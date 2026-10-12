  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
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    12 октября 2026, 20:19 • Новости дня

    МИД Британии вызвал посла Ирана

    МИД Британии вызвал посла Ирана из-за якобы попыток подрыва безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Британии вызвало иранского посла Сейеда Али Мусави в связи с подозрениями в подрыве безопасности Соединенного Королевства.

    «Попытки Ирана подорвать безопасность Соединенного Королевства и международных партнеров неприемлемы… Как мы неоднократно заявляли Ирану, Великобритания не потерпит угроз на нашей земле», – приводит заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

    Отмечается, что послу Исламской Республики была озвучена позиция Лондона. Кроме того, в понедельник власти Британии ввели санкции против двух иранских граждан, обвинив их в причастности к «враждебной деятельности» на территории других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Британии заявил о причастности Ирана к инциденту у авиабазы Фэрфорд.

    В начале месяца Британия заподозрила Иран в причастности к инциденту на авиабазе Фэрфорд.

    12 октября 2026, 14:32 • Новости дня
    Иранского посла в Грузии покусали собаки

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани на одной из улиц Тбилиси покусали бродячие собаки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

    Сообщается, что дипломат пытался отбиться от собак, при этом упал и сломал ногу.

    Ему оказали первую помощь местные жители, которые затем вызвали бригаду скорой помощи, передает грузинское СМИ Front News со ссылкой на очевидцев.

    В посольстве Ирана пока не прокомментировали эту новость.

    В сентябре заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили вызвал посла Ирана Сейеда Али Моджани, призвав его прекратить попытки «интерпретировать историю» и оставаться в «рамках компетенции».

    Это произошло после того, как посол Ирана попытался переписать трагичную страницу двусторонних отношений в начале XVII века. Посол предложил «заново переосмыслить прошлое», а на фасаде здания посольства появилось изображение царицы Кетеван.

    В 1615 году ради избежания разорения страны персидским шахом Аббасом Первым царица Кетеван добровольно отправилась в Иран в качестве заложницы и спустя девять лет приняла мученическую смерть за отказ принять ислам.

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    10 октября 2026, 21:24 • Новости дня
    Премьер Британии заявил о тяжелых сутках для Украины

    Премьер Великобритании Бернем заявил Зеленскому о тяжелом дне для Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским признал, что последние 24 часа стали для украинской стороны тяжелыми.

    В ходе диалога британский премьер указал на трудности, с которыми столкнулся Киев за последние сутки, и вновь выразил украинской стороне полную солидарность, передает РИА «Новости».

    Энди Бернем также пообещал продолжать оказывать давление на Россию. Политики договорились организовать личную встречу в ближайшие дни.

    Накануне президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами отметил, что Украине необходимо найти нового руководителя. Кроме того, американский лидер по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о достигнутой договоренности по поставкам в Штаты российского дизельного топлива.

    Американский лидер призвал сменить Владимира Зеленского.

    В субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти на Украине.

    Украинская делегация отправилась в Киев после прекращения переговоров в США из-за сделки Трампа с Россией по дизельному топливу.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    11 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    В британском зоопарке тигр убил человека

    Tекст: Игорь Иножарский

    В британском Йоркшире посетитель зоопарка получил несовместимые с жизнью травмы после того, как незаконно проник в вольер с тигром.

    Мужчина перелез через ограждение в вольер к тигру в Йоркширском парке дикой природы и подвергся нападению хищника, пишет Independent.

    Экстренные службы прибыли на место происшествия в субботу днем. «Экстренные службы прибыли, и, к сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, мужчина был признан мертвым на месте происшествия», – сообщили в полиции Южного Йоркшира.

    Правоохранители добавили, что животное не пострадало и осталось в своем вольере, угрозы для других посетителей нет. Личность погибшего пока не раскрывается, но полиция уже уведомила его семью.

    Пользователей социальных сетей призвали не распространять кадры нападения, которые появились в интернете. Сам зоопарк эвакуировали и закрыли до конца выходных для выяснения обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце зоопарк в Ставрополе приютил спасенного в зоне спецоперации на Украине тигренка. В феврале охотник погиб в результате нападения амурского тигра в Приморье. В прошлом году тигр в мариупольском зоопарке убил сотрудника во время кормления.

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    12 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Иран оценил договоренность России и США о поставках дизельного топлива

    МИД Ирана: Любые страны могут решать вопросы поставок топлива в своих интересах

    Tекст: Вера Басилая

    Любая страна может принимать решения по поставкам топлива исходя из собственных интересов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя договоренность между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива.

    «Любая страна может принимать решения в своих интересах», – заявил Багаи в ходе брифинга в Тегеране.

    Он также задался вопросом, понадобилось бы США обращаться к России по вопросу поставок дизельного топлива для решения внутренних проблем, если бы ситуация в Ормузском проливе была иной, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин 9 октября провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Лидер США ранее заявил, что в ходе состоявшегося разговора была достигнута договоренность о поставках дизельного топлива из России. По его словам, Штаты очень рады получить российское дизельное топливо и нуждаются в нем.

