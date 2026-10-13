  • Новость часаЧисло сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 48
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запуске российских ракет
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    13 октября 2026, 07:28 • Новости дня

    Япония решила создать единый центр разработки и экспорта оружия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское правительство подготовило план создания объединенной структуры из представителей государственных ведомств и частного бизнеса для управления разработкой, выпуском и поставками вооружений за рубеж.

    Новый орган заработает с 1 октября 2027 года. В Токио учли опыт США и стран Евросоюза, которые столкнулись с нехваткой производственных мощностей из-за низкого уровня инвестиций в военную индустрию, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo News.

    Японское правительство намерено заранее сформировать потенциал для длительного ведения боевых действий, опираясь на новые военные технологии, в первую очередь беспилотные аппараты.

    Изначально в структуру войдут 300 представителей министерства обороны, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, а также сотрудники частных корпораций. К 2031 году штат планируется увеличить до 600 человек, включив туда специалистов из ведущих торговых компаний с опытом зарубежных сделок.

    Кроме того, Токио рассчитывает наладить экспорт вооружений через единый централизованный механизм переговоров с иностранными заказчиками. Соответствующие законопроекты поступят в парламент в первой половине следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Кремль заявил о реваншистской милитаризации Японии. Глава МИД России Сергей Лавров указал на стремление новых японских лидеров к милитаризации страны. Летом Пекин перекрыл экспорт десяткам японских компаний из-за милитаризации.

    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

    Комментарии (16)
    10 октября 2026, 17:41 • Новости дня
    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет

    Глава фонда помощи ВСУ сообщил о потере самолетов из-за взрывов старых ракет

    Украина потеряла несколько самолетов из-за старых советских ракет
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава фонда помощи Вооруженным силам Украины Тарас Чмут заявил, что украинская армия потеряла несколько самолетов из-за нештатного срабатывания старых советских ракет.

    Украина лишилась нескольких самолётов из-за старых, еще советских ракет для перехвата реактивных дронов. По словам руководителя фонда помощи ВСУ Тараса Чмута, из-за острого дефицита современных средств перехвата украинские военные вынуждены использовать устаревшие советские ракеты Р-73 и Р-60, сообщает канал «Военкоры Русской Весны».

    «Это старая советская ракета 60-х годов, которая может взорваться в момент пуска. И такие случаи были», – рассказал Чмут.

    В результате нештатного срабатывания подобных боеприпасов Украина уже лишилась нескольких самолетов. При этом отказаться от использования устаревших ракет пока невозможно из-за отсутствия альтернатив.

    «Каждый раз, когда вы применяете старый боеприпас, есть большая или меньшая вероятность, что он сработает нештатно», – добавил Чмут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Испания и Греция отказались передать Украине ракеты для комплексов Patriot. В прошлом месяце западные журналисты предрекли украинским войскам критический дефицит зенитных ракет зимой.

    Впрочем, об острой нехватке боеприпасов для противовоздушной обороны в Вооруженных силах Украины заявили еще летом.

    Комментарии (3)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ

    В Запорожской области российский боец в одиночку уничтожил шестерых солдат ВСУ

    Боец ВС России в одиночку ликвидировал шестерых солдат ВСУ
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Запорожской области военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых солдат противника, которые вышли на открытый участок без бронезащиты.

    В Запорожской области боец группировки войск «Восток» ВС России с позывным Матвей в одиночку ликвидировал шестерых боевиков ВСУ. О действиях российского военнослужащего РИА «Новости» рассказал стрелок группировки с позывным Мельник.

    По его словам, Матвей закрепился в лесополосе впереди основной группы российских войск и занял позицию за деревом. Украинские военнослужащие не ожидали присутствия противника и вышли на открытый участок без брони.

    «Получилось так, что шесть противников не поняли, что мы зашли на позицию. И они как у себя дома вышли без брони, пошли они к себе на позицию, он их встретил и обнулил всех шестерых противников», – рассказал Мельник.

    Сослуживец также отметил, что основная группа российских военных некоторое время не могла подойти к Матвею из-за интенсивной работы украинской артиллерии и минометов. Благодаря этому боец смог закрепиться на занятой позиции.

    Ранее, в четверг, трое солдат ВСУ из-за ошибки с определением позиций вышли к российским военным. Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска заставили украинское командование дробить силы в Запорожской области.

    В среду пожилые украинские военнослужащие без боя сдались в плен на запорожском направлении.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 13:02 • Новости дня
    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области

    Колумбийские наемники ВСУ сбежали с позиций под Волчанском

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа колумбийских наемников Вооруженных сил Украины отказалась участвовать в прорыве окружения на Волчанском направлении и самовольно покинула позиции, сообщили в российских силовых структурах.

    Колумбийские наемники ВСУ отказались идти на прорыв котла в Харьковской области. Украинское командование намеревалось отправить колумбийцев в бой вместе с 475-м отдельным штурмовым полком ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры.

