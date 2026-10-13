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    13 октября 2026, 02:53 • Новости дня

    Сенаторы США обвинили Белый дом в незаконной закупке российского топлива

    Сенаторы США обвинили Белый дом в незаконной закупке российского топлива
    @ Alex Edelman/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Группа американских сенаторов от обеих партий обвинила администрацию США в нарушении закона, запрещающего импорт российских энергоносителей.

    Заявление опубликовал комитет сената США по международным отношениям. Его подписали демократы Джин Шахин, Ричард Блументаль и Рон Уайден, а также республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис.

    Сенаторы напомнили, что конгресс США в 2022 году прямо запретил импорт российских энергоносителей, передает «Прайм».

    «Администрация не провела консультаций с конгрессом и не представила никаких объяснений, обосновывающих данное решение, как того требует законодательство», – отметили сенаторы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Белый дом назвал правильной закупку российского дизеля.

    Администрация США раскритиковала членов Республиканской партии, которые выразили недовольство договоренностями с Россией по поставкам дизельного топлива.

    13 октября 2026, 13:03 • Новости дня
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    Кремль заявил о риске срыва топливной сделки России и США из-за санкций ЕС
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Новые санкции и другие действия Европейского союза могут помешать реализации топливной сделки между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европа с помощью новых санкций или других барьеров способна вмешаться в осуществление договоренностей между Москвой и Вашингтоном, пишет ТАСС.

    «То, что это может помешать, это безусловно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о рисках для сделки со стороны Евросоюза.

    Пресс-секретарь президента также добавил, что Москва продолжает контакты по вопросам возможного энергетического перемирия. При этом он подчеркнул, что каких-либо изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ЕС готовил новые санкции против России вопреки сделке Трампа.

    В воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что США разорвали цепь антироссийских санкций договоренностями с Россией.

    Премьер Словакии Роберт Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки Москвы и Вашингтона.

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    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    14 октября 2026, 18:11 • Видео
    Элита США взбунтовалась из-за русского дизеля

    В Конгрессе США пообещали заблокировать сделку по поставкам российского дизеля, приняв двухпартийный Акт Рональда Рейгана. А получится?

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    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Дизельная сделка России и США оказывает отрезвляющее воздействие на политиков, сомневающихся в способности Москвы добиться своих целей, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что Россия выступает за политическое решение на Украине, однако при неготовности другой стороны к нему продолжит добиваться целей военным путем.

    Соглашение между двумя странами работает на отрезвление политиков, которые сомневаются в способности российской стороны добиться своих целей, передает ТАСС.

    «Мы всегда выступали и выступаем в пользу [политического] решения, если другая сторона к нему не готова, цели будут достигаться военным путем, переговорная позиция от этого противоположной стороны ослабнет», – сказал Рябков.

    По мнению дипломата, оппонентам лучше осознать этот факт как можно скорее. Он добавил, что так называемая дизельная сделка оказывает сильное вразумляющее воздействие на сомневающихся.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стали известны четыре бонуса для России от дизельной сделки с США.

    В субботу украинскую делегацию в Майами ошарашила сделка Вашингтона и Москвы.

    Переговоры США и Украины прервались из-за соглашения американской стороны с Россией.

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    13 октября 2026, 20:46 • Новости дня
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    Politico: США не предупредили Киев об ударах из-за плохой погоды
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий, пишут европейские СМИ со ссылкой на источник.

    США объяснили отсутствие предупреждения об ударах по Украине ненастьем, пишет европейское издание Politico со ссылкой на слова неназванного чиновника.

    «Они сказали украинцам, что предупреждения не было из-за плохих погодных условий, что, по мнению Киева, не является достаточной причиной. Поэтому многие все больше беспокоятся, что дело могло быть не в этом», – говорится в публикации Politico, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Дональда Трампа лишить Украину такой информации.

    Между тем еще на прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля

    Новак: Россия и США ведут переговоры о поставках дизельного топлива

    Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минэнерго России и США, а также компании ведут переговоры о поставках дизельного топлива, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сегодня уже ведутся переговоры между нашими компаниями и покупателями российского сырья, а также между министерством энергетики России и министерством энергетики Соединенных Штатов Америки», – заявил Новак в интервью «Вестям».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива.

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    В субботу минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

    В пятницу Новак объявил о готовности России поставить 300 тыс. тонн дизеля в октябре.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    12 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Песков объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

    «Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля заявил о необходимости признания Киевом реалий на земле для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил журналистам, что Владимир Зеленский упустил множество возможностей для урегулирования украинского конфликта, хотя их было немало.

    По мнению американского лидера, Украине требуется новый руководитель, способный достичь договоренностей с Россией.

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    12 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц

    Новак: Россия до конца года может увеличить экспорт дизеля до 3,5 млн т в месяц

    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия может до конца года увеличить экспорт дизельного топлива до 3–3,5 млн тонн в месяц, поставки будут осуществляться без ущерба для внутреннего рынка, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Там [в США] цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года, примерно на 80-100%, то есть почти в два раза. И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение», – пояснил Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, правительство оперативно выпустило распоряжение о частичном снятии запрета на экспорт дизеля. Это позволит поставлять топливо, в том числе в Соединенные Штаты, чтобы помочь стабилизировать сложную ситуацию на мировых рынках, вызванную проблемами в Ормузском проливе и нарушением логистики.

    «У нас есть возможность увеличивать объемы по экспорту дизельного топлива. И, как мы уже говорили ранее, до конца года мы можем выйти на объемы 3-3,5 млн тонн в месяц поставок на мировые рынки, как это было и до кризисных времен», – заявил он.

    Внутренний рынок России полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности нефтеперерабатывающих заводов значительно превышают внутренние потребности.