    Правительство России объявило о частичном снятии с 10 октября запрета на экспорт дизельного топлива. Кабмин заявил, что эта мера позволит на первом этапе направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизельного топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД предупредил о провокациях Киева против дизельной сделки России и США.

    В субботу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива из России вступило в силу.

    В воскресенье стало известно, что дизельная сделка между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом стала шоком для союзников Украины.

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    10 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    Telegraph заявила о нехватке командиров для танков Challenger 2 в Британии
    @ Jussi Nukari/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британской армии не хватает командиров для танков Challenger 2, пишет Telegraph.

    Британская армия столкнулась с нехваткой командиров для части основных боевых танков Challenger 2 после того, как были отменены решающие учения ради сокращения расходов, пишет Telegraph со ссылкой на армейский источник.

    Военнослужащие и офицеры 3-й дивизии, главного бронетанкового соединения Британии, должны были в 2026 году получить квалификацию командиров танков на учениях Cyclone, однако маневры отменили в конце лета, и программа подготовки сорвалась. По данным издания, из примерно 150 исправных Challenger 2 до 50 машин не имеют полностью подготовленных командиров.

    «Это означает, что можно задействовать только около 100 танков, треть выведена из эксплуатации», – заявил собеседник газеты, добавив, что моральный дух в дивизии «на нуле».

    Источник подчеркнул, что при нехватке подготовленных командиров подразделения не могут полноценно функционировать и это снижает боевые возможности армии, а также выразил опасения, что в случае крупного конфликта в Европе командиров танков окажется недостаточно.

    Представитель армии отверг эти утверждения и заявил, что обеспеченность экипажами на боевых машинах не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская армия остановила крупные учения из-за нехватки средств.

    В феврале США и Британия провели танковые учения у границы России.

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    12 октября 2026, 18:21 • Новости дня
    В России приостановили онлайн-запись на британские визы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Онлайн-запись на подачу документов для получения британских виз временно недоступна в России из-за технических работ, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

    «В России с 12 октября временно недоступна онлайн-запись на подачу документов для получения виз Великобритании. Причина – технические работы по обновлению системы», – сообщили в РСТ со ссылкой на визового оператора VFS Global, передает РИА «Новости».

    В настоящее время заявители не могут записаться на прием, изменить или просмотреть существующую запись, а также загрузить документы через онлайн-сервис.

    При этом ранее назначенные визиты сохраняются. Если заявитель не успел загрузить документы, их можно принести на прием: сотрудники визового центра бесплатно отсканируют и загрузят их в систему. Работа сервисов должна быть восстановлена в ближайшее время.

    В РСТ подчеркнули, что речь идет только об ограничениях в работе онлайн-сервисов, а не о прекращении выдачи британских виз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник визовые центры Кипра в России возобновили прием документов после приостановки.

    На прошлой неделе в РСТ допустили сокращение выдачи шенгенских виз россиянам в следующем году.

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    10 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Иран сообщил о развертывании 50 воинских подразделений на границах

    Более 50 воинских подразделений Ирана развернули на границах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 50 боевых подразделений и формирований по обеспечению сухопутных войск армии Ирана остаются на границах страны для отражения возможного вторжения, заявил командующий сухопутными войсками иранской армии Али Джаханшахи.

    Иранские сухопутные войска продолжают удерживать на границах государства более 50 боевых формирований и подразделений обеспечения для защиты от возможного вторжения. «Войска до сих пор остаются на своих позициях», – заявил командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.

    Развертывание группировки началось на фоне конфликта с США и Израилем в конце февраля. В настоящий момент на северо-западе, западе, юго-западе, а также на востоке и юго-востоке Ирана несут службу мобильные бригады, силы быстрого реагирования, бронетанковые и механизированные части. Кроме того, границы прикрывают артиллерия, инженерные и ракетные войска, а также расчеты беспилотной авиации.

    Технику, боеприпасы и личный состав приходилось перебрасывать по ночам из-за постоянной угрозы атак вражеских самолетов и беспилотников, пояснил военачальник. Он добавил, что масштабное усиление рубежей оказалось эффективным и позволило сдержать попытки проникновения противника на территорию страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ирана поблагодарил российского лидера за позицию по этому вопросу.

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    11 октября 2026, 16:05 • Новости дня
    Британский зоопарк отказался усыплять убившего посетителя тигра

    Зоопарк в Британии отказался усыплять растерзавшего мужчину тигра

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство зоопарка в британском графстве Йоркшир приняло решение сохранить жизнь тигру по кличке Алтай, который растерзал спрыгнувшего к нему в вольер мужчину.

    «Мы можем всех заверить в том, что он цел и невредим и не будет подвергнут эвтаназии в связи с этим инцидентом», – говорится в публикации парка, которую передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается, что в воскресенье парк закрыт, а затронутым инцидентом сотрудникам оказывается помощь. Представители зоопарка также выразили соболезнования семье и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в британском зоопарке тигр убил человека.

