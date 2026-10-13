  • Новость часаЗеленский обвинил Трампа в предательстве
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    Кличко выставил Зеленскому счет за Киев
    США решили смягчить санкции против «теневого» флота танкеров
    Маск призвал Зеленского уйти в отставку
    Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии
    Украина атаковала Рязанский НПЗ четырьмя ракетами и 69 дронами
    ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
    США предложили Европе разморозить российские активы
    Следственный комитет завел 172 дела о пытках российских военнопленных
    В Германии возникла угроза дефицита авиатоплива
    13 октября 2026, 10:04 • Новости дня

    Россияне столкнулись с невозможностью погасить кредитки из-за налоговых долгов

    «Известия»: Россияне не могут погасить долги по кредиткам из-за налогов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россияне все чаще сталкиваются с проблемой при пополнении кредитных карт из-за налоговых долгов, поскольку банки списывают средства в счет уплаты налогов.

    С ноября 2025 года ФНС взыскивает налоговую задолженность граждан без суда, поэтому средства, которые они вносят для погашения кредитных карт, могут быть удержаны в счет уплаты налогов, пишут «Известия».

    В ФНС пояснили, что такой порядок списания предусмотрен законом. Если на счете недостаточно средств, банк обязан соблюдать очередность: взыскание налогов относится к третьей очереди, а погашение кредита – к пятой.

    По словам управляющего партнера ЮК «Лекс Альянс» Артура Леера, при списании средств с кредитки в счет налогов у заемщика возникают просрочка, штрафы и проблемы с кредитной историей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФНС начала массовую рассылку уведомлений для уплаты налогов.

    До того служба сообщила об упрощении получения налоговых уведомлений.

    14 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Маск ответил Киеву на претензии в ограничении Starlink

    Маск объяснил ограничения работы Starlink коммерческим статусом сети

    Tекст: Вера Басилая

    Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что терминалы спутниковой связи Starlink предназначены исключительно для гражданских и оборонительных целей и не могут применяться Киевом для наступательных действий.

    Маск отреагировал на претензии украинской стороны из-за скоростных лимитов и ограничений на работу устройств, передает РИА «Новости».

    «Starlink – это коммерческий сервис, принадлежащий и контролируемый SpaceX. Использование Starlink ограничено гражданскими или оборонительными действиями и не может применяться для наступательных военных операций, поскольку подобное недопустимо для коммерческой компании», – подчеркнул Маск.

    Он пояснил разницу между гражданской сетью и военной спутниковой системой Starshield. По его словам, аппараты Starshield принадлежат американскому правительству, а любые ограничения по их использованию устанавливаются военным ведомством США и президентом страны.

    Заявление последовало в ответ на сообщение бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова о восстановлении связи на скоростях до 160 км в час. Ранее экс-советник главы украинского оборонного ведомства Сергей Стерненко пожаловался на пропадание сигнала при быстром движении, что ограничило логистику армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть армии доступ к терминалам Starlink.

    Офицер украинских войск сравнил ограничения в работе системы с ядерным ударом.

    Глава МИД Польши пригрозил предпринимателю из-за возникшей у Киева проблемы.

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    14 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью

    Прокурор ФРГ заявил, что «Северные потоки» не были законной военной целью

    Прокурор Шмидт отказался считать «Северные потоки» законной военной целью
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Старший прокурор Штефан Шмидт заявил по итогам первого судебного заседания в Гамбурге, что магистрали «Северный поток» и «Северный поток – 2» являлись гражданской инфраструктурой и не могли считаться законной военной целью.

    Заявления защиты обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков» о том, что газопроводы были военной целью, не соответствуют действительности. «Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами», – подчеркнул Шмидт, добавив, что магистрали обеспечивали природным газом Германию и другие страны Западной Европы, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу о терактах на трубопроводах прошло в Высшем земельном суде Гамбурга в среду. Подозреваемым выступает гражданин Украины Сергей Кузнецов.

    До конца января инстанция планирует провести 24 заседания. Дополнительные слушания могут состояться в феврале, в настоящее время продолжается согласование их графика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец отказался от показаний.

