  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    12 октября 2026, 21:08 • Новости дня

    «Яндекс» предупредил о пользующихся сбоями сервисов мошенниках

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Платформа Yandex Cloud опубликовала рекомендации по восстановлению сервисов после масштабного сбоя и предупредила пользователей об активности мошенников.

    Злоумышленники рассылают сообщения с требованиями войти в систему для восстановления поврежденных данных, пугают блокировками аккаунтов или предлагают компенсации за простой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.

    Разработчики напомнили, что никогда не запрашивают пароли, реквизиты банковских карт или удаленный доступ к устройствам через электронную почту.

    Для защиты от злоумышленников клиентам советуют внимательно проверять домены отправителей, ссылки и вложенные файлы. Если данные уже были скомпрометированы, пользователям рекомендуют немедленно сменить пароль, завершить активные сессии, проверить правила пересылки писем и обратиться в службу поддержки.

    Специалистов также предупредили о временных ограничениях на создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре. Недоступные из-за инцидента мощности не тарифицируются, а достижение нулевого баланса не приведет к остановке работы проектов действующих клиентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры и Минобороны обсудили защиту дата-центров от атак дронов.

    В воскресенье «Яндекс» объявил о постепенном восстановлении работы сервисов.

    Компания сообщила о последствиях удара беспилотника по дата-центру во Владимире.

    12 октября 2026, 10:11 • Новости дня
    «Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    Дроны «Герань» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    «Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива
    @ max.ru/morf

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по четырем локомотивам в Одессе, Кривом Роге и Пятихатках в Днепропетровской области, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты для поражения транспортной инфраструктуры противника, сообщает Минобороны.

    В официальном заявлении ведомства уточняется, что удары были нанесены беспилотниками «Герань». Целями стали четыре локомотива, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

    Удары были зафиксированы в районах города Одессы, а также населенных пунктов Кривой Рог и Пятихатки, расположенных на территории Днепропетровской области.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз.

    В воскресенье российские военные нанесли удар по используемому украинской армией дата-центру в Одессе.

    В пятницу войска атаковали цеха сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

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    12 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»

    Блогер Шарий: Власти Испании завели против меня уголовное дело по просьбе Украины

    Шарий назвал уголовное дело в Испании «полным фуфлом»
    @ t.me/ASupersharij

    Tекст: Игорь Иножарский

    Блогер Анатолий Шарий заявил, что расследование его возможных финансовых правонарушений в Испании началось после обращения украинских властей, а привлеченный к делу адвокат назвал это производство странным и слабо обоснованным.

    Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram, что испанские правоохранительные органы начали в 2023 году расследование его возможной неуплаты налогов и отмывания денег после запроса украинской стороны, что подтверждается материалами дела и комментариями представителя Гражданской гвардии, цитируемыми в публикации Deutsche Welle.

    По данным Deutsche Welle, испанские следователи пытаются установить источники крупных доходов блогера в 2018 и 2022 годах и рассматривают версию возможного отмывания средств, которые, как утверждается в материалах, могли быть получены в результате шпионской деятельности «против интересов Украины в интересах России», расследование ведут Гражданская гвардия, налоговое ведомство и судебно-следственная инстанция № 5 города Вендрель в провинции Таррагона, пишет Deutsche Welle.

    Мадридский адвокат Анхель Мартинес, изучивший документы по просьбе Deutsche Welle, назвал дело Шария «странным», указав на преждевременную утечку информации, отсутствие ареста и допроса блогера, а также малое количество конкретных доказательств и преобладание предположений, при этом отметив, что доказать отмывание денег сложно, особенно при прохождении средств через легальные финансовые структуры.

    «Тот [юрист] посмотрел дело и понял, что дело – полное фуфло и доказательств в нем нет вообще. Господи, как это прекрасно», – прокомментировал Шарий.

