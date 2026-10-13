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    13 октября 2026, 08:43 • Новости дня

    В Белоруссии освятили созданную нейросетью икону святого

    В Белоруссии освятили созданную ИИ икону покровителя интернета

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил в Витебской области икону покровителя интернета святого Карло Акутиса, созданную с применением технологий искусственного интеллекта.

    Церемония прошла в часовне святого Франциска Ассизского в городе Новолукомле, передает ТАСС со ссылкой на портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

    Настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский поблагодарил авторов иконы, среди которых промт-инженер Дмитрий Кульпанович и дизайнер Андрей Кабанов. «Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис – покровитель интернета и молодежи – использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия – это наша единственная «автострада на небо», – заявил он.

    Икона представляет собой стилизованную под живописное полотно картину размером 140 на 290 сантиметров. На ней изображен подросток с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта.

    В прошлом году президент республики Александр Лукашенко открыл производство телевизоров с ИИ на заводе «Горизонт». Ранее белорусский лидер заявил о планах ЕАЭС развивать технологии искусственного интеллекта.

    10 октября 2026, 11:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила продажу чая Greenfield из-за плесени

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госкомитет по стандартизации Белоруссии запретил ввоз и реализацию в республике чайного напитка Greenfield Buckwheat & Cocoabeans из-за высокого содержания плесени.

    Белоруссия запретила продажу одного из сортов чая Greenfield Buckwheat & Cocoabeans. Такое решение принято Госкомитетом по стандартизации страны. Ввоз, обращение и реализация продукции запрещены с 10 октября, пишет ТАСС.

    В ведомстве отметили, что чайный напиток в пакетиках для разовой заварки не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. В одном грамме продукта зафиксировано превышение содержания плесени, а также недопустимое наличие бактерий группы кишечной палочки.

    Действие документов об оценке соответствия чая будет прекращено, а продукт изъят из обращения. Производителем напитка выступает российское ООО «Орими».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Ранее Белоруссия запретила продажу детского питания «ФрутоНяня» из ЮАР. До этого в республике запретили гречку алтайского производителя.

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    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    13 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    В Приамурье женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейковое фото ИИ-медведя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

    Женщина с помощью нейросети добавила медведя на фотографию улицы и отправила подруге через мессенджер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    Фотография быстро распространилась среди местных жителей. В полицию стали поступать сообщения от испуганных граждан, одна из женщин призналась, что из-за реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома. Информация о появлении хищника дошла до главы округа, для поиска животного задействовали охотоведов и спецтехнику.

    Позже создательница фейка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась в розыгрыше. На суде она раскаялась и попросила вернуть изъятый у нее смартфон, который нужен ей для работы. С учетом смягчающих обстоятельств судья назначил штраф в размере 15 тыс. рублей, что ниже минимального предела по административной статье о распространении недостоверной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд заочно арестовал политолога Снеговую за фейки об армии. Также суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии за фейки о российских войсках.

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    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

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    11 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Сбой произошел в работе сервисов «Яндекса» в Белоруссии и Киргизии

    Сервисы «Яндекса» дали сбой на Дальнем Востоке, в Белоруссии и Киргизии

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабные технические неполадки в работе приложений для заказа такси, доставки еды и умного дома от «Яндекса» зафиксированы на Дальнем Востоке, а также на территории Белоруссии и Киргизии.

    В регионах Дальнего Востока, а также в Белоруссии и Киргизии наблюдаются серьезные проблемы в работе сервисов «Яндекса». Пользователи столкнулись с невозможностью загрузить приложения «Яндекс Go», «Яндекс Еда», «Умный дом» и воспользоваться колонкой «Алиса», передает ТАСС.

    В Киргизии при попытке заказа еды появляется сообщение о техническом сбое, а при вызове такси машина не приезжает на указанную точку. Аналогичные трудности возникли у жителей Белоруссии, где приложения не загружают списки заведений и выдают ошибки на главных экранах.

