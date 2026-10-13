НАТО начал формировать единый распределенный оборонный конвейер

Страны НАТО начали создание распределенного оборонного конвейера

Tекст: Дмитрий Зубарев

Североатлантический альянс и его союзники переходят к модели распределенного производства вооружений вместо традиционного экспорта готовой техники. Об этом говорится в докладе фонда «Росконгресс», который передает РИА «Новости».

В документе отмечается, что процесс адаптации западного военно-промышленного комплекса выражается в массовой передаче технологий, открытии совместных предприятий и выдаче лицензий на выпуск наступательного и оборонительного оружия на территории государств-союзников.

Отказ от технологического протекционизма призван расширить промышленную базу стран НАТО. Это позволит дублировать производственные мощности за счет встраивания партнеров в цепочки создания конкретных образцов вооружения и сформировать более устойчивый к внешним воздействиям оборонный конвейер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее посол России в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации.

Также официальный представитель МИД Мария Захарова указала на подготовку альянса к вооруженному конфликту с Россией.

Между тем Марк Рютте назвал рост производства оружия главной задачей НАТО.