Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France 24.
Сообщается, что инцидент произошел, когда Глюксманн вышел из бара, в котором отмечал победу на праймериз, и направился к такси. В момент, когда политик подошел к автомобилю, неизвестный, подошедший сзади, высыпал ему на голову муку. Глюксманн сразу сел в автомобиль и уехал.
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Барделла осудил произошедшее и выразил поддержку Глюксманну.
Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце опрос предсказал выход Марин Ле Пен во второй тур выборов президента Франции.
Евросоюзу предрекли неизбежное сотрудничество с Ле Пен.
Во Франции Макрона обвинили в намерении добиться отмены президентских выборов.