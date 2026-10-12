  • Новость часаНовак сообщил о переговорах России и США по поставкам дизеля
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа почувствовала себя преданной из-за сделки Трампа с Москвой
    У России с Японией может появиться сухопутная граница
    Генерация электроэнергии в Киеве полностью уничтожена
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Новак заявил о возможном экспорте российского дизтоплива в 3,5 млн т в месяц
    Трамп назвал правильной закупку российского дизеля
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    В Бангладеш запустили реактор на построенной с участием России АЭС
    В ЕС назвали угрозы США в адрес Украины плохим сигналом Киеву
    12 октября 2026, 19:21 • Новости дня

    Путин объявил благодарность главе отдела Московского зоопарка

    Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Борисенко

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность начальнику отдела Московского зоопарка Дмитрию Борисенко за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

    Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на официальном портале правовой информации.

    «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявить благодарность президента Российской Федерации Борисенко Дмитрию Игоревичу – начальнику отдела государственного автономного учреждения города Москвы «Московский государственный зоологический парк», – указано в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин объявил благодарность Российскому военно-историческому обществу.

    10 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    Новинский назвал договоренности Путина и Трампа поводом для отставки Зеленского
    @ Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Бывший депутат Верховной рады и совладелец «Метинвеста» Вадим Новинский призвал Владимира Зеленского оставить пост и передать полномочия парламенту. По его мнению, Рада должна организовать прямые переговоры с Россией о завершении конфликта.

    Поводом для заявления стали договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, а также переговоры украинской делегации в Майами, которые Новинский назвал провальными, и резкие высказывания украинского руководства в адрес США, сообщает «Страна.ua».

    «Последние события (договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина, провал переговоров украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США и прочее) говорят о необходимости немедленного ухода Владимира Зеленского в отставку и передачи властных полномочий Верховной Раде Украины. Украинский парламент, в легитимности которого никто не сомневается, должен осознать свою ответственность перед народом, взять власть в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Российской Федерацией о завершении войны и об условиях мирного договора – без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых «партнеров», – заявил Новинский.

    Новинский обвинил Зеленского в отказе остановить конфликт в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле, утверждая, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шел по пути достижения важных компромиссов, но украинский лидер «выбрал путь войны». По его словам, теперь любые условия мира будут более тяжелыми для Украины, чем предлагавшиеся в Стамбуле.

    Он заявил, что за годы конфликта Украина потеряла миллионы граждан, значительные территории и целые сектора экономики, назвав эти потери безвозвратными.
    «А продолжение войны обернется для Украины полной потерей государственности и катастрофой для ее населения», – считает Новинский.

    На Украине против Новинского введены санкции СНБО и возбуждено дело о госизмене, от которых он открещивается и считает обвинения политически мотивированными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков озвучил главную тему разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день сенатор Алексей Пушков заявил, что встреча Путина и Трампа пробила брешь в санкционной политике Запада. Тогда же Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за проведённые переговоры.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    Пушков: Путин и Трамп пробили брешь в санкционной политике Запада
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Сенатор Алексей Пушков заявил, что соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках дизельного топлива означает переход к практическому взаимодействию между странами.

    Политическое значение недавней договоренности между главами двух государств выходит далеко за пределы соглашения по экспорту российского топлива, написал Пушков.

    «Это еще не разрядка, но уже переход к практическому взаимодействию. В санкционной политике Запада пробита брешь», – отметил он.

    Политик добавил, что применение Вашингтоном закона об «адских санкциях» в этом контексте выглядит маловероятным. «Европейцы в ужасе. Пока они ведут «ледяную войну» против России, ненавидят Трампа и издеваются над ним, президенты России и США ведут успешные переговоры и договариваются друг с другом», – отметил сенатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за согласие на поставки дизельного топлива. В пятницу лидеры двух государств обсудили обеспечение американской стороны российскими нефтепродуктами. Министерство финансов США объявило о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России.

    Комментарии (42)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Комментарии (14)
    10 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку

    Ушаков рассказал о дружеском полуторачасовом разговоре Путина и Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что полуторачасовой телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошел в дружественной атмосфере, но отказался «раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы».

    «Что касается самого содержания разговора, то я, конечно, не смогу удовлетворить, уважаемые коллеги, ваше любопытство и раскрыть в деталях обсуждавшиеся президентами конкретные вопросы», – приводит слова Ушакова ТАСС.

    По словам Ушакова, Трамп сразу тепло поздравил Путина с днем рождения, неформально высказал пожелания успехов и благополучия, а также передал привет от своей супруги Меланьи, передает РИА «Новости».

    Ушаков отметил, что президент США отложил ряд заранее запланированных на пятницу мероприятий, чтобы смог состояться этот телефонный разговор. Путин поблагодарил американского коллегу за поздравления и теплые слова в свой адрес.

