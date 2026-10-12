Кандидата в президенты Франции Глюксманна обсыпали мукой в Париже

Лукашенко сравнил протесты французских школьников с событиями в Белоруссии

Лукашенко: Протесты во Франции похожи на события 2020 года в Белоруссии

Tекст: Ольга Иванова

«Мы не радуемся, я не аплодирую тому, что происходит во Франции, в отличие от наших журналистов. Потому что это недопустимо. Это то же самое, что у нас было: политики используют детей в политических целях. Что тут хорошего?» – заявил Лукашенко, передает БелТа.

Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «жестко эти вещи пресекает». «Единственное, за что их можно упрекнуть: чего ж вы, у нас это было для них хорошо, а у них это же для них плохо. Понимаете – двойные стандарты», – добавил Лукашенко.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в регионе Иль-де-Франс и переросли в беспорядки по всей стране. В некоторых городах происходят столкновения с полицией. Силовики провели более 6,6 тыс. задержаний, в 90% случаев задержаны несовершеннолетние.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава МИД Белоруссии назвал протесты в Европе издержками поддержки Украины.

В пятницу была названа сумма ущерба от протестов школьников во Франции.

Во вторник Макрон созвал экстренное совещание из-за массовых протестов школьников.