    Юрист также заявил, что расследование предполагаемой шпионской деятельности в пользу России не относится к компетенции Испании, и допустил, что местные власти могут быть раздражены резкой критикой украинского руководства со стороны Шария, тогда как сам блогер сделал вывод, что уголовное дело против него и его жены носит политический характер и заведено по просьбе Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник суд в Испании арестовал виллу и квартиру Анатолия Шария. В прошлом году Шарий заявил о планах Владимира Зеленского уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    12 октября 2026, 11:54 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    Российские войска освободили запорожское Никольское и Лидино в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» освободила Никольское в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» взяли под контроль Лидино в Донецкой народной республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив Никольское в Запорожской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Ивановки, Подгавриловки, Коломийцей, Орестополя, Скотоватого Днепропетровской области, Васиновки, Терновкм и Вольнянкм Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 275 военнослужащих, бронемашину.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Лидино в Донецкой Народной Республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии у Старорайского, Новоандреевки, Марьевки, Новоявленки, Святогоровки, Белозерского, Веселой Горы ДНР, Андроновки и Тарасовки Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за последние сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 330 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, две станции РЭБ и станция радиоэлектронной разведки.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчьим Яром, Березовкой, Благодатовкой, Тамаргановкой, Осиново, Малеевкой и Грушевкой Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 220 военнослужащих, две бронемашины и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты около Ясногорки, Беленького, Николаевки, Василевской Пустоши, Дружковки, Семеновкиа, Краматорска и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

    Ранее армия России взяла под контроль сумскую Кияницу, а до этого зачистила от противника харьковское Аннополе.

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    12 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    У России с Японией может появиться сухопутная граница

    Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    @ Сергей Красноухов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.

    Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

    В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

    Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.

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    12 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа боевиков «Азова» (признана террористической и запрещена в России), переодетых в российскую военную форму, уничтожена в Днепропетровской области.

    Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) попытались проникнуть на российские позиции под видом союзников, переодевшись в военную форму РФ, однако были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Принадлежность диверсантов была установлена силами разведки, которая и выявила противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.

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    12 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор украиснкого Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что баллистические удары привели к полному уничтожению энергогенерации Киева.

    Харченко сообщил о масштабных разрушениях энергетической инфраструктуры украинской столицы в результате ракетных атак. Об этом сообщили в канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    По его словам, энергогенерация в Киеве была полностью уничтожена баллистическими ударами.

    Эксперт отметил, что ситуацию серьезно усложняет отсутствие необходимого оборудования для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры. Харченко подчеркнул, что компания «Укрэнерго» до сих пор не получила комплектующие, которые были заказаны еще в марте.

    Накануне в Киеве и Киевской области были применены экстренные отключения электроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.

    В августе Минобороны анонсировало массированные удары по объектам энергетики Украины.

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    12 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США

    Американист Дудаков: Конгресс США не успеет заблокировать дизельную сделку с Россией

    Американист оценил вероятность блокировки дизельной сделки в Конгрессе США
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сделка по поставкам российского дизеля в США нашла в Конгрессе массу противников среди украинских лоббистов. Их заявления могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты по линии Киева, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. По его оценкам, законодатели не успеют заблокировать соглашение Москвы и Вашингтона о поставках топлива до выборов.

    «В Конгрессе США на фоне дизельной сделки Москвы и Вашингтона активизировались представители крупного украинского лобби. Среди них немало «ястребов» в обеих партиях. Что примечательно, особенно заметны те сенаторы и конгрессмены, которым вскоре предстоит покинуть свои посты: на выборах в ноябре они не выдвигаются на новый срок», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он назвал некоторых из них: в частности, Джинн Шахин, Том Тиллис, Брайан Фитцпатрик. «Эти законодатели не связаны электоральными интересами. Вероятно, после отставки они рассчитывают трудоустроиться в лоббистских структурах. Поэтому их протесты против соглашения с Россией могут быть попыткой зарекомендовать себя, чтобы в дальнейшем претендовать на «жирные» гранты», – предположил собеседник.

