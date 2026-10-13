Актриса Сэльма Блэр устроила дебош в самолете и была задержана в Нью-Йорке

Tекст: Антон Антонов

Во время перелета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк Блэр, прославившаяся ролями в фильмах «Жестокие игры», «Хеллбой» и «Блондинка в законе», по данным властей, вела себя агрессивно и физически набросилась на двух бортпроводников, после чего по прилете в аэропорт имени Кеннеди была задержана и доставлена в больницу для обследования, передает TMZ.

За несколько часов до полета Блэр оставила в соцсетях эмоциональное сообщение: «Мне грустно. Я благодарна. Я надеюсь. Мне нехорошо». Представитель актрисы сообщил, что на борту у нее произошел «медицинский инцидент», который и привел к ее поведению, и добавил, что после посадки она получила немедленную медицинскую помощь и находится в стабильном состоянии.

По данным властей, оба бортпроводника сообщили о полученных травмах, один из них был доставлен в больницу. Инцидент привлек особое внимание на фоне того, что в 2018 году Блэр рассказала о диагнозе рассеянного склероза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса, направлявшегося из Калининграда в Москву, из-за пьяного дебоша.

Певца Криса Брауна задержали в Британии по делу о нападении.