    Путин подчеркнул, что российская сторона ценит внимание, которое президент США и его команда уделяют диалогу с Россией, несмотря на занятость внутриполитическими и ближневосточными делами.

    «Одним из примечательных моментов беседы, я все-таки отмечу это, были слова благодарности нашего президента в адрес первой леди США за ее активную гуманитарную деятельность, в частности за ее вклад в усилия по воссоединению детей с семьями, разделенными в ходе украинского конфликта», – сообщил помощник президента.

    Он добавил, что Трамп, говоря о спорте, признал заслуги Александра Овечкина перед мировым хоккеем и что стороны выразили удовлетворение работой действующих между странами каналов коммуникации по линии администраций, спецслужб и других профильных ведомств.

    Помощник президента рассказал, что подготовка разговора началась 7 октября, когда во второй половине дня состоялся звонок спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

    «Он просил передать президенту России Владимиру Владимировичу Путину сердечные поздравления и наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    По его словам, Уиткофф сообщил, что американский лидер хотел лично поздравить Путина по телефону, после чего стороны начали искать подходящее время в графиках президентов с учетом разницы во времени между Москвой и Вашингтоном и запланированного вылета российского лидера утром 8 октября на саммит СНГ в Туркменистан.

    Ушаков добавил, что Уиткофф попросил добавить к поздравлениям свои собственные пожелания, а также пожелания зятя американского президента Джареда Кушнера, подчеркнув искреннее уважение к российскому лидеру и надежду на скорую встречу.

    «Весьма насыщенный и, я бы сказал, дружественный разговор президентов продолжался полтора часа. Никто не хотел класть трубку», – рассказал помощник президента. По его словам, Трамп даже заявил, что «готов продолжать общение с Владимиром Путиным и сегодня, и вечером сегодня, и ночью, и на следующий день». Отвечая на вопрос, кто первым завершил беседу, Ушаков сказал, что трубку «одновременно там положили, прям одновременно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей спецоперации на Украине.

    Лидеры России и США договорились о продолжении личных контактов. Они также обсудили поставки российских нефтепродуктов, включая дизельное топливо, на американский рынок.

    Комментарии (2)
    10 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа

    Песков: Большая часть телефонной беседы Путина и Трампа касалась Украины

    Песков озвучил главную тему разговора Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что основная часть недавнего телефонного разговора президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа была посвящена теме украинского урегулирования.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ТАСС главную тему состоявшегося телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, по инициативе американской стороны лидеры двух стран уделили главное внимание вопросу завершения конфликта на Украине.

    В ходе беседы президент России с пониманием отнесся к ряду предложений Вашингтона, направленных на деэскалацию ситуации, отметил Песков. Также по согласованию с президентом Ирана Владимир Путин передал Дональду Трампу видение Тегерана относительно возможных путей урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил в разговоре с американским коллегой неизменность целей спецоперации. Также помощник президента России Юрий Ушаков указал на нежелание собеседников прерывать диалог. А Трамп пообещал передать сигналы от Владимира Путина украинской делегации.

    Комментарии (3)
    10 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    Мирошник: «Женская дипломатия» Мелании Трамп может помочь жителям Алешек
    @ Дмитрий Кирсанов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Новый канал связи между Москвой и Вашингтоном по Алешкам открывает возможности для преодоления созданного там Украиной гуманитарного кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его оценке, контакты Яны Лантратовой с аппаратом Мелании Трамп позволят донести до американской стороны реальные факты о положении жителей города. Однако для изменения ситуации потребуются политическая воля США и готовность Вашингтона использовать свое влияние на Киев.

    «Создание дополнительного канала коммуникации между Россией и США по ситуации в Алешках – шаг, безусловно, положительный. Главная причина гуманитарного кризиса там – действия украинской стороны. Она осуществляет блокаду города, ведет его обстрелы и проводит дистанционное минирование линий логистики. США располагают достаточным объемом рычагов влияния на Киев, чтобы принудить его прекратить эту циничную акцию», – считает Мирошник.

    Собеседник подчеркнул, что блокада Алешек искусственно создана Украиной. «Яна Лантратова располагает всем необходимым объемом информации, что происходит в городе. Мы неоднократно анализировали ситуацию «на земле». Для решения этой проблемы нужно давление на украинскую сторону, которая совершает очевидное военное преступление», – добавил спикер.

    По мнению Мирошника, прямой контакт с аппаратом Мелании Трамп позволит предоставить Вашингтону объективные факты о происходящем в Алешках. «Это гарантированно может разрушить украинский мифический нарратив, который Киев пытается выносить на международные площадки. Как минимум, это выбьет одного из западных партнеров Украины, который если и не поддерживал, то спокойно относился к преступлениям украинской стороны. Настроение США при получении детализированной и понятной информации может измениться», – сказал Мирошник.

