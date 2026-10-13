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    13 октября 2026, 08:40 • Новости дня

    Суд Москвы отказался вернуть проданный под давлением мошенников Jaguar XJS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичная судебная инстанция отказалась признать недействительной сделку купли-продажи автомобиля Jaguar XJS 1987 года выпуска, который был продан из-за влияния телефонных мошенников.

    Мужчина продал машину за 700 тыс. рублей после звонков лиц, представившихся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, передает ТАСС.

    Покупатель доказал, что сделка была добровольной, а машина требовала серьезных вложений.

    Судебная экспертиза подтвердила, что продавец осознавал свои действия в момент подписания договора.

    При вынесении решения суд сослался на позицию Верховного суда по аналогичному «делу Долиной», указав на отсутствие доказательств недобросовестности покупателя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году суд в Екатеринбурге отказался вернуть автомобиль по схожей схеме.

    13 октября 2026, 08:19 • Новости дня
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вечером и ночью на 13 октября попытка атаки беспилотников на Москву стала одной из самых массовых с начала года, свидетельствуют официальные данные.

    В период с вечера 12 октября до утра 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников, что делает эту попытку атаки одной из самых массовых с начала года, передает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

    Самая масштабная атака фиксировалась с 19 по 20 сентября, когда средства ПВО уничтожили более 1,6 тыс. дронов, из которых 450 сбили на подлете к столице. В числе других крупных инцидентов назывались налеты 8–9 октября, когда летели 403 аппарата, и 15–16 августа, когда было запущено 600 дронов.

    Напомним, с вечера понедельника по утро вторника в сторону Московского региона летели 417 украинских беспилотников.

    За несколько часов до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что число сбитых на подлете к городу БПЛА выросло до 48.

    Вечером в понедельник были уничтожены 10 летевших на Москву беспилотников.

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    11 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    В Москве и Подмосковье произошел сбой в приложении «Яндекс Go»

    Пользователи в Москве и Подмосковье сообщили о сбое в приложении «Яндекс Go»

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве и Московской области у пользователей возникли трудности с вызовом такси через приложение «Яндекс Go».

    При попытке выбрать маршрут во всех тарифах появляется сообщение об отсутствии свободных машин. Если заказ все же удается оформить, поиск вскоре прерывается уведомлением «Вы приехали», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в разделе «Еда» приложения отображается сообщение о техническом сбое.

    В ночь на воскресенье атака беспилотника остановила работу дата-центра «Яндекса» во Владимире.

    В пятницу в Москве уже происходил сбой в работе приложения «Яндекс Go». В тот же день «Яндекс» предупредил о возможных неполадках в работе «Алисы» из-за повреждения дата-центров.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    В обновленный салон Volga K40 решили добавить сервисы VK
    @ volga.auto

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В интернете опубликованы первые фотографии с завода, на которых запечатлен обновленный салон российского автомобиля Volga K40 с измененной центральной консолью и новыми кнопками.

    Изменения в автомобиле Volga K40 коснулись логики оформления передней части салона. Размер и расположение мультимедийного экрана изменились, а на центральной консоли теперь установлены четыре физические кнопки вместо одной. При этом у автомобиля появились сервисы VK, пишет «Авто Mail».

    Также изменилась обивка сидений: темно-синий оттенок сменился черным, обновились рисунок и фактура отделки. В результате интерьер стал выглядеть строже и сдержаннее.

    В нынешней версии салон K40 оснащен вертикальным 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Пока производитель не сообщает, когда обновленный салон появится на серийных автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты отметили, что российский автопром борется с зависимостями.

    В прошлом году вице-премьер Денис Мантуров рассказывал, когда ГАЗ начнет собирать новые «Волги».

    Летом прошлого года главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил успехи российского автопрома за последнее время.

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    11 октября 2026, 21:27 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще 11 беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону российской столицы. Ранее системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Еще 11 направлявшихся к российской столице дронов были ликвидированы. «Уничтожены еще 11 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Сергей Собянин «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников.

    Военные уничтожили два аппарата на подлете к столице.

    В субботу средства противовоздушной обороны перехватили еще 15 беспилотников.

