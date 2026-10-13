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    13 октября 2026, 02:11 • Новости дня

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС

    Politico: Германия, Италия и Бельгия потребовали механизм блокировки решений ЕС

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии потребовали «экстренный тормоз» для решений ЕС
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер в письме председателю Европейского совета Антониу Коште предложили ввести в ЕС механизм «экстренного тормоза» для обременительных законопроектов на уровне ЕС.

    Лидеры Германии, Италии и Бельгии заявили, что столицы стран Евросоюза должны получать право останавливать новые законодательные инициативы из Брюсселя, если они чрезмерно обременительны для правительств и бизнеса. Для этого, по их мнению, блоку необходим механизм «экстренного тормоза», который помог бы усилить ослабшую экономическую конкурентоспособность объединения, пишет Politico.

    Мерц, Мелони и де Вевер призвали «существенно ускорить планирование и процедуры одобрения», а также приостановить «отдельные нормативные области на определенный срок» в рамках нового «правила приоритета».

    «Мы призываем к дальнейшим амбициозным пакетам упрощения, чтобы решительно продвигаться в сокращении бюрократических барьеров в Европейском союзе», – говорится в письме, где подчеркивается необходимость в первую очередь снизить регуляторную нагрузку на малый и средний бизнес.

    Авторы обращения указали, что общей целью стран ЕС должно стать предотвращение «ненужного регуляторного бремени и связанных с этим затрат», которые могут привести к постоянным потерям европейских промышленных мощностей и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности.

    Письмо направлено накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где в четверг и пятницу планируется обсудить долгосрочный бюджет Евросоюза, цены на энергоносители и поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Евросоюз ради спасения экономики от краха запустил масштабные реформы, направленные на снижение издержек и стимулирование роста.

    В мае МВФ предупредил, что рост госдолга стран ЕС способен нанести серьезный ущерб экономике Евросоюза.

    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Politico: Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый пакет санкций Европейского союза будет включать ограничения, направленные против российского военно-промышленного комплекса, в частности производства ракет.

    Ограничительные меры в отношении российского военно-промышленного комплекса будут действовать три года, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза также обсуждают планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможность запретить передвижение российских дипломатов внутри сообщества.

    Всего европейские власти планируют включить в новый пакет санкций около 1,6 тыс. физических и юридических лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении Евросоюза ввести новые санкции против России.

    В четверг Таллин попросил исключить российскую компанию из 22-го пакета ограничений.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали этот пакет санкций.

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    12 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций

    ЕС утвердил 22-й пакет санкций против 1,6 тыс. компаний и физлиц из России

    ЕС утвердил 22-й пакет антироссийских санкций
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз утвердил 22-й пакет санкций в отношении России, включив в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц.

    Новые антироссийские ограничения направлены против оборонного сектора, передает ТАСС.

    «Главы МИД ЕС только что утвердили внесение в черный список около 1,6 тыс. компаний и физических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России», – сообщила Каллас.

    Санкции вступят в силу после публикации полного списка в «Официальном журнале» Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В субботу глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В пятницу Евросоюз вопреки санкциям рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    12 октября 2026, 17:58 • Новости дня
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву

    CNN: В Евросоюзе сочли предупреждение США плохим сигналом для Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Европейском союзе отреагировали на предупреждение Вашингтона о возможном сокращении поддержки Украины, оценив это как крайне негативный знак для Киева.

    В Европейском союзе сочли предупреждение США о возможном сокращении поддержки плохим сигналом для Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    «Европейский чиновник заявил, что обмен разведданными и закупки оружия жизненно важны для Украины, назвав эту угрозу печальным днем для Киева и его союзников», – говорится в публикации.

    Уточняется, что если подобные меры будут приняты Вашингтоном, это немедленно скажется на обороноспособности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Минобороны Нидерландов заявила о падении поддержки Украины в Европе.

    В воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    12 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не ищут путей для мирного урегулирования на Украине и скорее относятся к «партии войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о сохранении Россией открытости к переговорному процессу по Украине.

    В субботу он сообщил, что президент Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений США по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

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    12 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    @ PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас сообщила, что европейские страны пока не могут собрать необходимые десять кораблей для проведения военно-морской операции Aspides.

    Европейским странам нужно выделить как минимум десять судов для миссии, однако они до сих пор не располагают таким флотом, передает ТАСС.

    «Да, нам нужно для этой операции как минимум 10 кораблей, но мы все еще не там. Мы слышали несколько предложений сегодня от разных стран ЕС, что они могут выделить корабли. Надеюсь, что это материализуется в практические результаты. Если ЕС хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе, он должен сделать это», – сказала Каллас.

    В кулуарах встречи европейские дипломаты отметили, что государства обсуждали возможность отправки в регион еще двух судов в дополнение к шести уже находящимся там, однако окончательное решение пока не принято.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хуситы заявили о захвате всех йеменских островов в Красном море.

    Летом Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию водного пути.

    В июне йеменские мятежники запретили проход израильских судов в регионе.