    По его оценкам, вероятность того, что Конгресс заблокирует дизельную сделку, мала. «Конгрессмены сейчас на каникулах и вернутся к работе уже после выборов. Поэтому я очень сомневаюсь, что украинским лоббистам удастся протолкнуть тот же «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» до 3 ноября. А после этого уже будут иные расклады. К тому же у законодателей найдется немало забот помимо этого санкционного билля: им предстоит принять и согласовать в том числе целый ряд бюджетов», – рассуждает Дудаков.

    Если дело дойдет до непосредственных попыток блокировать сделку по поставкам российского дизеля, то у администрации Дональда Трампа есть некоторые рычаги давления. Среди них, например, ограничение работы механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине.

    «Белый дом может сослаться на режим чрезвычайной ситуации на фоне серьезного истощения американских запасов вооружений. В таком случае аргументом станет необходимость в первую очередь обеспечить собственную обороноспособность», – допустил эксперт.

    Как полагает аналитик, ситуация отражает «типичный для Штатов раскол». При этом те, кто пытается блокировать сделку с Москвой, оказались в невыгодной позиции. «Как бы кто ни относился к России, для большинства избирателей вопрос высоких цен на топливо имеет приоритетное значение», – объясняет политолог.

    «Трамп успешно использует эту повестку, позиционируя себя как лидера, который может снизить цены. Его оппоненты, настаивающие на запрете закупок российских энергоносителей, проигрывают в глазах электората. С точки зрения политтехнологий это дает главе Белого дома преимущества», – считает Дудаков.

    Впрочем, вряд ли Трампу удастся серьезным образом снизить цены на топливо за счет закупки российского дизеля – объемы слишком невелики. «300 тыс. тонн дизеля или 2 млн баррелей – это половина суточного потребления Америки. Поэтому существенно повлиять на цены вряд ли получится. Но как минимум это позволит Трампу продемонстрировать заботу об интересах простых американцев», – уточнил аналитик.

    По мнению эксперта, сделка поспособствует стабилизации падающих рейтингов президента США, но едва ли позволит американскому лидеру и его сторонникам избежать поражения на выборах.

    Ранее группа сенаторов США от двух партий обвинила Дональда Трампа в нарушении закона за дизельную сделку с Москвой и призвала немедленно отказаться от плана по закупке топлива у России. Под соответствующим заявлением подписались шесть законодателей: республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис, а также демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь.

    Они посетовали, что Белый дом не проконсультировался с Конгрессом и не представил никаких объяснений в обоснование своего решения. Соглашение с Москвой идет вразрез с прямым запретом на импорт энергоносителей из России, который был принят в 2022 году, заявили сенаторы. По их мнению, Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока продолжаются боевые действия на Украине.

    Кроме того, член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик сообщил о намерении добиться голосования для блокировки сделки по закупкам российского дизельного топлива. Он планирует вынести на рассмотрение «Акт Рональда Рейгана о мире через силу» в обход руководства нижней палаты Конгресса, пишет Axios. Впрочем, для запуска процедуры необходимо 218 голосов.

    Напомним, в пятницу Трамп сообщил, что Россия обязалась в кратчайшие сроки поставить более 300 тыс. тонн дизеля немедленно, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн сразу после этого. В перспективе объемы поставок могут быть увеличены еще на 3 млн тонн. Таким образом, в общей сложности в рамках этих договоренностей на мировой и американский рынки планируется вывести почти 5 млн тонн российского топлива. По словам главы Белого дома, это необходимо для стабилизации цен накануне ноябрьских выборов в Конгресс США.

    Киев отреагировал на эту сделку крайне болезненно. Владимир Зеленский подверг Трампа жесткой критике за смягчение санкционного давления, назвав соглашение «абсолютно ужасным шагом». Позже американский президент заявил, что Украине надо найти нового лидера, «который сможет заключить сделку» с Россией.

    По его словам, Зеленский «хочет создавать проблемы для всего мира». «Мы сказали им: делайте что хотите, но не наносите удары по объектам, связанным с дизельным топливом. И что он делает? Он идет и наносит удары по этим объектам», – возмутился Трамп.

    По информации Financial Times, представители администрации США на протяжении субботы и воскресенья звонили в Европу и Киев, оказывая давление в попытках добиться прекращения атак на российские НПЗ. Американские чиновники намекали, что могут заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Украине, а также прекратить обмен разведданными.