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    13 октября 2026, 04:28 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника силы ПВО уничтожили 48 БПЛА, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Отражена атака 15 БПЛА, летевших на Москву», – написал мэр Москвы в «Максе».

    После этого, по словам главы города, были сбиты еще десять беспилотников, направлявшихся к Москве. Затем Собянин сообщил об уничтожении еще 13 беспилотных летательных аппаратов.

    Он указал, что экстренные службы работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в понедельник ПВО сбила десять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье системы ПВО сбили 21 летевший на Москву беспилотник.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    12 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    Верховный суд признал незаконным лишение прав отсутствовавшего за рулем водителя

    Верховный суд запретил лишать прав водителя, если его не было за рулем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Верховный суд России постановил, что лишение прав водителя, если в момент остановки автомобиля сотрудниками ДПС его не было за рулем, является незаконным.

    В Верховный суд обратился житель Нижегородской области Александр Котков, которого ранее оштрафовали на 45 тыс. рублей и лишили прав на 1,5 года за отказ от медосвидетельствования, сообщает ТАСС.

    Котков пояснил, что 30 апреля 2025 года ехал с друзьями на своей машине Daewoo Nexia по Нижнему Новгороду. После остановки сотрудниками ДПС настоящий водитель убежал, а выпивший Котков сел за руль по требованию инспекторов, чтобы заглушить двигатель. В этот момент на него и составили протокол.

    Верховный суд отметил, что свидетели и записи с камер подтверждают слова Коткова. Инспекторы ДПС в суде признали, что Котков не управлял машиной до остановки, но заявили, что при выключении двигателя автомобиль проехал небольшое расстояние.

    «Судами нижестоящей инстанций не проверено то обстоятельство, что в случае если у сотрудников ДПС имелись основания полагать, что Котков А. А. находится в состоянии опьянения, по какой причине они не препятствовали ему сесть за руль автомобиля», – сказано в решении суда. В связи с этим Верховный суд постановил отменить предыдущие решения и отправить дело на новое рассмотрение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Верховный суд признал незаконным лишение водительских прав при наличии алиби. До этого он запретил использовать пустые медицинские бланки на замену водительских прав. Кроме того, высшая судебная инстанция разрешила водителям не возить с собой бумажный полис ОСАГО.

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    11 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.

    Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов. На запасные аэродромы ушли более 25 летевших в Москву самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.

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    10 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на западе Москвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир, столичная Госавтоинспекция сообщила о происшествии на Сколковском шоссе.

    На западе Москвы произошла авария, в результате которой погибла пассажирка мотоцикла, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

    По предварительным данным, на Сколковском шоссе в районе дома 30 водитель мотоцикла не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

    «В результате дорожной аварии женщина-пассажир мотоцикла скончалась», – сообщили в Госавтоинспекции.

    В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на этой неделе ребенок погиб в аварии на западе Москвы.

    В прошлое воскресенье мотоциклист погиб в результате ДТП в подмосковном Подольске.

    До этого в аварии с мотоциклом в центре Москвы погиб человек.

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    10 октября 2026, 10:20 • Новости дня
    Бросившая бокал в голову посетителя концерта москвичка получила условный срок

    Москвичка получила три года условно за брошенный в посетителя концерта бокал

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский суд назначил три года лишения свободы условно женщине, которая на концерте группы «Марсель» бросила бокал с напитком в голову мужчине из-за направленной на нее камеры.

    В Москве осудили женщину, бросившую бокал в посетителя концерта группы «Марсель». Суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком на тот же срок. В пользу потерпевшего взыскана компенсация, но сумма выплат не оглашается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

    Пострадавший мужчина пришел на концерт группы «Марсель» с женой и семьей сестры. Он снимал происходящее на камеру GoPro и направился к бару. В толпе камера оказалась направлена на неизвестную девушку, которая начала толкать его, ударила телефоном, а затем бросила в голову бокал с напитком.

    Осколки попали в голову пострадавшего, проверяя рану, он порезал руку. Мужчину госпитализировали и наложили швы. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Девушка вину не признала, заявив, что потерпевший сам спровоцировал конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд в Петербурге освободил актрису Дроздову от наказания. В январе было открыто уголовное дело после обнаружения школьницей иголки в шоколадке в Калуге. В прошлом году гособвинение запросило условный срок для экс-судьи Тришкина.

