  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    12 октября 2026, 22:29 • Новости дня

    Хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

    Хуситы сообщили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Эр-Рияда в Саудовской Аравии.

    Хуситы поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой, передает ТАСС.

    «Наши вооруженные силы <…> атаковали международный аэропорт имени короля Халида в <…> Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным», – заявил Сариа.

    Он предостерег авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.

    Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила об отражении ракетного удара хуситов по Эр-Рияду. До этого в столице королевства выпустили оповещение о потенциальной угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    В тот же день Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    12 октября 2026, 17:49 • Новости дня
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    @ AP/TASS

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возглавляющий арабскую коалицию в Йемене, через источники в агентстве Bloomberg дал понять, что Эр-Рияд разочарован ограниченной военной поддержкой Запада в борьбе с хуситским движением «Ансар Алла».

    Саудовская Аравия, возглавляющая арабскую коалицию в Йемене, испытывает растущее недовольство из-за недостаточной поддержки со стороны западных союзников в борьбе с движением «Ансар Алла» (хуситы), пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

    «Разочарование Эр-Рияда растет из-за ограниченной помощи, оказываемой западными союзниками», – сообщили собеседники агентству. По их словам, несмотря на призывы Саудовской Аравии нарастить военную поддержку, отклик Запада остается ограниченным.

    Отмечается, что Британия предоставила свои самолеты-заправщики, однако недавние просьбы Эр-Рияда о дополнительной оборонной помощи в последние недели пока не получили одобрения, указывает Bloomberg. При этом Франция объявила о направлении оборонительных военных средств в порт Янбу на побережье Красного моря в Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман из-за атак хуситов спрятался в бункерах. Саудовская Аравия в тот же день отразила атаку беспилотников и ракет. В воскресенье хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Наследный принц Саудовской Аравии спрятался в бункерах из-за атак хуситов

    WSJ: Наследный принц Саудовской Аравии укрылся в бункерах из-за атак хуситов

    Tекст: Мария Иванова

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд вынужден скрываться и перемещаться между дворцами с бункерами на фоне атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

    О мерах безопасности наследного принца сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По информации издания, в последний раз он появлялся на публике на прошлой неделе.

    Сейчас Мухаммед бен Сальман передвигается под усиленной охраной между резиденциями, оборудованными бункерами. Безопасность принца обеспечивает группа телохранителей, отобранная им лично, передает ТАСС.

    На фоне участившихся атак Эр-Рияд ищет системы ПВО по всему миру и запросил помощь у Пакистана, а также рассматривает возможность вербовки иностранных военных для операции в Йемене. При этом Саудовская Аравия не оставляет попыток дипломатического урегулирования конфликта.

    Ранее сообщалось, что в результате атак на аэропорт Эр-Рияда погибли не менее 12 человек, более 300 пострадали. Хуситы заявили о проведении масштабных операций с использованием ракет и беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    В этот же день министр экономики Японии отменил визит в Саудовскую Аравию из-за атак хуситов.

    В воскресенье хуситы заявили об атаках на НПЗ и газовую станцию в Саудовской Аравии.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 16:45 • Новости дня
    В Израиле 18 школьников подорвались на неразорвавшемся снаряде

    Al Jazeera: 18 израильских школьников пострадали от детонации снаряда

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном с Ливаном районе Израиля из-за детонации неразорвавшегося снаряда пострадали 18 школьников.

    Ученики из поселения Маалот-Таршиха находились на экскурсии, когда произошел взрыв, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Трое школьников получили тяжелые ранения, их эвакуировали в больницу на вертолетах.

    В настоящее время военные эксперты выясняют, был ли этот снаряд выпущен с территории Ливана во время боевых действий, начавшихся 2 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на ливанской территории.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

    КСИР Ирана поразил третий супертанкер в Ормузском проливе за два дня

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили о поражении супертанкера в Ормузском проливе.

    «Сегодня утром в Ормузском проливе был поражен третий супертанкер-нарушитель, на нем возник пожар», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ВМС КСИР.

    В иранском ведомстве заявили, что судно проигнорировало предупреждения и с выключенной навигационной системой попыталось выйти из пролива.

    В КСИР предупредили, что любое сотрудничество судов с американскими военными в Ормузском проливе и Персидском заливе повлечет за собой решительный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье на выходе из Ормузского пролива подорвался танкер. В тот же день под удар в Ормузском проливе попал танкер с индийским экипажем. В субботу в проливе подорвался на мине нефтяной танкер.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США при возобновлении атак

    Иран пригрозил уничтожить IT-инфраструктуру США

    Tекст: Катерина Туманова

    Если Вашингтон реализует свои угрозы и начнет военные действия против Тегерана снова, Тегерану есть чем ответить на это, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал-майор Мохсен Резаи.

    Он предупредил, что Соединенные Штаты постигнет та же участь, что и предыдущие державы, пытавшиеся подчинить Иран, заявив, что даже более сильные империи в конечном итоге оказались «на свалке истории», пишет Tehran Times.

