цифровые системы реабилитации. При наличии клинической симптоматики врач может назначить лечебно-реабилитационные мероприятия, заключила Шпорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав создал программу обучения детей здоровому образу жизни.

    В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Академик РАН назвал 125 лет абсолютным пределом жизни человека

    Академик РАН Лукьянов назвал 125 лет пределом жизни человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов объяснил невозможность преодолеть рубеж жизни в 125 лет действием заложенной в организме программы старения.

    Предельный возраст жизни человека составляет 122-125 лет, и этот показатель не изменился за последнюю тысячу лет. Об этом сообщил академик РАН, ректор Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов на фестивале «Наука 0+», передает ТАСС.

    «Все равно мы упираемся в пределы: выше 122-125 лет продвинуться никому не удавалось ни 1 тыс. лет назад, ни сегодня. Предельный возраст все тот же», – заявил он.

    По словам ученого, старение живых организмов обусловлено специальной программой, длительность которой зависит от вида. Эта программа направлена на уничтожение особи для предотвращения конкуренции за ресурсы с новыми поколениями и до появления системных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте средней продолжительности жизни в мире.

    До этого вице-премьер Татьяна Голикова заявила о наличии в России регионов с продолжительностью жизни более 80 лет.

    Главный гериатр Минздрава рассказала о «пиках» старения в организме человека.

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    11 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты

    Врач назвала сахар и фастфуд убийцами иммунитета зимой

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач Европейского медицинского центра Розанна Гардашник предупредила об опасности частого употребления сладкого и вредной пищи в холодное время года.

    «Существует целый ряд продуктов, которые стоит ограничить в холодный сезон. Это сахар, который негативно влияет на функцию лимфоцитов – важной части иммунной системы. И это фаст-фуд, богатый трансжирами, провоцирующими воспалительные процессы», – отметила она в беседе с РИА «Новости».

    Специалист напомнила о необходимости соблюдать дневную норму белка, выступающего основой для главного антиоксиданта организма.

    Медик посоветовала сбалансировать рацион, добавив в каждый прием пищи творог, нежирное мясо, свежие овощи, сложные углеводы и полезные растительные жиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Доктор Шуппо рассказала о способах защиты от вирусов осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    10 октября 2026, 14:46 • Новости дня
    Академик РАН назвала непереносимость глютена редким заболеванием

    Ученый РАН Буюилова призвала людей не бояться употреблять содержащую глютен пищу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор НИИ и Музея антропологии МГУ Александра Бужилова заявила, что целиакия является редким заболеванием, поэтому здоровым людям не следует исключать глютен из рациона.

    Люди генетически приспособлены к употреблению подобной еды, передает ТАСС со ссылкой на выступление ученого на фестивале «Наука 0+».

    «Это заболевание сильно разрекламировано. Если говорить о частоте встречаемости, то это север Африки (5,6%), несколько северных стран и несколько регионов в Северной Индии. Поэтому ешьте глютеновую пищу, ничего страшного! Мы к ней, как вы видите, генетически приспособлены», – сказала Бужилова.

    Она также добавила, что непереносимость молочных продуктов встречается в мире гораздо чаще, чем аллергия на глютен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом США рекордно нарастили импорт российских семечек.

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    10 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    Мурашко заявил о повышении риска сосудистых катастроф при гриппе

    Глава Минздрава Мурашко оценил рост риска инфаркта и инсульта при гриппе в 16 раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что заболевание гриппом может увеличивать число сосудистых катастроф, таких как инфаркты и инсульты, до 16 раз.

    Заболевание гриппом способно спровоцировать тяжелые осложнения даже у пациентов без сопутствующих патологий, передает ТАСС. «Доказано, что грипп может повышать число сосудистых катастроф, в частности, инфарктов миокарда и инсульта до 16 раз», – заявил Мурашко на IV Всероссийском конгрессе «День борьбы с тромбозом в России».