    По оценкам The Wall Street Journal, отношения Трампа и Зеленского переживают самый серьезный кризис со времени их публичной ссоры в Белом доме в феврале 2025 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько серьезна угроза Зеленскому.

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    12 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому

    Newsweek: Залужный и Буданов стали кандидатами на пост главы Украины

    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    @ Press Service Of The President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным соперником Владимира Зеленского на потенциальных выборах президента Украины выступает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

    Среди основных претендентов на смену Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене власти в Киеве оказались Валерий Залужный, Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов), Михаил Федоров и Петр Порошенко (в списке террористов), передает ТАСС со ссылкой на журнал Newsweek.

    Залужный считается главным соперником Зеленского. Опрос Rating Group показал, что 64% респондентов доверяют Залужному, в то время как Зеленскому – 53%. Около 23% опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, а более пятой части – за Залужного.

    Рейтинг доверия Буданова составляет около 53%, Федорова – 38%. В первом туре за Федорова проголосовали бы 7,6% респондентов, за Буданова – 6,7%. Петр Порошенко, занимавший пост президента в 2014–2019 годах, остается оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Владимир Зеленский напомнил Дональду Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    В этот же день французский политик Флориан Филиппо заявил о праве украинцев на выборы нового президента, стремящегося к миру.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что заявлений Трампа недостаточно для проведения выборов на Украине.

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    12 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом

    ВСУ начали вешать мины и тротил на пленных из России для диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали использовать пленных российских военнослужащих для диверсий, навешивая на них мины и рюкзаки с тротилом, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров.

    «Впервые мы зафиксировали такой случай в конце лета. На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзников», – приводит его слова ТАСС.

    Кемеров уточнил, что подобные случаи зафиксированы на территории Днепропетровской области. По его словам, одной из основных задач таких операций является получение разведданных, после чего происходит фактическое выявление и уничтожение российских позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли сдаться в плен отступлению. До этого боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

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    12 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    Лавров: Зеленский не заслужил передышку в боевых действиях
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия не намерена верить очередным заверениям украинского руководства ради приостановки боевых действий, передает ТАСС.

    «Я не думаю, что передышку он заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания», – заявил Лавров.

    Министр напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была четко обозначена президентом Владимиром Путиным. Россия продолжает достигать целей спецоперации на Украине, которые остаются неизменными, в отличие от зигзагов и виляний Владимира Зеленского и его европейских хозяев, отметил глава ведомства.

    «Его деланое изумление по поводу заявления президента Трампа отражает только одно – ему очень хочется использовать любые слова, любые инициативы, любые идеи, которые попадают в публичное пространство для того, чтобы всеми правдами и неправдами продвигать свою заинтересованность в передышке», – подчеркнул Лавров.

    Он также добавил, что Москве не в чем ни перед кем оправдываться.

    В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы и Киева на такое перемирие.

    Владимир Зеленский удивился заявлению президента США об энергетическом перемирии между Россией и Украиной.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность заключения с Украиной краткосрочного перемирия вместо достижения долгосрочного мира.

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    12 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    СВР: Брюссель заставляет Венгрию отказаться от сотрудничества с Росатомом
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила своему аппарату заставить власти Венгрии отказаться от сотрудничества с Россией в атомной сфере, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

    Руководство Еврокомиссии выступило главным заказчиком информационной кампании против корпорации «Росатом» и строительства с ее участием АЭС «Пакш-2» в Венгрии, сообщает СВР.

    Отмечается, что фон дер Ляйен поставила задачу заставить правительство венгерского премьера Петера Мадьяра отказаться от взаимодействия с Россией по мирному атому. В качестве «рупора» кампании выбрано издание Politico Europe, а главным исполнителем назначен журналист Бен Макуч.

    В СВР считают, что таким образом евробюрократы расписались в неспособности западных компаний честно конкурировать с Росатомом, а фон дер Ляйен рассчитывает на «оценку по заслугам» за изгнание российской корпорации и замещение ее на западную компанию.