    В эксклюзивном интервью телеканалу Press TV Резаи заявил, что Вашингтон неоднократно терпел поражения в противостоянии с Ираном и все чаще прибегал к экономической войне, которую он охарактеризовал как ответ на неспособность достичь своих целей с помощью военного давления.

    Он подчеркнул, что именно Иран, а не Соединенные Штаты, определит, когда закончится конфронтация. По его словам, что Тегеран будет продолжать сопротивление до тех пор, пока его требования не будут удовлетворены.

    Резаи добавил, что более 30 млн записались в добровольцы, чтобы дать отпор в  случае агрессии со стороны США.

    Резаи предупредил, что возобновление агрессии со стороны США может подвергнуть атакам американские активы, включая системы обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США. Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана.

    Посол Ирана назвал выдумкой слова Трампа об уничтожении городов США.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:07 • Новости дня
    МИД Ирана выразил недовольство ситуацией в Ормузском проливе

    МИД Ирана: Тегеран недоволен ситуацией в Ормузском проливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран крайне недоволен сложившейся ситуацией в Ормузском проливе.

    «Мы крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку безопасность в Ормузском проливе прежде всего важна именно для нас», – передает слова Багаи РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В пятницу Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Британии предрекли ухудшение отношений с ОАЭ из-за «Манчестер Сити»

    FT: Санкции против «Манчестер Сити» могут испортить отношения Британии и ОАЭ

    Tекст: Мария Иванова

    Возможные санкции в отношении английского футбольного клуба «Манчестер Сити» могут негативно сказаться на отношениях между Великобританией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

    Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

    Ранее Английская премьер-лига (АПЛ) признала клуб виновным в серьезных нарушениях финансовых правил. «Манчестер Сити» принадлежит холдингу City Football Group, который возглавляет вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян, передает ТАСС.

    «Эмиратцы недовольны британской системой, и "Манчестер Сити" – последний признак этого», – заявил неназванный бывший британский чиновник.

    Газета отмечает, что отношения между двумя странами нестабильны, в том числе из-за частой смены премьер-министров в Британии. Другой источник утверждает, что инвестиции ОАЭ в британскую экономику продолжаются, пока правительство не выступит против ближневосточной страны.

    Независимая комиссия установила, что с 2009 по 2018 год клуб заключал фиктивные контракты для завышения доходов и занижения расходов, предоставлял искаженную отчетность и скрывал истинное состояние финансов. Клуб нарушал лимиты расходов АПЛ и УЕФА, а также обязанности по сотрудничеству с лигой в ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер Британии пообещал раскрыть контакты с владельцами «Манчестер Сити».

    В прошлом месяце британский министр допустила исключение клуба из АПЛ.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 14:02 • Новости дня
    Россия потребовала прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Лавров призвал прекратить любые атаки на Аравийском полуострове

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров потребовал прекратить любые атаки на гражданские объекты и мирных граждан на Аравийском полуострове.

    По словам Лаврова, Россия выступает за немедленную остановку ударов в регионе, наносящих ущерб мирному населению, передает РИА «Новости».

    «Мы сегодня сделали, по-моему, или вчера уже сделали официальное заявление министерства иностранных дел с требованием немедленно прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и особенно мирным гражданам», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Москва надеется, что страны региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, на практике воспримут давнюю российскую инициативу о начале диалога по формированию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, подчеркнул Лавров.

    В минувшие выходные ударам подвергся аэропорт имени короля Халеда. По данным властей Саудовской Аравии, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Кроме того, в воскресенье был атакован международный аэропорт в Даммаме, ущерб от этого удара еще оценивается.

    Военное противостояние между йеменскими хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города около Баб-эль-Мандебского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.

    Из-за действий хуситов министр экономики Японии отменил визит в королевство.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по йеменскому движению после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.

    Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Тегеран счел недостаточным ответ США на условия для начала переговоров

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран считает недостаточным ответ Соединенных Штатов на выдвинутые условия для возобновления дипломатических контактов.

    «Сейчас американцы дали ответ. В своем ответе они приняли некоторые из наших условий, однако по некоторым вопросам остаются неясности. Таким образом, американцы ответили нам, а не мы отвечаем американцам. Американцы дали нам ответ, и мы считаем их ответ недостаточным», – заявил Резаи, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Press TV.

    По его словам, в течение последних двух месяцев Вашингтон неоднократно обращался к Тегерану через посредников в Пакистане, Катаре и Ираке с предложениями возобновить диалог. Резаи подчеркнул, что Иран передал семь условий, без выполнения которых Ормузский пролив останется закрытым, а переговоры не начнутся.

    Секретарь совета добавил, что дипломатический подход исламской республики претерпел изменения. Иран больше не намерен возвращаться к прежней модели контактов, так как во время предыдущих раундов переговоров американская сторона прерывала их и нападала на страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал уступки со стороны США условием открытия Ормузского пролива.

