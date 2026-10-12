Танкер и контейнеровоз подверглись обстрелу в Ормузском проливе

Tекст: Антон Антонов

«Проверенный источник сообщил, что танкер был поражен неизвестным снарядом во время транзита из Персидского залива», – говорится в заявлении UKMTO.

В отдельном сообщении указывается, что другой снаряд попал в контейнеровоз, при этом данных о пострадавших и материальном ущербе UKMTO не привело, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер.

Танкер с индийским экипажем попал под удар в Ормузском проливе.

В пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.