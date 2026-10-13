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    13 октября 2026, 10:59 • Новости дня

    Застрявших в Непале российских туристов эвакуировали

    Девять застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолете

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группу из девяти российских туристов, которые оказались отрезаны от мира на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете.

    Девять российских туристов, застрявших на маршруте в Непале из-за наводнения, были успешно эвакуированы с помощью авиации, передает ТАСС.

    «У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат – поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы. Спасибо всем большое за содействие», – сообщила представитель группы Мария.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале.

    11 октября 2026, 05:29 • Новости дня
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    Захарова сыграла ключевую роль для возвращения команды Звинчука
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук рассказал о ключевой роли официального представителя МИД России Марии Захаровой в освобождении и возвращении его команды из Черногории.

    «Насколько я знаю, Мария Захарова сыграла одну из ключевых ролей. Более того, она координировала работу посольств и в Черногории, и в Сербии», – приводит слова Звинчука РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что сотрудники дипломатических представительств сопровождали команду на каждом этапе их пути на родину. Сейчас все участники инцидента находятся в полной безопасности.

    Журналистов задержали в пятницу в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Вскоре дипломаты добились освобождения россиян, в ночь на воскресенье они вернулись в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Блогер из Москвы победила на международном конкурсе красоты «Миссис ООН»

    Блогер из Москвы Филина стала победительницей конкурса красоты «Миссис ООН»

    Tекст: Вера Басилая

    Кулинарный блогер из Москвы Мария Филина стала победительницей международного конкурса красоты Ms. And Mrs. United Nations 2026 в своей возрастной категории.

    50-летняя россиянка стала первой в своей возрастной категории, опередив участниц национальных отборов из Индонезии, Японии, Сингапура, Казахстана, Непала и других стран, передает ТАСС.

    «Выступала под номером 15, а стала первой! Меня переполняют эмоции, пока не могу поверить, что эта потрясающая конкурсная неделя, десятичасовые репетиции, незабываемые конкурсные этапы, экскурсии и официальные встречи позади, а в моей коллекции теперь есть лента и корона победительницы столь уважаемого конкурса красоты», – заявила Филина.

    Победительница выразила благодарность организаторам с индийской и российской стороны, которые окружили вниманием каждую участницу.

    Это уже вторая международная победа для москвички: в 2019 году в Болгарии она заняла первое место в категории «Классик» на конкурсе «Миссис Вселенная». Вновь принять участие в международном конкурсе красоты ее сподвигнул 50-летний юбилей: своим примером женщина хотела показать, что этот возраст не помеха для новых побед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу россиянка вошла в пятерку лучших на конкурсе красоты «Женщина Вселенной».

    Летом многодетная жительница России одержала победу в аналогичном международном состязании.

    В 2025 году жюри определило победительницу конкурса «Мисс Вселенная».

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    13 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральное консульство России призвало соотечественников избегать необязательных поездок по индонезийскому острову Бали из-за перебоев в работе автозаправочных станций на фоне дефицита бензина.

    Дипломаты порекомендовали россиянам заранее планировать маршруты, закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорт и сохранять спокойствие, передает РИА «Новости».

    Нехватка бензина затронула ряд районов острова, включая популярные у туристов Улувату и Убуд. На работающих заправках выстраиваются длинные очереди, в которых водителям приходится стоять больше часа.

    В округе Бадунг заторы из ожидающих топливо мотоциклистов выходят на проезжую часть и затрудняют движение, пишет издание Detik Bali. В округе Джембрана перебои с поставками затронули 14 автозаправочных станций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее индонезийские власти депортировали с Бали россиянку с ребенком за неоплаченные счета в ресторанах.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    11 октября 2026, 02:35 • Новости дня
    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию после задержания

    Основатель проекта «Рыбарь» Звинчук вернулся в Россию

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук с командой успешно вернулся в Москву после непродолжительного задержания правоохранительными органами в Черногории.

    Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший из Белграда, приземлился в Москве около 02:05 по московскому времени, передает РИА «Новости».

    Задержание россиян произошло в пятницу в черногорском городе Рисан. Под стражей оказались Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег.

    Как пояснил руководитель проекта, причиной разбирательства стал официальный запрос на проведение съемок фильма на территории Цетинского монастыря.

    Ранее российское посольство в Черногории потребовало от местных властей разъяснить основания для задержания граждан России. Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что все задержанные были отпущены на свободу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Черногории объяснил причины задержания администратора «Рыбаря». Экс-глава МВД Черногории высмеял власти страны за задержание авторов «Рыбаря». Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории.

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    11 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    Все оплаченные туристами бронирования подтверждены документально, а возможные проблемы касаются исключительно процесса выписки документов, передает РИА «Новости».

