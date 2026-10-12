  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
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    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    12 октября 2026, 20:31 • Новости дня

    Каллас назвала своей целью сокращение выдачи туристических виз россиянам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о намерении сократить количество выдаваемых россиянам туристических виз и ограничить свободу передвижения российских дипломатов.

    «Ограничение передвижения российских дипломатов, сокращение количества российских туристических виз и работа над скорейшим введением запрета на въезд для бывших российских участников боевых действий имеют решающее значение», – заявила Каллас на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, передает РИА «Новости».

    По ее словам, обсуждение этих ограничений связано с необходимостью снизить риски безопасности внутри границ Евросоюза на фоне предполагаемых гибридных атак. При этом никаких доказательств причастности России к подобным действиям Брюссель не предоставил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Финляндии призвала Еврокомиссию запретить выдачу туристических виз россиянам.

    В воскресенье Евросоюз подготовил ужесточение визового режима для туристов из России.

    В прошлом месяце туристические страны ЕС выступили против запрета на выдачу виз российским гражданам.

    10 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    Каллас: ЕС введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    Брюссель осудил решение Вашингтона возобновить закупки дизельного топлива из России и намерен утвердить новые антироссийские ограничения, передает ТАСС.

    «Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», – отметила Каллас.

    Она выразила уверенность, что дополнительные средства усилят военный потенциал страны. По ее словам, сейчас не время ослаблять давление, поэтому в понедельник на встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге будет утвержден самый большой черный список.

    Послы государств Евросоюза уже согласовали включение в перечень более 1,5 тыс. физических и юридических лиц, связанных с производством военной продукции и товаров двойного назначения. Ранее американские власти приостановили действие запрета на импорт дизеля из России и вторичных санкций за его продажу на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Грузия нашла в «дизельном соглашении» США и России подтверждение своей правоты. В пятницу Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки топлива из России.

    В пятницу Дональд Трамп заявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным по поставкам дизельного топлива в США и на мировой рынок.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    10 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Захарова прокомментировала критику Каллас в адрес США фразой о гниющей рыбе

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на критику главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас в адрес США по поводу отмены санкций на поставки российского дизеля пословицей о гниющей рыбе.

    «Плутарх говорил: piscis primum a capite foetat – рыба начинает вонять с головы. В наши дни появилось продолжение этой мудрости: а ЕС – с Каллас», – цитирует ТАСС Захарову.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас раскритиковала решение Соединенных Штатов отменить санкции против России в части поставок дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Каллас заявила, что Евросоюз введет санкции против России в ответ на решение США по дизелю.

    В прошлом месяце Захарова ответила на призыв главы евродипломатии не признавать выборы в России.

    Представитель МИД назвала Каллас «сломанным магнитофоном».

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 19:04 • Новости дня
    Британия, Германия и Польша выступили в поддержку Зеленского

    Британия, Германия и Польша поддержали Киев после слов Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководство Британии, Германии и Польши подтвердило дальнейшую поддержку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сменить украинского лидера.

    Британия, Германия и Польша подтвердили свою поддержку президента Украины Владимира Зеленского после того, как Дональд Трамп заявил, что стране нужен новый лидер, пишет Politico.

    «Я думаю, что Украине пора получить нового президента», – заявил Трамп журналистам в Белом доме, раскритиковав удары Киева по российским нефтяным объектам.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсетях выразил абсолютную уверенность в том, что никто не сможет сломить Украину и ее президента в борьбе со спецоперацией на Украине. Он заверил Киев в полной солидарности со стороны Варшавы и Европы. Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль также подтвердил поддержку Зеленского, призвав усилить давление на Москву для возвращения к мирным переговорам. В беседе с агентством Reuters он отметил необходимость последовательности и ясности на стороне Украины.

    В свою очередь британский министр обороны Уэс Стритинг заявил в эфире BBC, что украинцы должны сами решать, кто руководит их страной. По его словам, приоритетом Лондона станет поиск примирения между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, в субботу с Зеленским поговорил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, пообещавший ужесточить санкции в знак солидарности.