    По его словам, далее потребуются политические решения и готовность использовать механизмы давления, чтобы принудить Киев прекратить как информационно-пропагандистскую кампанию, так и обстрелы и блокаду населения в Алешках.

    Мирошник отметил, что личное внимание президента России Владимира Путина к ситуации и ее обсуждение с президентом США Дональдом Трампом «выводит решение проблемы на высший международный уровень». «Любые каналы взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, как правило, вызывают недовольство украинской стороны и европейских стран, настроенных на продолжение войны. Создание дополнительных инструментов коммуникации работает и на урегулирование конфликта, и на выстраивание нормальных двусторонних отношений», – подчеркнул эксперт.

    Мирошник напомнил также, что президент России всегда уважительно отзывался о гуманитарных усилиях Мелании Трамп, в частности по воссоединению семей. «Если первая леди США действительно проявит волю и поможет жителям Алешек, то эта «женская дипломатия» сможет создать прецедент для решения других острых гуманитарных кризисов в зоне конфликта», – говорит собеседник.

    Он отмечает, что женщины проявляют особую человечность, чуткость и отзывчивость в решении гуманитарных проблем. «Обмен на эмоциональном уровне и материнское взаимодействие будут помогать взаимопониманию не только на этом треке. Эти контакты уже содействовали разрушению украинского нарратива о якобы насильственно депортированных и украденных детях. На сегодня есть результат: более 30 детей были воссоединены с близкими благодаря усилиям Мелании Трамп – как на территории Украины, так и на территории России», – подчеркнул посол по особым поручениям МИД России.

    Однако, предупреждает он, такого развития событий не хотят политики ряда других стран. «Примеров тому немало: после достижения договоренностей либо высаживался европейский десант в Вашингтоне, либо создавалась провокация типа Бучи, либо делалось что-то еще, направленное на разрыв договоренностей», – отметил дипломат.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Мелании Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки в Херсонской области. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Ранее на этой неделе постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Украина при поддержке Запада создала бесчеловечные условия для жителей Алешек. «Киев почти беспрерывно обстреливает этот населенный пункт и не дает эвакуироваться почти 2 тыс. жителям, которые остаются без нормальной еды, питьевой воды, лекарств и базовой медицинской помощи», – напомнил дипломат.

    Комментарии (4)
    12 октября 2026, 17:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией о трудовой миграции
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-индийского соглашения о временной работе граждан.

    Документ регулирует вопросы временной трудовой деятельности граждан России в Индии и граждан Индии в России «с целью упрощения порядка осуществления ими временной трудовой деятельности», пишет ТАСС.

    Соглашение охватывает в том числе студентов, обучающихся по очной форме в профессиональных и высших образовательных учреждениях, если они работают в свободное от учебы время. При этом правила не распространяются на объекты и территории, требующие специального разрешения для въезда иностранцев.

    Само соглашение было подписано в декабре 2025 года по итогам визита президента России в Индию. Стороны утвердили программы развития стратегических направлений экономического сотрудничества и культурных обменов до 2030 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Путин перечислил ключевые сферы сотрудничества России и Индии.

    В мае глава МИД Сергей Лавров обсудил сотрудничество в космосе с главой МИД Индии.

    Комментарии (11)
    12 октября 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    Песков: Путин готов остановить удары по Украине в день выборов
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Если там реально в Киеве хотят провести выборы, то президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий будет готов дать указание не наносить ударов по Украине в день выборов», – заявил Песков.

    По его словам, 60 суток перемирия нужны Украине не для проведения выборов, а для того, чтобы «собраться силами, залечить раны и продолжить войну», передает ТАСС.

    Песков добавил, что «совершенно очевидно, что реально в Киеве не хотят проводить выборы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль отверг предложение о перемирии вместо долгосрочного мира.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский напомнил Трампу о праве украинцев выбирать главу государства.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не будет покупаться на очередные обещания Владимира Зеленского, он не заслужил передышку в боевых действиях.

    Комментарии (16)
    10 октября 2026, 01:11 • Новости дня
    Москва подтвердила США предложение о вывозе иранского урана в Россию

    Ушаков: Предложение Москвы по вывозу иранского урана в Россию остается в силе

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение о вывозе иранского обогащенного урана в Россию остается в силе, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

    Ушаков сообщил, что Путин заявил о необходимости переговоров с Тегераном. Путин также сообщил Трампу, что накануне подробно обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время встречи в Туркмении.