    В КСИР заявляли, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения требований Ирана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы удовлетворить требования Вашингтона и положить конец войне между странами.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 01:37 • Новости дня
    Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде

    Гражданин Пакистана погиб при ударе по аэропорту в Эр-Рияде

    Tекст: Катерина Туманова

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщает о гибели гражданина Пакистана при ударе по аэропорту короля Халида в Эр-Рияде.

    «При атаке на международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде один человек погиб и 11 получили ранения», – передает агентство Anadolu сообщение Управления гражданской авиации Саудовской Аравии.

    Главное управление гражданской авиации (GACA) подтвердило, что погибший был гражданином Пакистана, а пострадавшие были доставлены в больницу для лечения.

    В результате атаки также был причинен материальный ущерб, размер которого все еще оценивается, сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье днем ​​неопознанный снаряд попал в терминал аэропорта, вызвав пожар. Это произошло на следующий день после еще одного удара по тому же аэропорту, в результате которого погибли 12 человек и более 300 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Даммама в Саудовской Аравии. Гражданин Индии погиб в результате атаки хуситов на аэропорт Эр-Рияда. До этого при ударе по аэропорту Эр-Рияда погибла египтянка.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    Лавров назвал действия армии Израиля в Ливане нарушением международного права

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что действия израильских вооруженных сил грубо нарушают международное право.

    Россия выступает в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана на фоне продолжающихся действий Израиля, сообщает РИА «Новости».

    «Конечно, мы привержены своим оценкам относительно того, что силовые акции ЦАХАЛ, израильской армии, грубо нарушают нормы международного права, провоцируют дополнительную эскалацию напряженности в Ливане», – заявил Лавров.

    Кроме того, стороны уделили отдельное внимание перспективам сохранения присутствия миротворцев ООН в Ливане. Мандат временных сил всемирной организации завершается в декабре, однако Москва разделяет мнение Бейрута о целесообразности сохранения ооновского контингента на юге страны и после 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана.

    В воскресенье Израиль запустил ракету-перехватчик по цели на юге республики.

    На прошлой неделе израильская армия нанесла массированные удары по ливанской территории.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Лавров поблагодарил главу МИД Ливана за визит в Москву

    Лавров выразил признательность главе МИД Ливана за визит в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность главе МИД Ливана Юсефу Раджи за визит в Москву в сложный для ливанского народа период.

    «Хотел бы выразить искреннюю признательность за то, что Вы нашли возможность посетить Российскую Федерацию в период, когда Ливан, ливанский народ сталкивается с очень тяжелым кризисом в результате военных действий, военной эскалации, которую Израиль осуществляет против вашей страны», – заявил Лавров на переговорах, передает РИА «Новости».

    Глава российского МИД подтвердил позицию Москвы по поддержке суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана.

    Лавров также выразил надежду, что стороны больше не допустят продолжительных пауз в контактах, напомнив, что это первый визит ливанского министра иностранных дел в Москву за пять лет. Он отметил, что это уже вторая встреча представителей двух стран за последний месяц, и выразил надежду на сохранение такой динамики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее стало известно о планах главы МИД Ливана посетить Москву.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Лавров проинформировал главу МИД Ливана о ситуации на Украине

    Лавров рассказал главе МИД Ливана Раджи о развитии событий вокруг Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с ливанским коллегой Юсефом Раджи сообщил ему о развитии ситуации на Украине и вокруг нее.

    Российская сторона ознакомила Бейрут с текущим положением дел в рамках украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы проинформировали наших друзей о последних оценках развития событий на Украине и вокруг нее», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия и Ливан договорились расширить политический диалог.

    Лавров подтвердил поддержку суверенитета и целостности ближневосточной республики.

    На прошлой неделе сообщалось о планах Раджи посетить Москву.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Лавров подтвердил поддержку Россией суверенитета и целостности Ливана

    Лавров пообещал продолжить поставки гуманитарной помощи в Ливан

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров на переговорах с ливанским коллегой Юсефом Раджи заявил, что Москва выступает за сохранение единства и территориальной целостности Ливана, а также продолжит поставки гуманитарной помощи в республику.

    «Хочу однозначно, недвусмысленно подтвердить принципиальную позицию России в пользу обеспечения суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», – заявил министр в ходе переговоров, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, двусторонние отношения традиционно носят дружественный характер. Он подчеркнул, что Москва всегда готова поддерживать Ливан, особенно в нынешней ситуации, когда из-за боевых действий серьезно пострадали и лишились своих прав почти миллион граждан страны.

    Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что в апреле Россия уже направляла гуманитарную помощь нуждающимся ливанцам, и пообещал продолжить оказывать содействие регулярными поставками товаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стало известно о планах главы МИД Ливана посетить Москву.

    В апреле Россия доставила гуманитарный груз для жителей республики.

    Спецборт МЧС вывез из страны 109 россиян.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе»
    Актер Борисов назвал чудом вероятную номинацию на «Оскар»