    Сам Зеленский в ответ на критику Трампа сообщил в социальных сетях, что Киев будет готов прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если Россия остановит удары по украинской энергетической инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье эксперты допустили, что Дональд Трамп может ужесточить ответ на резкие высказывания Владимира Зеленского. Предприниматель Илон Маск согласился с позицией американского лидера о необходимости сменить руководителя на Украине. В субботу украинский политик запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона.

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    12 октября 2026, 03:53 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    Глава Минфина США назвал европейцев лицемерами за критику дизельной сделки
    @ IMAGO/Annabelle Gordon//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News заявил, что администрация президента США Дональда Трампа действует в рамках своих законных полномочий и политического мандата при закупке дизельного топлива, отвергая критику демократов и европейцев за сделку с Москвой.

    «Послушайте, президент Трамп пришел к власти с мандатом работать на благо американского народа, и это хорошо для американского народа», – сказал он в интервью Fox News.

    Бессент также обрушился с критикой на европейских противников сделки с Москвой, назвав их «лицемерами», потому что они «не могут отказаться от российской энергетики», передает CNN.

    Глава Минфина США указал на то, что Европа с начала украинского конфликта направила русским больше денег, чем украинцам, потому что не могут обойтись без  российских энергоресурсов. Бессент назвал энергетическую политику ЕС провальной, а их упреки за действия по снижению цен на топливо лицемерием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр признал невозможность быстрого отказа от российского газа. В воскресенье первая партия российского дизельного топлива отправилась в США.

    Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива. Президент США поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива.

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    10 октября 2026, 13:33 • Новости дня
    Премьер Финляндии предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Премьер Финляндии Орпо предложил прекратить выдачу туристических виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал приостановить оформление туристических виз для российских граждан, попытавшись объяснить эту инициативу соображениями безопасности.

    Финский премьер Петтери Орпо призвал не пускать российских туристов в Европу. Глава правительства страны Суоми намерен поднять этот вопрос на европейском уровне, передает РИА «Новости».

    «На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру – прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу», – заявил Орпо в программе телерадиокомпании Yle. Свою идею он попытался обосновать соображениями безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Российском союзе туриндустрии допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

    В прошлом месяце Еврокомиссия засекретила данные о выданных гражданам России визах. Ранее европейское ведомство зафиксировало резкий рост выдачи разрешительных документов для въезда.

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    11 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Оппозиция Австрии узнала о перевозке через границу «тайного груза» Украины

    В Австрии потребовали объяснений тайного груза Украины на границе

    Tекст: Катерина Туманова

    Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) запросила в профильных ведомствах комментарии о перевезенных через австрийскую границу 200 кг секретного груза и ценностей на миллиарды евро, принадлежащих украинским спецслужбам.

    С весны 2022 года было оформлено 1011 деклараций на вывоз валюты из австрийской столицы в зону боевых действий на общую сумму 11,85 млрд евро и 7,7 млрд долларов, пишет Kronen Zeitung.

    Бронированные машины вывозили активы из банка Raiffeisen, преодолевая свыше 1300 км. Дополнительно зафиксировано 19 рейсов с золотыми слитками на 130 млн долларов и евро. Общая стоимость перемещенных средств достигла 20 млрд евро.

    Инцидент привлек внимание, когда на тот момент еще премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остановил один из таких фургонов Volkswagen с «ценным грузом», принадлежащих украинской спецслужбе, после чего австрийскому перевозчику разрешили продолжить путь.

    В центре внимания также оказалась дипломатическая переписка о проезде украинского фургона Volkswagen со спецгрузом во время Всемирного экономического форума в Давосе.

    «Это означает, что дело не просто слухи, а доказанный факт, о котором австрийские власти знали. Что было в этих 200 кг? Наличные деньги, золото, оружие, документы или что-то совершенно другое?» – заявил генеральный секретарь Партии свободы Кристиан Хафенекер.

    Он подчеркнул, что Австрия остается нейтральным государством и не является транзитным коридором для иностранных разведок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию деньги и драгметалл.

    Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей). В июне новый премьер Петер Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину.

