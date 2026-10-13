Россияне столкнулись с невозможностью погасить кредитки из-за налоговых долгов

«Известия»: Россияне не могут погасить долги по кредиткам из-за налогов

Tекст: Дмитрий Зубарев

С ноября 2025 года ФНС взыскивает налоговую задолженность граждан без суда, поэтому средства, которые они вносят для погашения кредитных карт, могут быть удержаны в счет уплаты налогов, пишут «Известия».

В ФНС пояснили, что такой порядок списания предусмотрен законом. Если на счете недостаточно средств, банк обязан соблюдать очередность: взыскание налогов относится к третьей очереди, а погашение кредита – к пятой.

По словам управляющего партнера ЮК «Лекс Альянс» Артура Леера, при списании средств с кредитки в счет налогов у заемщика возникают просрочка, штрафы и проблемы с кредитной историей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФНС начала массовую рассылку уведомлений для уплаты налогов.

До того служба сообщила об упрощении получения налоговых уведомлений.