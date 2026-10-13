Новый стандарт образования закрепил единое оснащение учебных кабинетов в школах

Tекст: Антон Антонов

«Впервые в стандарте закреплен базовый перечень обязательного оборудования для предметных кабинетов. Особое внимание уделено естественно-научным дисциплинам. Эта мера направлена на то, чтобы создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны и обеспечить полноценную реализацию образовательных программ независимо от того, где находится школа – в крупном городе, малом населенном пункте или удаленной территории», – сказал Костенко.

По словам эксперта, стандарт включает перечень мебели и систем хранения, а также средств обучения по конкретным предметам. Для кабинета физики предусмотрены лабораторные столы, шкафы, комплекты для практикумов по оптике, механике, молекулярной физике и термодинамике, демонстрационные наборы и приборы, веб-камера, видеокамера для работы с оптическими приборами, телескоп, модели ракет-носителей, а также справочники, таблицы, портреты ученых и другие пособия, передает РИА «Новости».

Для изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в перечень внесены противогазы, санитарные носилки, оружейный сейф, макет автомата Калашникова и комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам, а для кабинета математики – модели для изучения геометрии и чертежные инструменты для школьной доски.

Костенко подчеркнул, что переход к новым требованиям будет постепенным и на полное оснащение кабинетов предусмотрен переходный период в несколько лет, без жесткого требования выполнить его к 1 сентября 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения пересмотрело школьные программы по ключевым предметам.

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