    Адвокаты подсудимого потребовали закрыть уголовное дело. Немецкий прокурор назвал власти Украины заказчиками преступления.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    14 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    Прокуратура ФРГ объявила подрыв «Северных потоков» военным преступлением
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Федеральной прокуратуры ФРГ заявил, что действия украинца Сергея Кузнецова по подрыву газопроводов «Северный поток» следует рассматривать как военное преступление.

    Федеральная прокуратура ФРГ считает военным преступлением действия украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого по делу о подрыве «Северных потоков». Процесс проходит в Высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС.

    «Поскольку он совершил деяния, будучи офицером украинской армии и с ведома государственных структур Украины, их следует расценивать как военное преступление», – сказал прокурор.

    Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания он отказался от дачи устных показаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокурор в ФРГ назвал власти Украины заказчиками подрыва «Северных потоков».

    Суд Гамбурга начал рассматривать дело об этом преступлении.

    Газета The Times отметила, что судебный процесс создаст проблемы для ФРГ и Украины.

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    15 октября 2026, 03:03 • Новости дня
    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции

    Сын бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова покончил с собой в эмиграции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший депутат Госдумы VI созыва иноагент Дмитрий Гудков, включенный Минюстом в перечень террористов и экстремистов, сообщил о смерти старшего сына Ивана в эмиграции.

    «В нашей семье произошло огромное горе – наш с Соней [Софьей Капковой – прим. ВЗГЛЯД] старший сын Иван добровольно ушёл из жизни. На протяжении многих лет он боролся с тяжёлыми внутренними проблемами, которые, к сожалению, так и не удалось преодолеть», – написал Дмитрий Гудков в Telegram-канале.

    Он попросил не беспокоить семью в ближайшее время и дать возможность пережить эту трагедию. Никаких подробностей больше не приводилось.

    Ивану Гудкову было 20 лет. Его отец в 2021 году покинул Россию из-за обысков по неуплате налогов. Иван жил в эмиграции, к чему адаптироваться у него не получилось. Об этом он рассказал в последнем посте в соцсетях, который оставил в отложенных записях.

    «Если она вышла, то это значит лишь одно – я все же решился», – приводит «Газета.ru» предваряющую пост фразу.

    Иван пишет в посте о ясном понимании того, что единственный способ обрести счастье в эмиграции кроется в ассимиляции и отказе от русской идентичности ради чужой.

    «Но для меня этот путь неприемлем. В моей жизни было два лучших дара: родиться русским и жить в России. И хотя второе внезапно прервалось, право на третье у меня не отнимет уже никто», – приводит слова Ивана о праве умереть русским «Lenta.Ru».

    Отца Ивана, Дмитрия Гудкова, как бывшего участника признанного террористическим «Антивоенного комитета России», созданного по инициативе иноагентов Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова, внесли в официальный перечень экстремистов на фоне обвинений в подготовке вооруженного мятежа.

    В 2025 году сбежавшего из страны оппозиционера официально включили в перечень террористов и экстремистов, а в 2024 году московский суд заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима за распространение фейков о ВС России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд оштрафовал Дмитрия Гудкова за нарушение правил деятельности иноагента. МВД в 2023 году объявило в розыск экс-депутата Дмитрия Гудкова.

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    14 октября 2026, 12:01 • Новости дня
    Глава МИД Польши пригрозил Маску из-за ограничения Starlink для ВСУ

    Глава МИД Польши предупредил Илона Маска из-за работы Starlink для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился с предупреждением к американскому предпринимателю Илону Маску после сообщений об ограничении скорости работы терминалов Starlink для украинских военных.

    Глава МИД Польши обратился к Маску на фоне информации об ограничении скорости работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, передает ТАСС.

    «Илон Маск, большой человек, ты опять занимаешься политикой, используя свои продукты? Будучи твоими европейскими клиентами, мы следим за тобой», – написал Сикорский на своей странице в соцсети X.