    По словам главы ведомства, вакцинация необходима не только для защиты от самой инфекции, но и для предотвращения таких грозных последствий, как инфаркт миокарда.

    Он добавил, что риск развития инфаркта на фоне гриппа возникает даже у тех людей, которые не страдают ишемической болезнью сердца. В качестве мер профилактики министр назвал соблюдение масочного режима, ограничение посещения людных мест в период подъема заболеваемости и хорошую вентиляцию помещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роспотребнадзор рассказал о ходе вакцинации от гриппа в России.

    Академик Геннадий Онищенко указал на необходимость прививок из-за всплеска болезни.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о планах привиться от гриппа.

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    11 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты

    Трихолог назвала необходимые для здоровья волос продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Трихолог Майя Тимофеева назвала правильное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов главным условием для сохранения здоровья и красоты волос.

    «Если смотреть в плане питания по восполнению белка, это – яйца, молоко, творог, мясо. Можно использовать и растительный белок тоже. Он находится в орехах, например. Второй дефицит – это железо и низкий ферритин. Потом идет нехватка различных микроэлементов, таких как цинк, медь, селен, кремний и, конечно же, витамины группы В или витамин D. Еще важным компонентом является омега-3. Он нужен не только для волос, но и для нервной системы, для памяти», – рассказала Тимофеева в эфире радио Sputnik.

    По словам врача, определить недостаток конкретных витаминов и микроэлементов можно только с помощью анализов. Нехватка меди, к примеру, приводит к появлению седины, а низкое содержание железа делает волосы тусклыми и секущимися.

    Дефицит витамина D может вызывать выпадение или медленный рост волос. Трихолог назначает обследования, исходя из внешнего вида волос пациента.

    В качестве первой меры врачи рекомендуют увеличить потребление белка. Железо можно получить из говяжьей печени, а ферритин повышают грецкие орехи. Зелень богата микроэлементами, кисломолочные продукты и творог также полезны.

    Источником омега-3 служит морская рыба, а витамин D в осенне-зимний период советуют принимать в виде биологически активных добавок.

    Особое внимание Тимофеева уделила свежим фруктам и ягодам. Они благотворно влияют не только на волосы, но и на кожу, иммунную и нервную системы. Для восполнения железа полезен гранатовый сок и гранат.

    Кроме того, трихолог отметила важность своевременного сна для улучшения состояния волос.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трихолог сообщил о резком омоложении проблемы выпадения волос у россиян. Врач раскрыла неочевидные причины сильного выпадения волос осенью.

    Врач Алексей Силин назвал дефицит питательных веществ и гормональные сбои частыми причинами развития алопеции.

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    10 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Минтруд увеличил расходы на охрану труда

    Глава Минтруда Котяков сообщил об увеличении расходов на охрану труда

    Tекст: Вера Басилая

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о существенном увеличении расходов на профилактические мероприятия и страховые взносы для работодателей.

    По словам Котякова, были заметно увеличены объемы средств, которые работодатели могут использовать на профилактику профессиональных заболеваний, сообщают «Вести». В первую очередь речь идет о финансировании профилактических мероприятий и страховых взносах.

    «Мы существенно увеличили расходы на комплекс профилактических мероприятий, страховых взносов, к которым работодатель сегодня имеет доступ для организации у себя всего комплекса мероприятий, направленных на профилактику профессиональных заболеваний. Это тоже фактор, который снижает сегодня влияние вредных производств на состояние здоровья сотрудников», – рассказал Котяков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Минтруда сообщил о снижении производственного травматизма в России.

    До этого Минтруд запретил подросткам конкретные виды работ.

    Также Котяков отметил рост спроса на операторов дронов и робототехников.

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    11 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Врач назвала неочевидные симптомы опасного дефицита белка

    Тяга к сладкому и утомляемость могут говорить о нехватке белка

    Tекст: Катерина Туманова

    Тяга к сладкому, утомляемость и выпадение волос часто свидетельствуют о нехватке белка, сообщила ассистент кафедры госпитальной терапии ИМД Пироговского Университета Ангелина Сулейманова.

    «Признаки белкового дефицита, как правило, неспецифичны, но могут быть поводом для обращения к врачу и дообследования: общая слабость, утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, необъяснимая потеря веса, снижение силы в руках и ногах, отеки, ломкость ногтей, тусклость и выпадение волос, сухость кожи, частые инфекции, медленное заживление ран, тяга к сладкому», – рассказала Сулейманова ТАСС.

    Врач пояснила, что при подозрениях на дефицит медики советуют сдать анализ крови на общий белок и альбумин. В случае необходимости назначаются дополнительные исследования для исключения болезней печени, почек или органов ЖКТ.

    Специалист призвала не заниматься самолечением, а своевременно обращаться за квалифицированной помощью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эндокринолог Одерий объяснила причины сильной тяги к шоколаду зимой. Врач назвала необходимые для здоровья волос витамины и продукты.

    Мурашко рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    12 октября 2026, 15:59 • Новости дня
    Мурашко заявил о позднем обращении россиян за помощью хирургов

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что большая часть пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов.

    «Значительная доля пациентов с острыми хирургическими заболеваниями обращается за медицинской помощью позже 24 часов. Значительная доля пациентов, соответственно, могла бы поступать совершенно четко раньше», – сказал Мурашко на конгрессе московских хирургов, его слова приводит ТАСС.

    По словам министра, в 2025 году при кишечной непроходимости доля поздних обращений составила 59,4%. При остром панкреатите показатель достигал 53%, при остром холецистите – 51%, при остром аппендиците – 36%.

    Глава Минздрава добавил, что необходимо информировать людей о симптомах подобных болезней и отрабатывать своевременную диагностику. Чем позже пациент попадает к врачам, тем сложнее протекает лечение, подчеркнул Мурашко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Мурашко назвал генетику ключевым фактором успеха в борьбе с тромбами.

    В пятницу Минздрав подтвердил полное обеспечение льготными лекарствами в 2027 году.

    В прошлом месяце министр рассказал о способе избежать преждевременной смерти.

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    11 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Лещенко ответил на слухи об ухудшении здоровья

    Лещенко рассказал об отличном самочувствии после сообщений о болезни

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

    «Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», – сказал певец, передает РИА «Новости».

    В октябре Mash сообщал, что артист стал реже выступать из-за проблем со здоровьем, в том числе одышки и болей в спине. Кроме того, в марте 2025 года появлялась информация, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание – транстиретиновый амилоидоз, которое поражает сердце и другие жизненно важные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом академик Лео Бокерия назвал главные привычки для сохранения здоровья.

    Весной Лариса Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем.

    Супруга Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера.

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    12 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Врач Минздрава раскрыла секрет крепкого иммунитета в осенний период

    Осенью для иммунитета необходимы источники белка и овощи

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова порекомендовала обогатить повседневное меню бобовыми, рыбой и птицей для поддержания здоровья в осенний период.

    Для поддержания защитных сил организма в холодное время года требуется правильное питание.

    «Для нормальной работы иммунных клеток необходимо получать с пищей достаточное количество белка, витаминов и минеральных веществ», – сказала Дроздова РИА «Новости».

    Она посоветовала добавлять в меню цельнозерновые продукты.

    Врач подчеркнула, что взрослым людям следует съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно. При этом допускается использование замороженных ягод и смесей, если в них нет добавленного сахара и лишней соли.

    Специалист порекомендовала заранее планировать варианты завтрака, обеда и ужина. Основные приемы пищи полезно дополнять гарнирами из капусты, моркови или тыквы, а для перекусов выбирать свежие яблоки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач назвала разрушающие иммунитет зимой популярные продукты. Доктор раскрыл семь главных убийц иммунитета осенью. Диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета.

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    12 октября 2026, 02:02 • Новости дня
    В Минздраве назвали необходимое для здоровья количество минут спорта

    В Минздраве призвали заниматься спортом 150 минут в неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный внештатный специалист Минздрава России Любовь Дроздова посоветовала взрослым людям тратить на умеренные физические нагрузки не менее 150 минут в неделю.