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    12 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля

    Европейские министры раскритиковали закупку российского дизеля Трампом

    Европа осудила план Трампа по закупке российского дизеля
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    После обещания президента США Дональда Трампа импортировать российский дизель и его заявлений об «энергетическом перемирии» Москвы и Киева европейские министры и президент Украины Владимир Зеленский подвергли эти инициативы резкой критике, настаивая на сохранении максимального давления на Москву.

    Европейские правительства осудили объявленный президентом США Дональдом Трампом план ввезти в страну 300 тыс. тонн российского дизеля и заявили, что намерены продолжать курс на изоляцию Москвы и поддержку Украины накануне тяжелой зимы, пишет Politico.

    Трамп на выходных объявил о сделке по закупке топлива, заявив также о якобы достигнутом «энергетическом перемирии» между Москвой и Киевом и призвав президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку, что вызвало скепсис и резкую критику в европейских столицах и структурах ЕС.

    «Эта сделка не помогает ни ценам на нефтепродукты, ни единству трансатлантического сообщества, это не европейский путь», – заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на встрече глав МИД стран ЕС. Глава МИД Ирландии Хелен Макэнти назвала объявление Трампа о сделке с Москвой вызывающим тревогу, а немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул, что каждая потраченная на российскую энергию единица валюты идет на покупку оружия, использующегося против Киева.

    Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас напомнила Вашингтону, что «Россия начала эту войну», и отметила, что любое перемирие не должно ограничиваться лишь нефтеперерабатывающими заводами, где у Украины один объект, а у России их много, поскольку это было бы на руку Москве.

    Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Владимир Зеленский заявил, что объем предполагаемых поставок российского дизеля несопоставим с мировым месячным потреблением около 120 млн тонн и не окажет заметного влияния на рынок, предположив, что у США есть иные мотивы сделки. Он предложил Вашингтону заключить альтернативное соглашение уже с Киевом и подчеркнул, что украинские власти не были заранее уведомлены о заявленном Трампом энергетическом перемирии, узнав о нем из СМИ.

    После заявления Трампа российские бомбардировки по украинским электростанциям вызвали массовые отключения электроэнергии, тогда как Киев готовится к пятой зиме с момента начала полномасштабных боевых действий. Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины «трагически критической» на фоне постоянных ударов по инфраструктуре.

    Министры иностранных дел стран ЕС по пути на заседание подтвердили приверженность курсу увеличения давления на Москву. Глава МИД Латвии Байба Бразе заявила, что неизменной позицией остаются давление на Россию, санкции, поддержка Украины и изоляция Москвы как путь к миру, а министр по делам Европы британского Форин-офиса Стивен Даути подчеркнул, что Лондон не намерен следовать примеру Вашингтона в закупках российской энергии и будет наращивать экономическое давление на Россию.

    Кая Каллас призвала США присоединиться к Брюсселю и Лондону в деле введения жестких санкций против России, отметив, что единственный путь к завершению конфликта – дальнейшее усиление давления на Москву. В четверг в Брюсселе лидеры стран ЕС намерены обсудить финансовые потребности Украины, которые, по оценке МВФ, в следующем году составят дефицит в 30–35 млрд долларов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что война переходит в «новую, более мрачную фазу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник издание Bloomberg сообщило, что конфликт Трампа с Зеленским поставил под угрозу передачу Киеву разведданных. В воскресенье польское издание Mysl Polska назвало дизельную сделку Путина и Трампа шоком для союзников Украины. В субботу газета ВЗГЛЯД отмечала, что поставки российского дизеля станут испытанием для санкционного единства Запада.

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    12 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    Кремль назвал европейцев «партией войны»
    @ Vladimir Andreev/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны не ищут путей для мирного урегулирования на Украине и скорее относятся к «партии войны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Европейцы явно не относятся к партии мира, партии, которая ищет пути выхода на мирное урегулирование. Европейцы – это скорее партия войны, которая продолжает делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о сохранении Россией открытости к переговорному процессу по Украине.

    В субботу он сообщил, что президент Владимир Путин с пониманием воспринял часть предложений США по украинскому урегулированию.

    На прошлой неделе представитель Кремля отметил, что искусство дипломатии заключается в возможности выйти на мирный трек.

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    11 октября 2026, 00:20 • Новости дня
    Фицо высмеял наивность Евросоюза из-за сделки России и США

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкий премьер-министр Роберт Фицо подверг резкой критике политику Евросоюза на фоне договоренностей Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива.

    Премьер Словакии заявил, что договоренность Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизельного топлива в США показывает, сколь наивным является политическое руководство Европейского союза.

    «У США будет более дешевое дизельное топливо, у России – доходы в бюджет, а мы в Европейском союзе в награду за ненавистническую военную политику, санкции и морализаторство получим дизельное топливо по три евро, а возможно, и его дефицит», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Фицо на странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной).

    Политик подчеркнул верность внешнеполитического курса своей страны, который ориентирован на национальные интересы и открыт к диалогу со всеми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский лидер заявил о договоренности с Путиным о поставках дизеля в США.

    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Президент Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

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    12 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США

    Мирошник: Европа может подтолкнуть Киев к срыву дизельной сделки России и США

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские страны могут спровоцировать Украину на действия, мешающие договоренности России и США по дизельному топливу, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Европейские государства способны спровоцировать Украину на действия, направленные на срыв соглашения между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива. «На прямые нарушения или какие-то провокационные шаги, которые бы мешали этой сделке, Киев вполне могут подтолкнуть европейцы», – заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник «Известиям».

    По словам дипломата, эта договоренность стала первым практическим итогом нового прямого контакта двух стран. Он отметил заинтересованность России в развитии экономических связей с Соединенными Штатами независимо от украинского конфликта.

    Мирошник подчеркнул, что такой шаг навстречу открывает возможности для сотрудничества и по другим направлениям, убирая украинский кризис с позиции главного препятствия для российско-американских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

    В субботу в Германии отреагировали на договоренность России и США по дизтопливу.

    В тот же день вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт российского дизельного топлива.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    10 октября 2026, 10:14 • Новости дня
    Турбизнес Таиланда призвал отказаться от выездного сбора

    Туроператоры Таиланда выступили против введения выездного налога в 30 долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ассоциация таиландских турагентов (ATTA) направила петицию министру финансов Таиланда с призывом отменить планируемый выездной налог в размере 1 тыс. батов.

    Общественные слушания по проекту закона о введении сбора продолжатся до 29 октября. Согласно инициативе, фиксированный налог в размере около 30 долларов будет включен в стоимость авиабилетов для всех покидающих страну пассажиров, независимо от гражданства, передает ТАСС со ссылкой Bangkok Post.

    В ATTA считают, что этот шаг затормозит развитие Таиланда и создаст чрезмерную финансовую нагрузку. Если сбор утвердят, общая сумма налогов и пошлин для выезжающих иностранцев достигнет 2 570 батов (76 долларов). В эту сумму войдут аэропортовый сбор и туристический налог, запланированный на 2027 год, передает ТАСС.

    «Любое повышение налогов должно учитывать период восстановления экономики и не должно основываться на предположении, будто все путешественники обладают высокой покупательной способностью», – заявил почетный генеральный секретарь ATTA Адит Чайраттананон.

    Министр туризма и спорта Сурасак Пхантярынворакун также выразил обеспокоенность планами Минфина и намерен обсудить целесообразность инициативы.

    Подобный налог действовал в Таиланде с 1983 года, но в 1991 году вылетающие авиапассажиры были освобождены от его уплаты. Новая система, в отличие от прежней, будет распространяться на всех путешественников, а не только на резидентов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Таиланд захотел ввести налог на выезд из страны. В тот же день в АТОР исключили падение спроса на туры в Таиланд из-за нового сбора. Ранее турэксперт объяснила, кого из россиян затронет сокращение безвиза в Таиланде.

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    11 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Турции предрекли Европе усиление кризиса из-за срыва поставок дизеля

    Sabah: Срыв поставок дизеля из России усугубит энергетический кризис в Европе

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки украинской стороны сорвать поставки российского дизельного топлива на мировой рынок могут серьезно усугубить экономические проблемы Европы перед наступлением зимы, заявил обозреватель турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

    Попытки сорвать договоренности Москвы и Вашингтона по поставкам энергоносителей чреваты обострением экономического кризиса. «Киевом были совершены удары, которые могут оставить Европу один на один с дорогим топливом зимой», – отметил Алтынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sabah.