    «Венгерским властям придется делать сложный выбор – поддаться нагнетаемой Брюсселем информационной шумихе и лишить страну надежного источника электрогенерации, способного на десятилетия вперед обеспечить национальную энергобезопасность, либо проявить принципиальность и отстоять интересы своих граждан», – подчеркнули в Службе внешней разведки.

    Летом венгерская сторона заявила о планах замены компании «Росатом» в проекте АЭС «Пакш-2».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не ответил на вопрос о возможном прекращении строительства атомной электростанции «Пакш-2» с участием российской госкорпорации «Росатом».

    Кремль выразил надежду на продолжение экономического сотрудничества с Венгрией, несмотря на внешнее давление.

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    12 октября 2026, 00:58 • Новости дня
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    Захарова раскрыла лингвистический подтекст слов Зеленского о выборах
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    «Языковая путаница», которую допустил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью на тему нового президента Украины, проявила его базовые убеждения о власти и народе или выявила недостаточное знание языка, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «В оперативно организованном интервью западными СМИ Зеленский, отвечая на заявление Трампа о новом президенте Украины, использовал глагол «choose», а не «elect», и существительное «leader», а не «president». Типа, это прерогатива украинского общества выбирать (а не избирать) своего лидера (а не президента). Класс! Может, от незнания языка. А может, выдал базу. Подтекст такой: украинцы выбрали лидера, чего уж избирать президента», – написала она в Telegram-канале.

    Захарова также обвинила Зеленского в возврате Украины к первобытному строю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выразил мнение, что на Украине необходимо сменить лидера, так как Владимир Зеленский создает проблемы для всего мира.

    На это Зеленский запросил поддержку европейских государств, после чего Британия, Германия и Польша поддержали его, а глава ЕК пообещала денег на оружие.

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    12 октября 2026, 07:56 • Новости дня
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    Варшава призвала закрыть консульства России в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства, объяснив это мнимыми гибридными атаками Москвы.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал европейских союзников закрыть российские консульства из-за якобы совершаемых Москвой гибридных атак, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Financial Times.

    В интервью изданию министр предложил запретить российским дипломатам свободно передвигаться по странам пребывания и сократить их число, как это ранее сделала Варшава. Сикорский также потребовал обязать всех россиян, въезжающих в Евросоюз, предъявлять биометрический паспорт и поддержал идею уменьшить количество выдаваемых туристических виз.

    В российском внешнеполитическом ведомстве ужесточение шенгенских правил неоднократно расценивали как дискриминацию. Последнее генеральное консульство России в Польше закрылось в декабре 2025 года из-за отзыва согласия местного МИД на его работу, ранее прекратили деятельность дипмиссии в Кракове и Познани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России. До этого посол России в Германии Сергей Нечаев указал, что у недоброжелателей страны не осталось ограничителей.

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    12 октября 2026, 18:09 • Новости дня
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ

    СБУ: В Ровно студент попытался взорвать автобус с бойцами украинской армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба безопасности Украины сообщила, что киевский студент заложил самодельное взрывное устройство под автобус с военнослужащими в городе Ровно на западе страны.

    По информации следствия, молодой человек планировал уничтожить целое подразделение украинской армии во время его отправки в пункт постоянной дислокации, передает ТАСС со ссылкой на Службу безопасности Украины.

    Для осуществления задуманного злоумышленник установил под днище транспортного средства самодельную бомбу. Он рассчитывал привести взрывное устройство в действие дистанционно.

    В последнее время на Украине фиксируется рост числа диверсий и нападений на силовиков, а также сотрудников территориальных центров комплектования. Местные жители регулярно поджигают служебные автомобили и совершают попытки терактов в зданиях военкоматов и отделов полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пророссийское подполье оценило число пострадавших от действий украинских военкомов.

    В воскресенье силовики вскрыли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области.

    В августе подпольщики сообщили о беззащитности систем противовоздушной обороны на юге и востоке страны.

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    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

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