    Ранее внештатный советник Владимира Зеленского, специалист в сфере связи и беспилотных систем Сергей Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX ночью ограничила скорость работы терминалов Starlink для украинской армии, из-за чего сорвался ряд операций.

    Утром экс-советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил об ограничении доступа ВСУ к интернету. По его мнению, компания сделала это по запросу администрации Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа Вооруженных сил Украины к спутниковому интернету Starlink.

    На Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения связи.

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    14 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости площадок бэкапов

    Зампред «Ростелекома» Ермаков заявил о необходимости создания «ЦОД судного дня»
    @ Александр Натрускин/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков заявил о необходимости создания центра обработки данных (ЦОД) «судного дня» для резервного копирования и оперативного восстановления сервисов в условиях новых угроз.

    Для восстановления работы ИТ-сервисов в случае чрезвычайных происшествий провайдерам необходим специализированный резервный центр обработки данных. Об этом заявил заместитель президента ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков, пишет РБК.

    «Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня, это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап, это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться», – считает Ермаков.

    Топ-менеджер отметил, что недавние сбои в инфраструктуре «Яндекса» из-за атак беспилотников продемонстрировали уязвимость централизованных систем. В новых реалиях заказчики переходят к микросотовой архитектуре, распределяя свои сервисы между множеством площадок с обязательным резервированием мощностей для повышения общей устойчивости бизнеса.

    «Возвращаемся обратно в ту историю, когда мы разносим максимально наши сервисы, разносим таким образом, чтобы это было максимально разнесено по площадкам и, самое главное, обязательно это было еще отрезервировано. И максимально разносим по географической территории с тем, чтобы сохранить устойчивость. Это действительно очень важный момент», – сказал Ермаков.

    Однако переход к распределенной архитектуре требует надежных каналов связи с низкой задержкой, в то время как российская магистральная инфраструктура сильно перегружена. По словам Ермакова, построенные десятилетия назад оптические каналы теряют светопроводящие свойства, что ведет к ослаблению сигнала и дефициту магистральных ресурсов, хотя новая линия TEA NEXT должна обеспечить дополнительные возможности для ответа на эти вызовы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Сбербанк заявил об отсутствии ущерба своим сервисам при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник сервис «Яндекс Пэй» частично восстановил денежные переводы после ударов беспилотников.

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    14 октября 2026, 16:29 • Новости дня
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    Матвиенко предложила убрать из вузов устаревшие специальности
    @ Пресс-служба Совета Федерации/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проанализировать перечень направлений подготовки в высших учебных заведениях и отказаться от устаревших профессий в пользу современных.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Минобрнауки Валерия Фалькова пересмотреть специальности в российских вузах, убрав из программы «нафталинные» профессии, передает РИА «Новости».

    «Перечень профессий… есть такие нафталинные, устаревшие даже по названию профессии, и вы их называли, Валерий Николаевич, тоже. Ну, давайте порешительней. Все то, что уже устарело, то, что не работает на качество страны, не нужно, надо смело их отменять и, наоборот, объявлять новые современные профессии и по новым технологиям, по искусственному интеллекту, и по многим другим», – сказала Матвиенко.

    Глава Совфеда раскритиковала направление «Реклама и связи с общественностью», назвав его выбором для абитуриентов, которым больше некуда поступать. Она также обратила внимание на специальность «Государственное и муниципальное управление».

    По ее словам, это направление необходимо переформатировать, поскольку выпускники, поступающие на него со школьной скамьи, не идут работать в органы власти. Спикер предложила использовать эту программу исключительно для повышения квалификации действующих чиновников.

    Кроме того, Матвиенко призвала навести порядок в сфере заочного образования. Она усомнилась в возможности подготовить квалифицированного инженера или врача таким образом и подчеркнула, что подобный формат обучения должен применяться преимущественно для повышения квалификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобрнауки Валерий Фальков объявил о внедрении модулей искусственного интеллекта во всех вузах.

    Ранее он назвал сроки обучения при новой системе высшего образования. До этого ведомство определило сроки завершения реформы в этой сфере.