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    12 октября 2026, 09:27 • Новости дня
    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бербель Бас покинула должности министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ

    Бас ушла в отставку с постов министра труда ФРГ и сопредседателя СДПГ
    @ IMAGO/ESDES.Pictures/Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Бербель Бас подала в отставку с должностей министра труда ФРГ и сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Об этом она сообщила в своем заявлении для партии. «Я сообщила своему сопредседателю и вице-канцлеру Ларсу Клингбайлю, что с сегодняшнего дня слагаю с себя полномочия председателя партии», – передает ее слова РИА «Новости».

    Бас также добавила, что обратилась к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой освободить ее от должности министра труда и социальных вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле глава ХСС рассказал о планах Мерца сменить министра транспорта Германии.

    В июне партия АдГ призвала Мерца последовать примеру Стармера и уйти в отставку.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против избранного в Госдуму экс-премьера Украины Арбузова

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Евросоюза внес в санкционные списки 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму и новых регионах России, включая бывшего премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

    Совет Евросоюза включил в санкционный список 77 участников выборов в Государственную думу, проходивших в Крыму, Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, пишут «Ведомости».

    В числе попавших под ограничения оказался бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины Сергей Арбузов, который был избран депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия».

    Также санкции затронули мэра Ялты Янину Павленко, избранную депутатом от «Единой России», журналистку Ирину Куксенкову и полковника Анатолия Сысоева. Всем фигурантам списка запрещен въезд на территорию Евросоюза, а их активы в европейских странах подлежат заморозке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз подготовил санкции против производства российских ракет.

    В четверг ЕС продлил санкции против 80 российских лиц.

    В среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

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    12 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против застройщика «Самолет»

    ЕС ввел санкции против российского девелопера «Самолет»

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ввел санкции в отношении российского девелопера «Самолет» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за предполагаемого использования труда рабочих из КНДР.

    Евросоюз ввел санкции против российского девелопера «Самолет» и его генерального директора Анны Акиньшиной. Решение об этом опубликовано в официальном журнале ЕС, передают СМИ«Интерфакс».

    В документе в качестве обоснования утверждается, что «Самолет» привлекал рабочую силу из КНДР на строительных проектах во Владивостоке, что названо нарушением санкций ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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    12 октября 2026, 13:35 • Новости дня
    ЕС расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций

    ЕС ввел санкции против 826 компаний и 743 физических лиц из России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз в рамках 22-го пакета санкций расширил черный список против России в полтора раза, включив в него предприятия ОДК и члена Центризбиркома полковника Анатолия Сысоева.

    В рамках нового санкционного пакета ограничительные меры введены против 826 компаний и организаций, а также 743 физических лиц, связанных преимущественно с российским оборонным сектором, передает ТАСС.

    Таким образом, перечень вырос в полтора раза и достиг 4776 позиций. Фигурантам запрещен въезд на территорию объединения, их активы подлежат блокировке, а европейским гражданам и юрлицам запрещено вести с ними дела.

    Под новые рестрикции подпали производитель газотурбинного оборудования «ОДК – Газовые турбины» и производитель авиационных двигателей «ОДК – Пермские моторы».

    Кроме того, в список включен член Центризбиркома России полковник Анатолий Сысоев. Ограничения против него введены за участие в организации выборов депутатов Госдумы, которые прошли 18–20 сентября.

    Сысоев удостоен звания Героя России, награжден рядом орденов и медалей, а также является выпускником программы «Время героев».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель также подготовил ограничения против производства российских ракет.

    В субботу европейские власти анонсировали новые меры в ответ на решения США по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против дочерних предприятий компании «Северсталь»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дочерние компании «Северстали» – «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» – попали в 22-й пакет антироссийских санкций Евросоюза из-за их принадлежности к военно-промышленному комплексу, говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.

    Евросоюз внес в новый антироссийский санкционный список дочерние предприятия «Северстали», передает ТАСС.

    В документе отмечается, что правительство России отнесло компании «Северсталь подъемные технологии» и «Северсталь канаты» к предприятиям военно-промышленного комплекса.

    В частности, «Северсталь подъемные технологии» может получать федеральные субсидии на покрытие расходов сотрудников на жилье.

    В пресс-службе «Северстали» сообщили, что решение Брюсселя никак не повлияет на работу организации. «В отношении «Северстали», а значит, и дочерних предприятий, и так действовали санкции ЕС. Поэтому для нас ничего не изменится», – заявили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Совет ЕС официально утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

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    12 октября 2026, 13:49 • Новости дня
    ЕС включил ГАЗ и дальневосточный завод «Звезда» в 22-й пакет санкций

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз включил в 22-й пакет антироссийских санкций Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), дальневосточный завод «Звезда», Рыбинскую верфь и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса.

    Евросоюз внес в черный список ПАО «ГАЗ», АО «Дальневосточный завод «Звезда» и Рыбинскую верфь как часть оборонно-промышленного комплекса России, передает ТАСС.

    Ограничения введены против генерального директора 81-го бронетанкового ремонтного завода Владимира Белакина. В документе указано, что он оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

    Санкции распространены на президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Василия Буренка. Внесение в список означает запрет на въезд в Евросоюз и блокировку активов на его территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз утвердил 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель расширил антироссийский санкционный список до 4,7 тыс. позиций.

    Европейские власти подготовили ограничения против производства российских ракет.

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