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    10 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Рублево-Архангельская линия метро Москвы стала первой цифровой веткой

    Рублево-Архангельская линия столичного метро стала цифровой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рублево-Архангельская линия столичного метрополитена стала лидером среди других веток по количеству цифровых элементов навигации.

    На Рублево-Архангельской линии московского метро установили 160 инновационных указателей, что сделало ее лидером по числу элементов цифровой навигации, передает РИА «Новости».

    «Рублево-Архангельская линия, запущенная президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным, стала лидером среди других линий метро по числу цифровых навигационных элементов», – сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Цифровые табло заработали на всех пяти станциях «графитовой» ветки: «Деловом центре», «Шелепихе», «Звенигородской», «Народном Ополчении» и «Бульваре Генерала Карбышева». Больше всего таких экранов – 49 штук – разместили на «Звенигородской». На станции «Деловой центр», ведущей к крупнейшему деловому кластеру Москвы, инновационные указатели появились впервые.

    Вице-мэр добавил, что за два года существования проекта цифровой навигации число линий метро с новыми табло выросло в три раза. Стратегия развития Московского транспорта предполагает, что к 2030 году в подземке появится более 3,4 тыс. инновационных указателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин открыл новую линию метро в Москве.

    Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили проходку щита на Рублево-Архангельской линии метро.

     Чуть ранее Собянин сообщил о завершении проходки тоннелей на этой ветке.

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    10 октября 2026, 14:17 • Новости дня
    Московский пенсионер отдал телефонным мошенникам более 27 млн рублей

    В Москве 85-летний пенсионер отдал мошенникам 27 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве телефонные аферисты под предлогом защиты сбережений убедили 85-летнего мужчину продать гараж и автомобиль, после чего похитили у него более 27 млн рублей.

    В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионера более 27 млн рублей. В мессенджере пожилому мужчине поступило сообщение якобы от работодателя о грядущем звонке правоохранителей. Позже лжеполицейские убедили пенсионера снять все деньги, купить золотые слитки и отдать их курьерам вместе с деньгами от проданного имущества, сообщает прокуратура Москвы.

    Как уточнили в прокуратуре, пожилой москвич находился полностью под контролем аферистов. По указанию телефонного куратора он занял средства у друзей, реализовал машину и гараж, после чего передал все наличные злоумышленникам.

    В ведомстве подчеркнули, что настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не предлагают гражданам переводить средства или передавать их курьерам. Сейчас полиция разыскивает причастных к преступлению.

    Ранее суд осудил москвичку за покушение на убийство по указке мошенников. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники придумали схему обмана пожилых людей с июльскими надбавками.

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    11 октября 2026, 21:12 • Новости дня
    Системы ПВО сбили 10 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 10 беспилотных аппаратов, направлявшихся к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены десять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин в «Макс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.

    В субботу военные сбили 15 дронов.

    В пятницу они отразили атаку еще 15 беспилотников на столицу.


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    10 октября 2026, 14:24 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ветре до 17 м/с

    Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Москвы призвали горожан и гостей столицы быть внимательными на улицах из-за сильного порывистого ветра, который может достигать 17 м/с.

    До конца дня в столичном регионе ожидается усиление ветра до 17 м/с, сообщает комплекс городского хозяйства мэрии Москвы.

    «Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – призвали в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Гидрометцентр предупредил о сохранении сильного ветра в Московском регионе. В тот же день в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности.

    В четверг синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму.

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    10 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    За ночь субботы к Москве летели 403 дрона ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сторону Московского региона за ночь летело более 400 беспилотных летательных аппаратов, из них 25 были уничтожены на подлете к столице.

    В ночь на субботу в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. 25 беспилотников были ликвидированы на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «В период с 20:30 9 октября по 08:30 10 октября в сторону Московского региона летело 403 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 25 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – сообщил Собянин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы противовоздушной обороны сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. В пятницу силы ПВО отразили атаку еще 15 беспилотников на Москву. А во вторник при атаке беспилотников в Подмосковье были повреждены жилые дома.

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