    «Что касается внутреннего рынка – для нас это приоритет», – подчеркнул Новак.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля.

    В пятницу он заверил, что российский рынок будет полностью снабжен дизельным топливом.

    Новак сообщил, что Россия поставила в ЕС энергоресурсов на 320,7 млрд долларов с 2022 года.

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    12 октября 2026, 22:10 • Новости дня
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    С 2022 года Россия поставила в Евросоюз энергоресурсы на 320,7 млрд долларов, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «По данным Министерства энергетики, … цифра значительно больше, чем даже 250 млрд долларов, озвученные американскими коллегами. Эта цифра составляет за период с 2022 года по сегодняшнее время 320,7 млрд долларов. Это тот объем поставок энергетических ресурсов в страны Евросоюза. Если говорить о 2026-м, то только за девять месяцев, по данным Министерства энергетики, уже поставлено в Европу энергетических ресурсов на 21,3 млрд долларов», – сказал Новак в интервью ИС «Вести».

    По его словам, вопреки санкционным ограничениям поставки энергоресурсов продолжаются по отдельным направлениям, по которым были сделаны исключения. Новак отметил, что Россия как надежный поставщик продолжает исполнять подписанные контракты, хотя не по ее вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз.

    Вице-премьер подчеркнул, что Россия уже переориентировала большую часть своего экспорта на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стали основными партнерами страны, и подчеркнул, что Москва продолжает долгосрочно выстраивать отношения с дружественными государствами.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник постпредство России сравнило санкции ЕС с игрой отчаявшегося картежника.

    Европа выступила против планов США возобновить закупки российского дизельного топлива.

    Американский министр финансов Скотт Бессент обвинил Брюссель в лицемерии. Он напомнил, что ЕС с начала боевых действий заплатил Москве больше денег, чем перечислил Украине.

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    14 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    МИД: Россия готова принять обогащенный уран из Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва при необходимости может переместить иранский обогащенный уран на свою территорию.

    Россия при необходимости и соответствующей потребности готова переместить обогащенный уран из Ирана на свою территорию или помочь это сделать другим странам, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью замглавы МИД Георгия Борисенко телеканалу RTVI.

    «Конечно, мы готовы, если в этом будет необходимость, потребность и об этом договорятся конфликтующие стороны, взять этот обогащенный уран к себе или помочь каким-то другим странам, которые заберут его на свою территорию, поскольку у России очень большой опыт обращения с отработанными ядерными материалами», – отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США.

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    14 октября 2026, 19:26 • Новости дня
    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию

    MS NOW: Директор ФБР Патель прибыл в Россию с визитом

    СМИ: Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель прибыл в Россию, сообщил телеканал MS NOW.

    Глава американского ведомства прибыл в страну с визитом, однако детали программы с его участием пока не раскрываются, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал MS NOW. По их данным, речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Патель должен посетить Москву и Петербург.

    В июле издание Politico сообщало о планах Пателя приехать в Москву и Петербург в середине октября. Собеседники издания предполагали, что визит может состояться 14 или 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите директора ФБР в Россию.

    До этого в августе ФБР также отказалось подтвердить подготовку поездки руководителя бюро в Москву. А в июле стало известно, что глава спецслужбы собрался посетить Россию впервые за 13 лет.

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    12 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля

    Трамп назвал правильным решением заключить с Россией сделку по дизтопливу

    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что договоренность с Россией по закупкам дизельного топлива принесет пользу американскому народу.

    «ЕС заплатил России 250 млрд долларов за энергоносители, а СМИ, распространяющие «фейк-ньюс», не хотят обращать внимание на эту историю. Я сделал верный выбор для американского народа – Америка прежде всего, всегда!» – отметил Трамп, передает «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Конгрессе США пообещали заблокировать сделку Трампа с Россией.

    На ваш взгляд
    Что для вас является наиболее значимым в дизельной сделке России и США?






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    В тот же день первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    В субботу Минэкономики Германии ответило на договоренность России и США по дизтопливу.

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    14 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    Дмитриев анонсировал скорое подписание соглашений с США по дизелю
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпредставитель президента по связям с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия и США готовятся подписать соглашения о поставках российского дизеля в ближайшие дни.

    Соглашения между Россией и США о поставках российского дизеля могут быть подписаны в ближайшие дни. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с США для скорейшего заключения контрактов, передает ТАСС.

    «Мы очень активно, в ежечасных коммуникациях с американской стороной, и все идет очень быстро. Настолько были раньше сожжены наши энергетические мосты, что мы активно их восстанавливаем, я бы сказал, в часовом режиме, решаем очень много логистических вопросов о том, как бы все эффективно реализовать. Но все будет в ближайшие уже дни», – заявил Дмитриев в кулуарах Российской энергетической недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Дмитриев заявил о выгоде дизельной сделки России и США для мирового рынка.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также назвал это соглашение взаимовыгодным.

    В понедельник Дмитриев указал на лицемерие критики дизельной сделки со стороны Евросоюза.

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    13 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков прокомментировал сообщения о планах Трампа лишить Киев разведданных

    Песков: Кремль не знает о планах Трампа прекратить обмен разведданными с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о якобы имеющихся планах лидера США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных Украине из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    Власти России не располагают информацией об обсуждаемых в средствах массовой информации сообщениях о возможных планах президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, передает ТАСС.

    Сообщалось, что американский лидер может пойти на такой шаг и отключить терминалы спутниковой связи Starlink, если киевский режим продолжит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    «Нам об этом ничего не известно», – заявил Песков в ходе брифинга, комментируя данную тему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник эксперты предупредили о тяжелейших последствиях для Украины в случае утраты американских разведданных.

    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на российские НПЗ.

    Отказ Владимира Зеленского остановить удары по предприятиям вывел Дональда Трампа из себя.

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