    «Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти на бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг под Харьковом была уничтожена база колумбийских наемников. Во вторник стало известно, что члены преступных картелей Колумбии и Мексики вступили в ВСУ для изучения работы дронов.

    А в августе боевики двух бригад ВСУ устроили бой в Сумской области из-за дезертирства.

    Комментарии (6)
    11 октября 2026, 02:22 • Новости дня
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в день 90-летия предприятия 11 октября сообщил о масштабной модернизации боевых машин с учетом новых угроз на поле боя и опыта применения дронов.

    Масштабная работа по совершенствованию отечественного вооружения ведется непрерывно, передает РИА «Новости».

    «Пять лет назад я бы, честно говоря, не поверил, что наша бронетанковая техника будет выходить с заводов в таком виде, но СВО позволила нам двигаться быстрее. Наше бронетанковое вооружение и техника являются одними из передовых в мире», – заявил глава концерна.

    Потапов пояснил, что специалисты оперативно реагируют на современные вызовы. С марта 2022 года инженеры усилили защиту и изменили конструкцию каждой машины, включая модели Т-72, Т-90, Т-80 и БМПТ. В технику внедрили свыше 100 принципиальных новшеств для повышения выживаемости экипажа.

    Доработки разделяются на полевые и заводские уровни. Конструкторы поддерживают постоянную связь с военными на передовой, адаптируя машины под воздействие беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.

    Специалисты также разрабатывают принципиально новые образцы с использованием лазерных и электромагнитных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод сообщал летом, что увеличил выпуск танков в четыре раза. Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 04:20 • Новости дня
    В Сеуле и Токио заявили о выпущенных КНДР неопознанных снарядах

    Tекст: Катерина Туманова

    Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в направлении Восточного (Японского) моря в понедельник, сообщили военные Южной Кореи.

    Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск, не вдаваясь в подробности, передает агентство Yonhap.

    Этот запуск произошел после того, как 3 октября КНДР выпустила одну баллистическую ракету из района Вонсана в сторону Японского моря.

    На следующий день государственные СМИ КНДР сообщили, что ее лидер Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках усилий по обучению ракетных войск работе с «гиперзвуковой системой стратегического вооружения».

    Министерство обороны Японии выпустило предупреждение в 9:24 утра по корейскому времени в понедельник, назвав ракету «предполагаемой баллистической ракетой» и предупредив корабли в море о необходимости следить за падающими обломками, передает NK News.

    В предупреждении говорилось, что ракета, по всей видимости, «уже упала». Это позволяет предположить, что снаряд малой дальности.

    Затем в 9:40 утра Япония объявила об обнаружении еще одного запуска, а в 9:48 утра сообщила, что ракета также упала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР пообещала применить силу в случае вторжения южнокорейских военных. Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на фоне роста напряженности.

    Эксперт Сидни Сайлер счёл потенциально способной ракету КНДР достичь Гуама и частей Аляски.

    Комментарии (4)
    10 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Турецкий эксперт назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Турецкий эксперт Унал назвал большой ошибкой возможный реэкспорт С-400

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок Анкары, заявил турецкий эксперт по международным отношениям Хасан Унал.

    Турецкий специалист по международным отношениям Хасан Унал заявил, что возможный реэкспорт Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 в третью страну станет одной из крупнейших ошибок, а российский комплекс является лучшим средством ПВО в мире, пишет ТАСС.

    «Это стало бы одной из самых больших ошибок, которые совершит Турция. С-400 в настоящее время находятся в боевой готовности, прошли испытания и, несомненно, являются лучшим средством ПВО в мире. Израиль продолжает провоцировать нас. В Греции ведутся разговоры о возможном превентивном ударе по Турции. Наше самое мощное оружие против этих стран – С-400», – сказал Унал в интервью телеканалу Haberglobal.

    Он напомнил об обсуждении возможной перепродажи российских систем, в том числе Объединенным Арабским Эмиратам. Унал задался вопросом, разрешит ли это Россия. По его словам, действия вопреки мнению Москвы поставят под угрозу всесторонние отношения между двумя странами во всех областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Анкара не просила Москву разрешить вывоз С-400 за границу. Позже глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил о продолжении переговоров о реэкспорте систем.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил обсуждение возможного перемещения С-400 из Турции.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Бывший глава управления лесного хозяйства Минобороны арестован за взятку

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства Минобороны отправили в СИЗО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного обвинили в получении особо крупной взятки, он отправлен в СИЗО.

    Хамовнический суд Москвы арестовал бывшего начальника управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны Сергея Закаморного по делу о получении особо крупной взятки. Решение не было обжаловано, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    «В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержан Сергей Закаморный, которому по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил источник.

    Бывшему чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Сумма взятки не раскрывается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший главный кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет колонии за взятку.