    В феврале жертвой амурского тигра в Приморье оказался молодой моряк.

    В прошлом году тигр в Мариуполе убил сотрудника зоопарка во время кормления.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    10 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер взорвался на мине в Ормузском проливе из-за нарушения маршрута

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что нефтяной танкер, передвигавшийся в Ормузском проливе с отключенной навигационной системой, взорвался в результате столкновения с морской миной.

    В КСИР заявили, что на перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что судно передвигалось в проливе с отключенной навигационной системой. После взрыва на танкере начался пожар, огонь от которого виден жителям южного побережья Ирана.

    Представитель КСИР Хосейн Мохеби в сентябре заявлял о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. Проход по ней должен координироваться с Тегераном, в противном случае к судам-нарушителям будут применяться санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в акватории.

    В среду КСИР пообещал перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.

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    11 октября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран не откроет Ормузский пролив, пока власти США не примут семь условий Ирана, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Ормузский пролив не откроется, пока не будут приняты семь условий Ирана», – заявил Резаи иранскому телеканалу Press TV, передает РИА «Новости».

    По его словам, американцы пытались общаться с Ираном через три канала: Ирак, Пакистан и Катар. США отреагировали на условия и приняли некоторые из них, но реакция на остальные была расплывчатой.

    Резаи добавил, что каждый раз, когда Иран садился за стол переговоров с США, американские военные совершали нападение на республику. Тегеран считает это явным предательством со стороны Вашингтона.

    «Мы сохраним контроль над Ормузским проливом и будем извлекать из этого экономическую выгоду. Наш опыт показывает, что если Иран не будет контролировать пролив, безопасность всего Персидского залива будет оставаться под угрозой», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе.

    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    От взрыва в проливе пострадал второй за день танкер.

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    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

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    11 октября 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС и Британию перестать разжигать конфликт на Украине

    Дмитриев: ЕС должен перестать разжигать войну

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев призвал правительства Британии и Евросоюза прислушаться к своим гражданам и перестать разжигать конфликт.

    Дмитриев обратился к западным политикам с призывом прекратить спонсирование боевых действий, передает ТАСС.

    «Правительства Великобритании и ЕС, милитаристы (переполненные мигрантами, недополучающие дизель, нефть и газ) должны перестать разжигать войну. Весь мир, британский народ и европейцы хотят мира. И они хотят, чтобы руководство Украины тоже хотело мира», – написал Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дмитриев предрек приближение выборов на Украине.

    В субботу глава РФПИ назвал историческими слова Дональда Трампа о смене власти в республике.

    В пятницу он оценил пользу от энергетического сотрудничества России и США.

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    11 октября 2026, 19:19 • Новости дня
    Власти Ирана обвинили США в контрабанде топлива у берегов Омана

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что США при поддержке военных ОАЭ занимаются контрабандой топлива в районе прибрежных вод Омана.

    Вашингтон организовал нелегальный вывоз нефти на Ближнем Востоке. «Глава центрального командования США руководит операциями по контрабанде, прибегая также к помощи военных ОАЭ», – заявил Резаи, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    По его словам, американская сторона использует пять-шесть небольших судов для перекачки топлива на более крупные танкеры. При этом иранские военные каждую ночь наносят удары по этим объектам.

    Конфликт между Вашингтоном и Тегераном обострился в конце февраля после серии ударов США и Израиля по иранским объектам. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись атаками. Противостояние привело к фактической остановке судоходства через Ормузский пролив, что спровоцировало рост мировых цен на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Иран назвал условием открытия Ормузского пролива уступки со стороны США.

    В субботу нефтяной танкер подорвался на мине в этом районе.

    В четверг иранский МИД пообещал уведомить Вашингтон через посредника о решении по проливу.

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    11 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Лидер британских зеленых анонсировал реформу партии из-за скандала о сионизме

    The Guardian: Лидер «Партии зеленых» Британии объявил о реформе структуры

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер британской «Партии зеленых» Зак Полански заявил о необходимости реформировать партийную структуру и усилить контроль руководства за политическим курсом после спорного голосования, приравнявшего сионизм к расизму.

    Британская «Партия зеленых» намерена изменить свою систему внутренней демократии и предоставить руководству больше полномочий в определении стратегического направления, пишет The Guardian.

    «Было трудно понять, как подойти к этой несовершенной резолюции, поскольку ее суть перекликается с моим пониманием сионизма как идеологии, лежащей в основе перемещения и геноцида палестинцев», – заявил Полански.

    Он отметил, что политические партии не должны указывать людям, во что им верить, а узкое внимание к определениям не является стратегически верным. Лидер партии подчеркнул, что британское правительство или политическая сила не вправе определять будущее израильтян и палестинцев, так как это вызывает раскол и подвергает партию риску захвата радикальными активистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава еврейского крыла британских зеленых допустила выход из партии.

    Израиль запретил въезд лидеру «Партии зеленых» Полански.

    На прошлой неделе «Партия зеленых» Великобритании приравняла сионизм к расизму.

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