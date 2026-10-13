Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко

Tекст: Игорь Иножарский

Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута этим летом усилил страхи испанцев, что напряженность с Марокко способна вылиться в вооруженный конфликт: по сентябрьскому опросу POLITICO, его участники опасаются эскалации споров вокруг Сеуты и Мелильи, пишет POLITICO.

В конце июля в Сеуту за короткое время прибыли более 70 тыс. мигрантов, что вызвало резкую критику социалистического правительства Педро Санчеса и его позиции по миграционной политике ЕС, а также подозрения в роли Марокко, которые Санчес неоднократно отвергал, обвиняя лишь контрабандистов.

Сентябрьский опрос POLITICO и исследовательской компании PF Global, проведенный за несколько недель до объявления досрочных выборов, показал, что 58% респондентов считают вероятным вооруженный конфликт между Испанией и Марокко из-за Сеуты и Мелильи в течение ближайшего десятилетия, а около трех четвертей опрошенных видят в Марокко реальную угрозу территориальной целостности своей страны.

Лидер консервативной Народной партии Альберто Нуньес Фейхо обвинил Рабат в организации миграционного наплыва, заявив, что кризис был «возглавлен и скоординирован Марокко», а власти скрыли его причины; о возможной причастности марокканских служб говорится и в полицейском отчете, тогда как Санчес эту версию отвергает.

Скепсис в отношении Марокко разделяют и сторонники разных партий: более трех четвертей избирателей Vox и 68% сторонников Народной партии считают конфликт в ближайшее десятилетие вероятным, почти две трети сторонников социалистов видят в Марокко серьезную угрозу, при этом их мнения о риске конфликта разделились почти поровну.

Всего более 80% испанцев назвали Марокко умеренной или значительной внешней угрозой, заметно опережающей по этому показателю Китай, США и Россию, хотя две трети респондентов все же уверены, что через двадцать лет Сеута и Мелилья останутся под испанским контролем.

Опрос совпал по времени с визитом короля Фелипе VI в Сеуту и Мелилью, за которым внимательно следят в Рабате: монарх планирует посетить кладбище Сиди Эмбарек, где похоронены около 90 погибших во время кризиса мигрантов, которых Марокко отказалось репатриировать, что аналитик Игнасио Сембреро назвал «пощечиной».

Выступление Фелипе с вечерней речью в отеле Parador ожидают на фоне заявления министра обороны Маргариты Роблес, недавно назвавшей Сеуту и Мелилью «неоспоримо испанскими», тогда как король Марокко Мухаммед VI ограничился формулировкой о «серьезных вызовах» в отношениях с Мадридом, не упомянув визит напрямую.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник корабли Марокко зашли в территориальные воды Сеуты во время нового наплыва мигрантов. В прошлом месяце в бывшем военном туннеле в Сеуте полиция обнаружила крупное убежище нелегалов. Тогда Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы очередного массового прорыва мигрантов и усилила контроль над анклавом.