МИД Британии вызвал посла Ирана из-за якобы попыток подрыва безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

«Попытки Ирана подорвать безопасность Соединенного Королевства и международных партнеров неприемлемы… Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», – приводит заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что послу Исламской Республики была озвучена позиция Лондона. Кроме того, в понедельник власти Британии ввели санкции против двух иранских граждан, обвинив их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

В начале месяца Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд.