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    14 октября 2026, 19:56 • Новости дня
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    Ландтаг немецкой Саксонии-Анхальт проголосовал за отмену санкций против России
    @ Ronny Hartmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ландтаг германской федеральной земли Саксония-Анхальт принял резолюцию с требованием немедленно отменить экономические санкции против России и прекратить военную поддержку Украины.

    Ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт ФРГ на внеочередном заседании принял резолюцию, требующую немедленной отмены экономических санкций против России и прекращения военной помощи Украине. Документ, предложенный фракциями «Альтернатива для Германии» (АдГ) и BSW («Союз социальной справедливости и экономического благоразумия»), поддержало большинство депутатов регионального парламента, передает ТАСС.

    Резолюция обязывает региональные власти представить мирную инициативу в Бундесрате. В заявлении содержится призыв к отмене финансовых ограничений в отношении Москвы, остановке поставок оружия Киеву и содействию нейтральному статусу Украины. Против инициативы проголосовали представители ХДС, СДПГ, «Зеленых» и Левой партии.

    «Вы ведете политику не для Германии, а для кого угодно в этом мире. Наши деньги должны оставаться нашей стране», – заявил сопредседатель фракции АдГ Ульрих Зигмунд. По его словам, Берлин потратил около 28 млрд евро на украинских беженцев и 23 млрд евро на оружие для Киева в ущерб собственным гражданам.

    Исполняющий обязанности премьер-министра Саксонии-Анхальт Свен Шульце назвал голосование шоу. Он подчеркнул, что региональный парламент не обладает полномочиями в сфере внешней политики, и пообещал, что кабинет министров изучит принятую резолюцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер АдГ обвинил Мерца в предпочтении Украины интересам граждан Германии. В тот же день в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Киева.

    А в четверг выяснилось, что Берлин потратил треть выделенных на поддержку Украины денег внутри страны.

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    14 октября 2026, 13:40 • Новости дня
    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой

    Россияне пожаловались на массовые сбои в работе сервисов в Рунете

    В российском сегменте интернета зафиксирован массовый сбой
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете, проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний, свидетельствуют специализированные мониторинговые ресурсы.

    Наиболее серьезные проблемы наблюдаются у сервисов Mail.ru, а также платежного сервиса Mokka – количество жалоб превышает 1,4 тыс., передает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Сбой.РФ».

     Больше всего жалоб на Mail.ru поступает из Москвы, Нижегородской, Вологодской и Ленинградской областей, а также из Пензенской и Ростовской областей.

    Кроме того, россияне жалуются на сбои в работе операторов связи – «Мегафона», «Ростелекома», МТС, «Билайна» и Т2. Число жалоб на их работу колеблется около 400.

    Трудности также наблюдаются у сервисов «Яндекса» (такси и карт), «ВКонтакте» и Россельхозбанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду россияне пожаловались на сбои в работе сервисов Mail.Ru.

    В понедельник в России зафиксировали массовые сбои в работе сервисов «Яндекса».

    В прошлом месяце пользователи в России столкнулись с массовыми сбоями в работе нейросети DeepSeek.

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    14 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях

    Новак заявил об ударах украинских беспилотников по двум российским НПЗ

    Новак: Дроны ВСУ атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил, что киевский режим с помощью беспилотников атаковал нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях.

    Вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели сообщил ТАСС об атаках украинских беспилотников на два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Саратовской и Рязанской областях.

    «По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода – в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия», – сказал Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку. Сам Сбербанк сообщил, что его сервисы не пострадали при атаке дронов на дата-центр в Балакове.

    Во вторник США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России.

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    14 октября 2026, 17:18 • Новости дня
    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон

    Мирошник: Обидные слова Трампа вынудили Зеленского поехать к хозяевам в Лондон

    Мирошник: Заявления Трампа заставили Зеленского бросить Киев и умчаться в Лондон
    @ Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский после высказываний президента США Дональда Трампа об урегулировании и выборах оставил находящийся без света Киев и отправился в Великобританию, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «Обидные слова Трампа и неприятные американские предложения об урегулировании заставили Зеленского бросить все – и воюющую страну, и сидящий без света Киев, и мчаться к хозяевам за решениями», – заявил Мирошник в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По его словам, украинский суверенитет и независимость не могут существовать «без решений настоящих хозяев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп озвучил нормы украинской конституции, говоря о выборах.