    «Из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса» сегодня у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов», – заявили в АТОР. В организации пояснили, что бумаги в ряде случаев запрашиваются у туроператоров по дублирующим каналам связи.

    Подавляющее большинство сайтов туроператоров продолжают работать нормально. Сбой затронул ресурс лишь одной крупной компании, которая сейчас проводит технические работы по перенаправлению трафика в обход «Яндекса». Кроме того, временно недоступно бронирование на двух онлайн-агрегаторах пакетных туров.

    В АТОР призвали путешественников не беспокоиться, так как все вылеты по оформленным билетам состоятся. Для регистрации в аэропорту потребуется только паспорт, а оплаченные отели и услуги в турах сохраняются в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

    Компания начала восстанавливать работу всех сервисов.

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    12 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Дипломат Ракшаев: Девять россиян отрезаны от мира из-за наводнения в Непале

    Девять туристов из России оказались отрезаны от мира из-за наводнения в Непале
    @ IMAGO/Hong Kong/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Группа из девяти туристов из России оказалась отрезана от внешнего мира из-за наводнения в Непале, сообщил советник-посланник посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев.

    «Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу», – заявил Ракшаев, передает ТАСС.

    Он отметил, что прямой угрозы жизни и здоровью граждан сейчас нет, но из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору. Они надеются на эвакуацию вертолетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе власти Непала решили прекратить поисково-спасательные работы после наводнения.

    В прошлом месяце спасатели из ОАЭ нашли шестерых пропавших без вести. Тогда власти Непала объявили национальный траур по погибшим при наводнении.

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    12 октября 2026, 08:59 • Новости дня
    Во вьетнамском Нячанге появился район российских пенсионеров

    Tекст: Вера Басилая

    Во вьетнамском курортном городе Нячанг появился целый район, где проживают пенсионерки из России, которые приезжают во Вьетнам зимовать к морю.

    Российские пенсионеры массово улетают зимовать во вьетнамский город Нячанг, сдавая свои квартиры на родине. Пожилые женщины из Новосибирска, Иркутска, Тюмени и других городов арендуют жилье у моря на несколько месяцев, пишет «Комсомольская правда».

    «Смузи из свежих экзотических фруктов – 60 рублей, порция устриц (12 штук) – 300 рублей. Ощущение, что во Вьетнаме потратить пенсию просто невозможно!» – заявила пенсионерка из Тюмени Валентина Лемягова.

    Доступность такого отдыха объясняется выгодным курсом: средняя российская пенсия в 25 469 рублей сопоставима со средней зарплатой жителя Нячанга. Местная пресса отмечает, что в текущем сезоне среди гостей значительно выросла доля людей старше 50 лет. При этом мировые рейтинги включили Нячанг в восьмерку лучших пляжных направлений планеты для пожилых людей.

    Аренда квартиры рядом с пляжем обходится зимовщикам в сумму от 13 до 18 тыс. рублей в месяц. Во Вьетнаме россияне не только отдыхают на море, но и занимаются серфингом, восстанавливают здоровье и спасаются от депрессии. Местные жители относятся к гостьям из России с большим почтением и обращаются к ним исключительно «мадам».

    Ранее эксперт заявил, что Турция, Египет, Вьетнам и Китай являются самыми безопасными странами для отпуска россиян.

    Между тем внутренний туризм с акцентом на экскурсии стал главным трендом у россиян при планировании отдыха на ноябрьские праздники.

    АТОР предупредила о дефиците горящих туров на Новый год.

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    12 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков: Путин и Алиев не обсуждали арест 11 россиян в Азербайджане

    Песков: Путин и Алиев не обсуждали на саммите СНГ вопрос 11 задержанных россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите СНГ не поднимали тему задержанных россиян, однако Москва и Баку продолжают контакты по этому вопросу.

    «Эта тема на высшем уровне не обсуждалась. Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями, в том числе и по этому вопросу», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва искренне надеется на скорое решение этой проблемы. Вопрос освобождения граждан находится на повестке МИД России в контактах с азербайджанскими коллегами, передает ТАСС.

    30 июня в Азербайджане задержали 11 граждан России, которых власти Баку называют членами преступной группы. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и кибермошенничестве. В июле прошлого года суд отправил их под арест на четыре месяца, а в октябре мера пресечения была продлена.

    В МИД заявили, что российские дипломаты совместно с компетентными ведомствами работают над возвращением в Россию 11 сограждан из Азербайджана.

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    12 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии призвала ЕК запретить выдачу туристических виз россиянам

    МИД Финляндии призвал Еврокомиссию запретить выдавать турвизы гражданам России

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен направила письмо в Еврокомиссию с призывом запретить выдачу туристических виз российским гражданам.

    Хельсинки просят европейские власти изменить законодательство для прекращения оформления въездных документов туристам из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на финское внешнеполитическое ведомство.