    «Для поддержания здоровья, улучшения сна, снижения тревожности и нормальной работы иммунной системы важно регулярно двигаться», – рассказала Дроздова РИА «Новости».

    Медик посоветовала отдавать предпочтение приятным видам досуга, среди которых плавание, танцы или домашние тренировки. При выборе занятий крайне важно брать в расчет текущее самочувствие и уровень подготовки.

    Эксперт пояснила, что быструю ходьбу можно разделить на пять дней по 30 минут. Если найти время сразу тяжело, стоит начать с коротких прогулок во время обеда.

    Нагрузку нужно увеличивать плавно, а при наличии болезней консультироваться с лечащим врачом.

    Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отмечал, что около 11,5% россиян стараются придерживаться правил здорового образа жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые раскрыли способ спастись от болезни Альцгеймера в старости. Олимпийский чемпион Карелин заявил, что спорт высоких достижений начинается с физкультуры и двора.

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    12 октября 2026, 07:02 • Новости дня
    В России разработали первый в мире тройной ингалятор от астмы

    В России создали первый в мире ингалятор с тройной комбинацией молекул от астмы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отечественная фармацевтическая компания «ПСК Фарма» представила оригинальный дозированный порошковый ингалятор для лечения бронхиальной астмы, аналогов которому нет на мировом рынке.

    Российская компания разработала первый в мире ингалятор с уникальной тройной комбинацией молекул для терапии бронхиальной астмы, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе разработчика уточнили, что речь идет о дозированном порошковом ингаляторе с фиксированной комбинацией гликопиррония бромида, индакатерола и циклесонида. В мире пока не существует препаратов с подобным сочетанием действующих веществ.

    По оценкам специалистов НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, количество пациентов с астмой в России приближается к 10 млн человек. Для снижения рисков обострения болезни им необходима терапия, которая одновременно расширяет бронхи и снимает воспаление.

    Создатели препарата отметили, что объединение трех компонентов в одном устройстве избавляет пациентов от необходимости использовать несколько ингаляторов. По их мнению, это существенно повысит приверженность больных назначенному лечению, что является одной из главных проблем при терапии хронических респираторных заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее эксперты сообщили о росте доли дженериков на российском фармрынке. Тем временем Евросоюз резко нарастил закупки лекарств российского производства. Между тем российские ученые создали инновационный препарат для терапии рака печени.

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    13 октября 2026, 00:34 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал число случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 за неделю

    Роспотребнадзор: За неделю выявили 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

    Tекст: Антон Антонов

    В России за последние семь дней зарегистрировали более 665 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    «На 41-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели», – говорится в сообщении ведомства.

    В службе уточнили, что среди циркулирующих сейчас вирусов в России преобладают риновирусы – 51,6%, на долю парагриппа приходится 16,3%, вирусов гриппа – 1,8%, при этом выявляются штаммы свиного гриппа, а также гриппа B и C, передает РИА «Новости».

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в субъектах страны продолжается кампания по вакцинации от гриппа, в рамках которой уже привито свыше 19,3 млн граждан. Ведомство напомнило о необходимости прививаться от гриппа, особенно людям из групп риска – часто болеющим ОРВИ, пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими нарушениями и ожирением, а также маленьким детям, пожилым и беременным женщинам.

    Граждан призвали учитывать сезонный рост респираторной заболеваемости, избегать мест массового скопления, ограничивать контакты при появлении недомогания и соблюдать гигиену: «Регулярно проветривайте помещения, чаще мойте руки с мылом или обрабатывайте их антисептиком. При первых симптомах респираторного заболевания оставайтесь дома и обращайтесь за медицинской помощью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Роспотребнадзор рассказал об эпидситуации по гриппу в Москве.

    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось.

    В конце сентября Роспотребнадзор назвал число зарегистрированных случаев ОРВИ и гриппа в стране.

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