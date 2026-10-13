Однополые пары подали в суд на власти Словакии за отказ регистрировать брак

Жители Словакии оспорили в суде отказ признавать их брак, заключенный в Австрии

Tекст: Игорь Иножарский

Юристы и бывшие дипломаты Иван Новотны, тридцати одного года, и пятидесятиоднолетний Метод Шпачек, вступившие в брак в Австрии в 2020 году, подали в суд на власти Словакии из-за отказа зарегистрировать их брак в национальных реестрах, пишет The Guardian.

По словам Шпачека, отказ был оформлен письмом за подписью министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока, где указано, что из-за конституционного определения брака как союза мужчины и женщины у ведомства «нет правовых оснований» признавать такой брак. При этом в Словакии нет ни однополых браков, ни института гражданского партнерства.

Пара настаивает, что опирается на решение Европейского суда 2025 года по делу польской однополой пары, вступившей в брак в Берлине: тогда суд указал, что государства ЕС обязаны признавать такие браки, если пара реализовала право на передвижение и проживание в другой стране союза, хотя это и не обязывает вводить однополые свадьбы внутри страны.

Новотны рассказал, что в повседневной жизни пара почти не сталкивается с дискриминацией и что во время пандемии коронавируса врач в больнице вписала его как «мужа» Шпачека и передала ему всю медицинскую информацию, однако предупредил, что это зависело лишь от доброй воли медиков: «Проблема в том, что она сделала это, потому что была добра, а не потому что должна была. Если кто-то захочет создать нам проблемы, он сможет это сделать. Это не то как должно работать правовое государство».

Аналогичный иск подал радиоведущий государственного вещателя STVR Мариан Жары Кукелка, заключивший брак с партнером Андреем в австрийском городе Хайнбург-ан-дер-Донау; он отмечает, что официальные документы признают лишь его добрачную фамилию и описывает дело как «судебный процесс из любви», в то время как МВД Словакии заявляет, что связано действующей конституцией и может признавать такие союзы лишь в целях свободы передвижения, но не путем их регистрации как брака.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Швеции назрело общественное противостояние усилению влияния ЛГБТ-повестки. В прошлом году Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки граждан, заключенные за границей.