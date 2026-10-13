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    13 октября 2026, 10:28 • Новости дня

    В Польше предложили сажать в тюрьму за раздачу еды нелегальным мигрантам

    Rzeczpospolita: В Польше предложили сажать на три года за помощь мигрантам

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель главы министерства внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек предложил ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет за оказание гуманитарной помощи нелегальным мигрантам на территории страны.

    Власти Польши намерены ужесточить статью 264а Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за содействие незаконному пребыванию иностранцев в стране. Поправки предполагают до трех лет тюрьмы для тех, кто помогает нелегалам, даже если действия не связаны с финансовой выгодой, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

    «В настоящее время такое поведение не наказывается, что создает лазейку для тех, кто использует подобные ситуации и под предлогом помощи мигрантам способствует их незаконному пребыванию, тем самым служа трамплином для дальнейшей нелегальной миграции в страны Западной Европы», – заявил Мрочек. По данным ведомства, мера позволит более эффективно бороться с контрабандой людей.

    Адвокат Радослав Башук отметил, что новые правила ударят по обычным жителям приграничных районов и активистам. По его словам, после принятия поправок преступлением станет даже попытка согреть или накормить замерзшего ребенка, найденного в лесу, а за элементарные акты гуманности будет грозить тюремный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Польша продлила запрет на предоставление убежища на границе с Белоруссией.

    Ранее нелегальные мигранты с помощью лестниц перелезли через стену на польской границе.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    12 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» освободила Никольское в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Лидино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Никольское в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Подгавриловки, Коломийцей, Орестополя, Скотоватого Днепропетровской области, Васиновки, Терновкм и Вольнянкм Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии у Старорайского, Новоандреевки, Марьевки, Новоявленки, Святогоровки, Белозерского, Веселой Горы ДНР, Андроновки и Тарасовки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчьим Яром, Березовкой, Благодатовкой, Тамаргановкой, Осиново, Малеевкой и Грушевкой Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Ясногорки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши, Дружковки, Семеновкиа, Краматорска и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 23:45 • Новости дня
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане

    Макрон сообщил о захвате танкера DF Peak в Индийском океане

    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    @ x.com/EmmanuelMacron

    Tекст: Антон Антонов

    Французские ВМС остановили в Индийском океане танкер DF Peak, подозреваемый в использовании ложного флага, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Сегодня утром более чем в 450 морских милях к югу от Реюньона наши ВМС задержали нефтетанкер DF Peak, который, как подозревается, шел под ложным флагом и был задействован в незаконной перевозке топлива», – сообщил Макрон в X.

    Сообщение французского президента сопровождалось коротким видеороликом, на котором, предположительно, запечатлена высадка французских военных на борт судна. По данным сервиса Marine Traffic, танкер ходит под флагом Бенина, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Макрон также заявил о задержании танкера. В июле нефтетанкер Tagor был задержан Францией и снялся с якоря в заливе Дуарнене. В Кремле назвали действия Парижа незаконными.

    Директор Первого европейского департамента МИД Артем Студенников указывал, что Франция регулярно задерживает торговые суда с российской нефтью, чтобы оштрафовать, а это является попыткой подорвать экономику России.

    Эксперт Юшков назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров.

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    13 октября 2026, 00:56 • Новости дня
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные не успели объявить воздушную тревогу в Киеве из-за того, что не получили информацию о запуске баллистических ракет с территории России, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    В ВСУ сообщили, что по Киеву нанесен удар шестью баллистическими ракетами. При этом цели были обнаружены радарами непосредственно во время атаки на город.

    «Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщали, что в понедельник Украина не получила информацию о запуске российских ракет.

    СМИ напомнили слова депутата Верховной рады Галины Янченко, что в случае приостановки передачи Киеву американских разведывательных данных украинские власти не смогут оперативно получать информацию о запусках баллистических ракет.

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    12 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому

    Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост главы Украины

    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко (в списке террористов), передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

    Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

    Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.

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    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомне