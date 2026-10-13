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    13 октября 2026, 08:15 • Новости дня

    Еврокомиссия начала подготовку 23-го пакета санкций против России

    Politico: ЕК подготовит 23-й пакет антироссийских санкций до конца года

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия приступила к подготовке 23-го пакета антироссийских санкций, который может быть представлен до конца 2026 года.

    Европейская комиссия приступила к разработке 23-го пакета санкций против России, который планируется представить до конца текущего года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Инициаторами новых ограничений выступают Германия и Польша. Ожидается, что на заседании Европейского совета 15 октября представители этих стран потребуют ввести дополнительные лимиты в отношении российских энергоресурсов в связи с недавними договоренностями Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Ранее Евросоюз утвердил расширенный черный список, включающий более 1,6 тыс. позиций. Под рестрикции попали предприятия российского военно-промышленного комплекса и их руководство, а также депутаты и кандидаты, участвовавшие в выборах в Крыму, Донбассе и Новороссии. В ответ на это в постпредстве России при ЕС заявили, что европейские власти ведут себя как отчаявшийся картежник, который постоянно повышает ставки в надежде отыграться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций. В список вошли группа ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда». ЕС также ввел ограничения против дочерних предприятий компании «Северсталь».

    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня
    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

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    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    12 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочерние компании «Северстали» – «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» – попали в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за их принадлежности к военно-промышленному комплексу, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

    Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.

    В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.

    В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.

    В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

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    12 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

    ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел санкции в отношении российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за предполагаемого использования труда рабочих из КНДР.

    Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его генерального директора Анны Акиньшиной. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, передают СМИ«Интерфакс».

    В документе в качестве обоснования утверждается, что «Самолет» привлекал рабочую силу из КНДР на строительных проектах во Владивостоке, что названо нарушением санкций ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЕС расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций

    ЕС ввел санкции против 826 компаний и 743 физических лиц из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз в рамках 22-го пакета санкций расширил черный список против России в полтора раза, включив в него предприятия ОДК и члена Центризбиркома полковника Анатолия Сысоева.

    В рамках нового санкционного пакета ограничительные меры введены против 826 компаний и организаций, а также 743 физических лиц, связанных преимущественно с российским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Таким образом, перечень вырос в полтора раза и достиг 4776 позиций. Фигурантам запрещен въезд на территорию объединения, их активы подлежат блокировке, а европейским гражданам и юрлицам запрещено вести с ними дела.

    Под новые рестрикции подпали производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и производитель авиационных двигателей «ОДК – Пермские моторы».

    Кроме того, в список включен член Центризбиркома России полковник Анатолий Сысоев. Ограничения против него введены за участие в организации выборов депутатов Госдумы, которые прошли 18–20 сентября.

    Сысоев удостоен звания Героя России, награжден рядом орденов и медалей, а также является выпускником программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель также подготовил ограничения против производства российских ракет.

    В субботу европейские власти анонсировали новые меры в ответ на решения США по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    ЕС включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Евросоюз внес в черный список ПАО «ГАЗ», АО «Дальневосточный завод «Звезда» и Рыбинскую верфь как часть оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

    Ограничения введены против генерального директора 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина. В документе указано, что он оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Санкции распространены на президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василия Буренка. Внесение в список означает запрет на въезд в Евросоюз и блокировку активов на его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Новак оценил поставки энергоресурсов из России в ЕС с 2022 года

    Новак: Россия поставила в ЕС энергоресурсов на 320,7 млрд долларов с 2022 года

    Новак оценил поставки энергоресурсов из России в ЕС с 2022 года
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 22:57 • Новости дня
    Дмитриев назвал лицемерием критику со стороны ЕС сделки США и России по дизелю

    Tекст: Антон Антонов

    Нападки европейских чиновников на договоренности США и России о поставках дизельного топлива демонстрируют поразительное лицемерие европейской бюрократии, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Потрясающее лицемерие европейских бюрократов, критикующих сделку США и России по дизелю», – заявил Дмитриев в X.

    Свое заявление Дмитриев связал с оценками вице-премьера России Александра Новака, по словам которого Евросоюз с 2022 года закупил российских энергоресурсов на 320,7 млрд долларов. Указанный объем превышает оценки Белого дома в 250 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизельного топлива.

    Он указал, что с 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    12 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Французская компания вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    FT: Французская ADP вопреки санкциям ЕС обслуживала «Уральские авиалинии»

    Tекст: Вера Басилая

    Дочернее предприятие французского оператора аэропортов Aeroports de Paris (ADP) продолжает обслуживать рейсы подсанкционных «Уральских авиалиний» в турецкой Анталье, сообщила Financial Times (FT).

    По данным FT, санкции Евросоюза против России демонстрируют ограниченную эффективность на примере ситуации с обслуживанием рейсов «Уральских авиалиний» оператором аэропортов Aeroports de Paris (ADP), передает ТАСС.

    Компания TAV Airports, дочернее предприятие контролируемого правительством Франции оператора ADP, продолжает обслуживать рейсы российского авиаперевозчика в аэропорту турецкой Антальи через совместное предприятие с немецкой Fraport. Это происходит несмотря на введенные Брюсселем в июне 2024 года санкции.

    С 21 сентября на онлайн-табло аэропорта значилось не менее 54 рейсов «Уральских авиалиний» в Москву и Волгоград.

    В ADP заявили, что не могут влиять на выбор авиакомпаний в Анталье, поскольку эти решения принимают исключительно турецкие власти. Представители компании добавили, что в случаях, когда подпавший под санкции перевозчик выполняет рейсы в Анталью, TAV предоставляет «лишь минимальный набор услуг, требуемый местным законодательством и правительственными договорными обязательствами».

    В понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

    Ранее эксперт Роман Гусаров отметил, что западные ограничения не остановили развитие российской авиации.

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    12 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    Pais: Корабли Марокко зашли в воды Сеуты во время наплыва мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Марокканские военные корабли неоднократно заходили в воды испанского автономного города Сеута во время массового проникновения мигрантов в конце июля.

    Военные корабли Марокко якобы неоднократно заходили в территориальные воды Сеуты без разрешения испанской стороны. Это происходило в конце июля во время массового проникновения мигрантов в автономный город, пишет испанская газета Pais.

    По информации издания, как минимум один фрегат и несколько патрульных кораблей марокканских Королевских военно-морских сил без разрешения вошли в испанские воды. Утверждается, что это было не случайным заходом, а преднамеренным нарушением морской границы. Подобные инциденты продолжались в начале августа, что привело к резкому росту напряженности. В одном случае маневры кораблей Испании и Марокко едва не привели к столкновению.

    В ответ испанские военные усилили присутствие в районе Сеуты, после чего подобные эпизоды прекратились, отмечает РИА «Новости».

    Испания считает своими водами пространство в пределах 12 морских миль от побережья Сеуты, в то время как Марокко не признает суверенитет Испании над Сеутой и Мелильей, из-за чего морская граница официально не разграничена. В конце июля в Сеуту проникло около 72 тыс. мигрантов из Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиция Испании заявила о вторжении из Марокко.

    Испания установила причастность марокканских властей к вторжению мигрантов в Сеуту.

    Летом в Марокко захотели кусок Испании.

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