    «Заметил, что, несмотря на озвучивающиеся периодически публичные резкие заявления, американцы продолжают опосредованный диалог с иранцами с участием Катара. Кстати, наше предложение по вывозу высокообогащенного иранского Урана в Россию как возможного выхода из тупика, остается в силе», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    «Характерно, что Дональд Трамп не оставил эту ремарку без внимания, приветствовав вовлеченность Москвы в урегулирование ситуации вокруг Ирана», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Ушаков рассказал о дружеском разговоре Путина и Трампа.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 02:17 • Новости дня
    FT: В Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки США с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Договоренности Москвы и Вашингтона вызвали разочарование и гнев в Киеве, заявил журналист Financial Times Кристофер Миллер.

    «Сегодня вечером в Киеве царят разочарование и гнев по поводу сделки Трампа с Путиным по дизельному топливу», – пишет Миллер в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент США Дональд Трамп на встрече с прессой в Нью-Йорке поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности по поставкам российского топлива в США.

    В пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Минфин США объявил о немедленном снятии санкций с поставок дизеля из России.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 01:52 • Новости дня
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    Трамп: Я хочу поблагодарить президента Путина
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина за достигнутые договоренности о поставках в Соединенные Штаты российского дизельного топлива.

    «Думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это крупная сделка. Это огромные объемы нефти, поступающей в нашу страну. И я хочу поблагодарить президента Путина», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Американский лидер добавил, что договоренности с Россией позволяют США рассчитывать на значительные поставки дизельного топлива, отметив, что для американской экономики «это нужно», а цены на нефть «уже падают камнем», поэтому Вашингтон, по его словам, «очень рад получить это», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенты России и США обсудили поставки российских нефтепродуктов в США.

    Путин подтвердил готовность России поставлять нефть в США.

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля. Россия готова поставить 300 тыс. т дизеля в октябре и 500 тыс. т в ноябре.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 17:01 • Новости дня
    В Раде выразили беспокойство из-за поставок российского дизеля в США

    Спикер Рады Стефанчук назвал тревожным соглашение России и США по дизтопливу

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках российского дизельного топлива вызвало в Киеве серьезное беспокойство.

    Соглашение между Москвой и Вашингтоном о поставках дизельного топлива вызвало обеспокоенность на Украине, передает РИА «Новости».

     «Решение США разрешить операции с российским дизельным топливом вызывает серьезное беспокойство», – написал Стефанчук в социальной сети.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. По итогам беседы президент США заявил о достигнутой договоренности о поставках дизельного топлива из России, отметив, что Соединенные Штаты очень в нем нуждаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу переговоры США и Украины в Майами прервались из-за сделки Трампа с Россией.

    Президент США на митинге поблагодарил Москву за согласие на поставки дизтоплива.

    В пятницу Трамп  заявил о достигнутой с Владимиром Путиным договоренности о возобновлении импорта.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин утвердил безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама

    Путин ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама на срок до 30 дней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке въезда в страну для граждан Вьетнама на срок до 30 дней.

    Правила будут действовать до 15 октября 2027 года включительно, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал официального опубликования правовых актов.

    Граждане Вьетнама смогут приезжать в Россию без виз с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. Разрешен и транзитный проезд через территорию страны.

    Уточняется, что безвизовый режим не распространяется на иностранцев, прибывающих для осуществления трудовой и журналистской деятельности, получения образования или постоянного проживания в России. Указ вступает в силу с четверга, 15 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Вьетнама То Лам завершил государственный визит в Россию.

    Путин отметил высокий спрос на российские автомобили во Вьетнаме.

    Азиатская республика присоединилась к проекту российского ядерного реактора МБИР.

    Комментарии (4)
    11 октября 2026, 12:48 • Новости дня
    Путин запланировал совещание по кибербезопасности

    Путин запланировал совещание по кибербезопасности на следующей неделе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на следующей неделе планирует провести совещание по вопросам кибербезопасности, а также встречу с участниками съезда «Деловой России».

    На следующей неделе президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам кибербезопасности, передают «Вести».

    Помимо этого, в графике российского лидера запланирована встреча с участниками съезда «Деловой России» и ряд других мероприятий.

    Ранее Владимир Путин подписал закон о кибербезопасности и защите информации.

    Комментарии (0)
    Главное
    Уничтожен завод «КСМ Протек» под Киевом
    Каллас: ЕС не может собрать десять кораблей для операции в Красном море
    Newsweek назвал кандидатов на смену Зеленскому
    Студент из Киева заложил бомбу под автобус с военными ВСУ
    Саудовская Аравия пожаловалась на слабую помощь Запада в борьбе против хуситов
    Производители пива предупредили о задержках поставок из-за сбоя в «Яндексе»
    Актер Борисов назвал чудом вероятную номинацию на «Оскар»