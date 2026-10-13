Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали

Россиян задержали в Польше по делу о банковском мошенничестве

RMF FM: Двое россиян задержаны в Польше по делу о банковском мошенничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством. Среди задержанных 12 человек – двое россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

Отмечается, что задержанные россияне находились на территории Польши от года до двух лет на основании разрешений на временное пребывание. В информационных системах якобы имеются записи, предупреждающие о возможных контактах задержанных с террористическими организациями.

В группу также входили один украинец и девять поляков. Возраст подозреваемых составляет от 21 до 57 лет. Семеро из них взяты под стражу, остальным назначены меры надзора. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Группа действовала на протяжении двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Она специализировалась на фишинге с использованием систем быстрых мобильных платежей. Сумма ущерба оценивается не менее чем в несколько миллионов злотых. У подозреваемых были изъяты деньги, драгоценности и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых (около 200 тыс. евро).

Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

До этого на Пхукете полиция взяла под стражу гражданина России по подозрению в онлайн-мошенничестве.

Также Аргентина экстрадировала россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве.