В Польше предложили сажать в тюрьму за раздачу еды нелегальным мигрантам

Rzeczpospolita: В Польше предложили сажать на три года за помощь мигрантам

Tекст: Мария Иванова

Власти Польши намерены ужесточить статью 264а Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за содействие незаконному пребыванию иностранцев в стране. Поправки предполагают до трех лет тюрьмы для тех, кто помогает нелегалам, даже если действия не связаны с финансовой выгодой, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

«В настоящее время такое поведение не наказывается, что создает лазейку для тех, кто использует подобные ситуации и под предлогом помощи мигрантам способствует их незаконному пребыванию, тем самым служа трамплином для дальнейшей нелегальной миграции в страны Западной Европы», – заявил Мрочек. По данным ведомства, мера позволит более эффективно бороться с контрабандой людей.

Адвокат Радослав Башук отметил, что новые правила ударят по обычным жителям приграничных районов и активистам. По его словам, после принятия поправок преступлением станет даже попытка согреть или накормить замерзшего ребенка, найденного в лесу, а за элементарные акты гуманности будет грозить тюремный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

Ранее нелегальные мигранты с помощью лестниц перелезли через стену на польской границе.