    По словам обозревателя, президент США ранее анонсировал поставку 300 тыс. тонн российского дизельного топлива в кратчайшие сроки, еще 500 тыс. тонн ожидается в ноябре, а затем объем увеличится на 1 млн тонн. На этом фоне европейские лидеры саботируют любые инициативы по разрешению кризиса, хотя на улицах растет напряженность из-за скачка цен на энергоносители.

    В статье также приводится шутка, которую ранее рассказывал президент России Владимир Путин. В ней немецкий ребенок спрашивает отца, почему дома холодно. Тот отвечает, что Германия ввела санкции, чтобы россияне страдали. Ребенок интересуется, не являются ли они сами русскими, ставя под сомнение логику рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Москва заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Член Палаты представителей США Брайан Фицпатрик пообещал добиться голосования в Конгрессе для блокировки сделки американского президента Дональда Трампа по закупкам российского дизельного топлива.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что Брюссель недоволен снятием американских ограничений на российский дизель и готовится принять 22-й пакет антироссийских санкций.

    В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт этого горючего из России.

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    11 октября 2026, 15:27 • Новости дня
    АТОР предупредила туристов о задержках выдачи билетов из-за сбоя в «Яндексе»

    Tекст: Ольга Иванова

    Ассоциация туроператоров России заявила о возможных задержках выписки ваучеров и билетов для клиентов некоторых турагентств из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса».

    Все оплаченные туристами бронирования подтверждены документально, а возможные проблемы касаются исключительно процесса выписки документов, передает РИА «Новости».

    «Из-за перебоев в работе сервисов «Яндекса» сегодня у клиентов некоторых турагентств возможны задержки с выпиской ваучеров и билетов», – заявили в АТОР. В организации пояснили, что бумаги в ряде случаев запрашиваются у туроператоров по дублирующим каналам связи.

    Подавляющее большинство сайтов туроператоров продолжают работать нормально. Сбой затронул ресурс лишь одной крупной компании, которая сейчас проводит технические работы по перенаправлению трафика в обход «Яндекса». Кроме того, временно недоступно бронирование на двух онлайн-агрегаторах пакетных туров.

    В АТОР призвали путешественников не беспокоиться, так как все вылеты по оформленным билетам состоятся. Для регистрации в аэропорту потребуется только паспорт, а оплаченные отели и услуги в турах сохраняются в полном объеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье россияне пожаловались на массовый сбой в работе сервисов «Яндекса».

    Сервис «Яндекс Еда» возобновил работу в Москве.

    Компания начала восстанавливать работу всех сервисов.

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    11 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Захарова уличила премьера Эстонии в затягивании ЕС в «омут противостояния»

    Захарова уличила премьера Эстонии в затягивании ЕС в конфликт

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Эстонии Кристена Михала за его призывы к уничтожению российских нефтеперерабатывающих заводов.

    Дипломат отреагировала на слова эстонского политика о намерении Евросоюза помочь Украине разрушить российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Михал заявил, что «ЕС бросит все силы на то, чтобы Украина смогла «превратить российские НПЗ в руины». 

    «Министр всех дел по году. Кто ему дал право теперь еще говорить от имени всего Европейского союза?» – задалась вопросом Захарова в Telegram-канале.

    Она напомнила о послужном списке эстонского премьера, который ранее непродолжительное время занимал посты министра климата, экономики, инфраструктуры и юстиции.

    По словам Захаровой, в Европе до сих пор не понимают, чьи интересы представляет глава евродипломатии Кая Каллас, регулярно выступающая с сомнительными инициативами и нелепыми заявлениями.

    «Теперь ещё один эстонский «спринтер» объявился. Вот таким незатейливым способом подобные проходимцы и затаскивают Европу в омут противостояния», – резюмировала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер потребовал от Киева сократить удары по российским объектам. Минобороны пообещало усилить удары в ответ на угрозы Зеленского.

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ.

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