    На Дальнем Востоке, включая Забайкальский край, Приморье и Камчатку, программы работают с сильными перебоями или вовсе не запускаются после перезагрузки устройств.

    Ранее дата-центры «Яндекса» во Владимире, Калуге и Сасове Рязанской области подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов. В результате ударов часть инфраструктуры компании была повреждена или полностью выведена из строя, что привело к остановке работы вычислительных комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье компания «Яндекс» сообщила о последствиях удара дрона по дата-центру во Владимире.

    Жители Москвы пожаловались на сбой в работе мобильного приложения «Яндекс Еда».

    В столице и Подмосковье также перестало нормально функционировать приложение «Яндекс Go».

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

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    11 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины

    МИД Белоруссии: Протесты в Европе стали следствием военной помощи Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Акции протеста в Испании и Франции стали следствием политики европейских элит, направленной на поддержание конфликта на Украине, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Акции протеста, проходящие в Испании и Франции, являются следствием политики властей ряда европейских государств по поддержке конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Беларусь-1».

    «Протесты в Европе – это издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке, в том числе военного конфликта на Украине, по поддержке многих других конфликтов, по этой безудержной гонке вооружений в своих странах за счет прежде всего социальной политики в своих государствах», – заявил Рыженков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Германии предрекли расплату Европы за поддержку Киева.

    В субботу в стране сгорел склад с гуманитарной помощью для Украины.

    В понедельник Минск заявил о качественной жизни под санкциями.

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    11 октября 2026, 06:07 • Новости дня
    Глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейросети и машинное обучение стали ключевым инструментом для выявления и нейтрализации вражеских беспилотников на дальних подступах к российским городам, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Использование искусственного интеллекта значительно повышает эффективность противодействия дронам, передает РИА «Новости».

    «То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО», – отметил руководитель академии.

    По словам Красникова, машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов. Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

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    12 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко призвал экономически сотрудничать с Польшей, Литвой и Латвией

    Лукашенко призвал к экономическому сотрудничеству с Польшей, Литвой и Латвией

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо налаживать экономическое сотрудничество с Польшей, Литвой и Латвией.

    «Надо с соседями нам сотрудничать. И с поляками, и с литовцами, латышами. В этой ситуации, когда в Европе с продуктами питания беда в связи с этой засухой, надо потихоньку с ними сотрудничать. Соседи есть соседи», – заявил Лукашенко, чьи слова передает БелТА.

    Президент отметил, что экономическое взаимодействие вместо того, чтобы «смотреть через прицел друг на друга», может помочь избежать конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины.

    Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии отверг планы по наступлению на соседние страны.

    Александр Лукашенко исключил возможность нападения на соседние государства.

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    12 октября 2026, 12:58 • Новости дня
    Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

    Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил текущие протесты школьников во Франции с протестами в республике в 2020 году и обвинил Запад в двойных стандартах.

    «Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

    Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

    Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

    В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

    Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.

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    12 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Amazon начинает переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за 7 млрд долларов

    WSJ: Amazon планирует купить ИИ-стартап Decart за 7 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта Decart, сумма сделки может составить около 7 млрд долларов.

    Сделка может состояться в ближайшее время при условии успешного завершения обсуждений и отсутствия других претендентов на покупку, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Программное обеспечение компании Decart упрощает разработчикам процесс переключения между различными чипами для искусственного интеллекта. Это позволяет наращивать вычислительные мощности и повышать конкурентоспособность бизнеса.

    Стартап, базирующийся в Сан-Франциско, был основан тремя израильскими инженерами в 2023 году. В мае оценка компании составляла порядка 4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американские компании начали переходить на китайские модели ИИ.

    В июне проект DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая после раунда финансирования.

    В мае компания Anthropic обогнала OpenAI и получила статус самого дорогого ИИ-стартапа.

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    12 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ

    Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сравнив требования к нему с правилами производства молока и стиральных машин.

    «Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

    Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.

    По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.

    Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

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