    Ранее ФСБ задержала офицера Минобороны по делу о взятке при гособоронзаказе. До этого офицера Минобороны арестовали за взятку при ремонте корабля Черноморского флота.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 12:05 • Новости дня
    Офицеры из числа идейных нацистов ВСУ уничтожены в Сумской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские силовые структуры подтвердили поражение пункта временной дислокации, а также ликвидацию сержантского состава и офицеров 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Сумской области.

    Пункт временной дислокации украинской бригады был поражен в районе населенного пункта Братеница, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Подтверждено точное попадание по пункту временной дислокации 105-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Братеница Сумской области. Среди погибших офицеры из числа идейных нацистов, а также сержантский состав бригады», – заявил источник.

    По его словам, российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Студенок, Иволжанское, Ястребиное, Гаврилова Слобода и Заречье.

    Ранее в среду российские силовые структуры сообщили об уничтожении двух старших лейтенантов ВСУ и капитана полиции в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе российские военные также уничтожили украинскую диверсионную группу в Сумской области.

    В прошлом месяце группировка войск «Север» нарастила интенсивность ударов по позициям противника в этом регионе. Летом российские беспилотники поразили железнодорожные локомотивы в Одесской, Запорожской и Сумской областях.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 06:55 • Новости дня
    Эксперт назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска

    Марочко сообщил о стягивании украинских сил к Красному Лиману

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинская армия сосредоточила основные силы на западе Красного Лимана и в районе Николаевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеясь взять верх численностью боевиков, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о концентрации украинских боевиков в славянско-краматорской агломерации и где в последнее время идет очень серьезное наращивание сил и средств, то это как раз район населенного пункта Николаевка и также запад Красного Лимана – именно в этих районах сейчас противник действует наибольшей группировкой», – сообщил он ТАСС.

    Марочко отметил, что ВСУ ожидают добиться определенных успехов, повысив численность наступающей группировки, однако российские военнослужащие ведут ожесточенные бои и рушат все планы противника на данном участке.

    Ранее эксперт отмечал, что украинские войска продолжают стягивать резервы в Славянск, Краматорск и Дружковку. По его информации, власти Украины не жалеют ресурсов для усиления своих позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил, что первые переселенцы из Краматорска выехали в Киев. Марочко в конце сентября сообщал, что ВС России крушат логистику ВСУ в Славянско-Дружковской агломерации ДНР. «Северяне» в сентябре уничтожили базы украинских беспилотников в Краматорске.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 08:53 • Новости дня
    Авиаудар запустил трехчасовую детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Авиаудар запустил детонацию боеприпасов ВСУ у Великого Бурлука

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях и авиаударом уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на Харьковском направлении.

    «В районе Великого Бурлука точным авиаударом уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. После поражения цели вторичная детонация продолжалась более трех часов», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовые группы ведут стрелковые бои в районе Бугаевки. Есть продвижение в районе Токаревки.

    «В ходе продвижения вскрыта деятельность ДРГ рейнджерского полка ССО Украины. Уничтожены два украинских спецназовца. Остальные скрылись, бросив убитых», – сообщили бойцы.

    На Волчанском и Великобурлукском направлениях «Северяне» значительно продвинулись вглубь котла более чем на 1100 м.

    По словам «Северян», в Черниговской области российская авиация и расчеты БПЛА нанесли удары по позициям 143 омбр ВСУ в районе населенных пунктов Мхи и Семеновка, по пункту дислокации подразделений ССО «Рейнджеры» в районе Лизуновки.

    На Сумском направлении для противодействия российским БПЛА ВСУ усилили группировку ПВО подразделениями РЭБ, перебросив с учебных полигонов в Сумскую область 309 отдельный полк РЭБ.

    В Сумском районе «Северяне» развивают успех в районе Кияницы. Продолжаются тяжелые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе штурмовики зачищают лесопосадки в районе населенного пункта Коренек.

    За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 280 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 120 в Харьковской областях), следует из сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении. Эксперт Марочко назвал место концентрации ВСУ у Славянска и Краматорска.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения

    Во Владивосток для участия в маневрах прибыл индийский фрегат «Сахьядри»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В главную базу Тихоокеанского флота зашел боевой корабль ВМС Индии для подготовки к двусторонним морским маневрам в акватории Японского моря, сообщила пресс-служба ТОФ.

    В главную базу Тихоокеанского флота во Владивостоке для участия в российско-индийском военно-морском учении «Индра-2026» прибыл индийский фрегат «Сахьядри», передает ТАСС сообщение пресс-службы флота.

    Открытие маневров запланировано на 13 октября. Береговой и морской этапы пройдут в акватории Японского моря. От российской стороны в них примет участие корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Также предусмотрены совместные культурные и спортивные мероприятия.

    «Корабль прибыл во Владивосток для участия в российско-индийских учениях «Индра-2026». И это большая честь для нас – быть в этом прекрасном городе Владивостоке», – рассказал командир фрегата капитан 1-го ранга Викас Джха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    До этого корабль Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» прибыл туда на маневры Milan 2026.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе»
    Актер Борисов назвал чудом вероятную номинацию на «Оскар»