    «Министр иностранных дел Валтонен требует от Еврокомиссии более строгих правил обработки визовых заявлений от российских граждан, а также внесения необходимых изменений в законодательство ЕС для реализации запрета на выдачу туристических виз», – говорится в сообщении МИД Финляндии.

    Отмечается, что Валтонен призвала другие страны объединения присоединиться к этой инициативе. Сама Финляндия приостановила выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году.

    В МИД России ранее неоднократно называли ужесточение правил выдачи шенгенских виз дискриминацией по национальному признаку. Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов подчеркивал, что полный запрет на въезд российских туристов нанесет экономический ущерб самим европейским государствам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В субботу премьер-министр Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам.

    На прошлой неделе в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз российским гражданам в следующем году.

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    12 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    В АТОР спрогнозировали рост турпотока из Вьетнама в Россию на 30%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спрос путешественников из Вьетнама на поездки в Россию может увеличиться не менее чем на 30% благодаря введению безвизового режима, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Как уточнили в АТОР, спрос туристов из Вьетнама на поездки в Россию вырастет минимум на 30% благодаря отмене виз, передает ТАСС.

    В ассоциации ожидают, что введение безвизового режима въезда для вьетнамских граждан усилит туристический интерес к России и турпоток из этой страны вырастет не менее чем на 25–30%. В настоящее время вьетнамские туристы пользуются механизмом электронной визы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама.

    В прошлом месяце завершился государственный визит президента республики То Лама в Москву.

    В мае вьетнамский посол сообщил о планах визита лидера страны на саммит Россия – АСЕАН.

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    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня
    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

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    12 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    Россиян задержали в Польше по делу о банковском мошенничестве

    RMF FM: Двое россиян задержаны в Польше по делу о банковском мошенничестве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Польше задержана международная преступная группа, подозреваемая в банковском мошенничестве, среди задержанных оказались двое граждан России, сообщила польская радиостанция RMF FM.

    «Сотрудники Центрального бюро расследований полиции, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группу, занимающуюся банковским мошенничеством. Среди задержанных 12 человек – двое россиян», – передает РИА «Новости» со ссылкой на RMF FM.

    Отмечается, что задержанные россияне находились на территории Польши от года до двух лет на основании разрешений на временное пребывание. В информационных системах якобы имеются записи, предупреждающие о возможных контактах задержанных с террористическими организациями.

    В группу также входили один украинец и девять поляков. Возраст подозреваемых составляет от 21 до 57 лет. Семеро из них взяты под стражу, остальным назначены меры надзора. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

    Группа действовала на протяжении двух лет преимущественно в Варшаве, Лодзи и Белостоке. Она специализировалась на фишинге с использованием систем быстрых мобильных платежей. Сумма ущерба оценивается не менее чем в несколько миллионов злотых. У подозреваемых были изъяты деньги, драгоценности и автомобили общей стоимостью свыше 850 тыс. злотых (около 200 тыс. евро).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, недавно разыскиваемого Интерполом за мошенничество россиянина задержали в Турции.

    До этого на Пхукете полиция взяла под стражу гражданина России по подозрению в онлайн-мошенничестве.

    Также Аргентина экстрадировала россиянина, обвиняемого в крупном мошенничестве.

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    12 октября 2026, 07:59 • Новости дня
    Эксперты назвали популярные направления для отдыха на ноябрьские выходные

    Золотое кольцо и Псков стали топ-направлениями на ноябрьские выходные

    Tекст: Катерина Туманова

    Внутренний туризм с акцентом на экскурсии стал главным трендом у россиян при планировании отдыха на ноябрьские праздники, рассказал доцент и заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Плеханова Роман Гареев.

    «На ноябрьские праздники у россиян сейчас в тренде внутренний туризм с экскурсионной направленностью. Наибольшим спросом пользуются маршруты по Золотому кольцу с посещением Суздаля, Владимира, Ярославля и Костромы, а также туры в Великий Новгород, Псков и Изборск, где можно совместить историю и архитектуру», – рассказал Гареев ТАСС.

    Помимо этого, россияне активно выбирают поездки в Карелию и на Кавказ, включая Пятигорск и Приэльбрусье.

    Эксперт добавил, что туристы также отдают предпочтение речным круизам из Петербурга по городам Верхней Волги и коротким поездкам на выходные в Подмосковье.

    В 2026 году День народного единства выпадает на среду. В связи с этим рабочая неделя будет разделена: после выходного дня 4 ноября россияне продолжат трудиться 5 и 6 ноября. При этом 3 ноября станет сокращенным рабочим днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, АТОР предупредила о дефиците горящих туров на Новый год. Россия и Белоруссия договорились о создании союзных туристических маршрутов.

    Политолог Баширов считает, что Королеву предстоит превратить туризм в драйвер экономики Тверской области.

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