Латвия составила «кровавый список» для сокращения расходов из-за дефицита

Правительство Латвии решило урезать расходы бюджета из-за дефицита

Tекст: Вера Басилая

Дефицит бюджета республики на 2026 год составляет 3,3% ВВП, при этом доходы запланированы на уровне 16,1 млрд евро, а расходы достигнут 17,9 млрд евро, передает РИА «Новости».

«В процессе подготовки бюджета формируется так называемый «кровавый список», в котором перечислены различные задачи и меры жесткой экономии, подлежащие реализации», – пояснил Кучинскис. Он добавил, что государственные траты придется урезать на несколько сотен миллионов евро.

С необходимостью экономии согласился президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. По его словам, правительству предстоит отказаться от необеспеченных обещаний и найти внутренние резервы, поскольку текущий уровень долга страны не позволяет наращивать заимствования.

Глава Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска отметила, что сокращение финансирования негативно отразится на пациентах и медиках. Она подчеркнула, что власти республики отказались признать здравоохранение приоритетным направлением наравне с обороной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия решила закупить противопехотные мины на 8,5 млн евро.

В прошлом году Латвия начала сокращать поддержку и льготы для украинских беженцев.

Застой в латвийской экономике объяснили антироссийскими санкциями.