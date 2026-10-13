Доходы Катара упали на 42% на фоне кризиса в Ормузском проливе

Доходы Катара снизились на 42% из-за перекрытия Ормузского пролива

Tекст: Мария Иванова

Закрытие Ормузского пролива и ущерб энергетическим объектам в промышленной зоне Рас-Лаффан привели к остановке значительной части катарского экспорта, передает ТАСС.

«Естественно, что кризис негативно отразился на государственных финансах: общие доходы в первой половине года снизились на 42%, а государственные расходы сократились на 14%», – заявил эмир Катара.

Глава государства напомнил об обеспечении Катаром около пятой части мировой торговли сжиженным природным газом. По его словам, любые сбои быстро отражаются на рынках и потребителях.

В 2025 году реальный экономический рост Катара составил 2,9%, а инфляция сохранилась на уровне 0,5%. Доля нефтегазового сектора в ВВП достигла 80%. Стратегия страны в условиях кризиса заключалась в поддержании цепочек поставок и содействии усилиям по прекращению огня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

В воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.