    Во вторник в Кремле ответили на идею президента США о встрече Владимира Путина и Зеленского.

    В воскресенье Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

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    14 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Россия призвала Запад прекратить тиражировать ложь об Алешках

    Делегация России в ОБСЕ призвала не распространять ложь об Алешках

    Tекст: Денис Тельманов

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Юлия Жданова призвала западные страны и Киев перестать тиражировать оторванные от реальности заявления об Алешках.

    Руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова призвала международные организации дать объективную оценку преступлениям украинских властей в отношении Алешек Херсонской области, передает РИА «Новости».

    «Призываем Киев и западные государства-участники ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений, а международные организации – дать беспристрастную оценку преступлениям Киева в отношении многострадального города Алешки», – сказала она на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Отмечается, что мероприятие было закрыто для прессы, однако текст выступления российского дипломата имеется в распоряжении журналистов агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник постпред России рассказал о негласных контактах с европейцами в ОБСЕ.

    В понедельник из-за атак ВСУ на Алешкинский округ погибли три мирных жителя.

    На прошлой неделе дипломат Дмитрий Полянский обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.

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    15 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    Зеленский ответил на вопросы о выборах и уходе с поста президента
    @ Кадр из видео

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку, и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент США Дональд Трамп.

    В ходе беседы с британским журналистом Пирсом Морганом Зеленский прокомментировал призывы к смене власти на Украине.

    Отвечая на вопрос о готовности покинуть должность, он заявил: «Конечно, нет».

    Зеленский столь негативно оценил инициативу проведения выборов, о которых ранее заявлял Дональд Трамп, отмечая упущенные главой киевского режима возможности для мирного урегулирования конфликта.

    Американский лидер выразил уверенность в необходимости избрания нового главы Украины для успешных переговоров с Россией.

    Срок полномочий Владимира Зеленского завершился 20 мая 2024 года, но выборочную кампанию отменили из-за всеобщей мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Зеленскому следует провести выборы, а также признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного. Зеленский на это напомнил главе о праве граждан Украины  самостоятельно выбирать руководителя государства.

    Зеленский также обвинил главу Белого дома в предательстве Украины и переходе на сторону России.

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    14 октября 2026, 13:56 • Новости дня
    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов

    Мэр Киева Кличко потребовал от властей отчета о миллиардах на ПВО

    Кличко обвинил власти Украины в пропаже выделенных на ПВО миллиардов
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко обратился к властям Украины с требованием отчитаться о потраченных на противовоздушную оборону миллиардах и обвинил их в кампании вранья против городских администраций.

    Мэр Киева Виталий Кличко, выступая в Верховной раде, задался вопросом о неработающей противовоздушной обороне столицы Украины и судьбе выделенных на ее укрепление средств, передает ТАСС.

    «Можно что угодно говорить, даже третью мировую войну вешать на Кличко, но вопрос не только у меня, вопрос у каждого из вас – где противовоздушная оборона столицы Украины? Где защита объектов «Укрэнерго»? Где миллиарды, которые были выделены на это?» – обратился Кличко к депутатам парламента.

    Мэр Киева также обвинил центральные власти в блокировании денег на нужды города, отсутствии сотрудничества и ведении кампании вранья против Киева в условиях так называемого плана стойкости.

    По его словам, из-за действий руководства страны заморожено множество проектов энергостойкости, при этом мэрия постоянно слышит циничные обвинения в срыве еще не начавшегося отопительного сезона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Зеленский обвинил Виталия Кличко в провале подготовки Киева к ударам по энергетике.

    Мэр Киева объяснил потерю доверия Запада коррупцией в окружении главы государства.

    Зеленский признал значительные повреждения энергосистемы страны.

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