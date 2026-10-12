Премьер Британии: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

Премьер Британии Бернэм: Иран причастен к инциденту у авиабазы Фэрфорд

Tекст: Дарья Григоренко

«Я могу подтвердить, что, согласно нашей оценке, весьма вероятно, что инцидент на базе королевских ВВС Фэрфорд был скоординирован в Иране, почти наверняка под руководством Корпуса стражей исламской революции Ирана», – заявил Бернэм в Палате общин, передает ТАСС.

Британский премьер добавил, что Лондон не намерен мириться с угрозами на своей территории. По его словам, власти пресекут использование Тегераном криминальных сетей и введут дополнительные санкции, чтобы ограничить возможности Ирана причинять вред.

На сайте британского правительства уже обновился санкционный список против Ирана, куда вошли два физических лица – Рухолла Базганди и Али Тамарзадех. В Лондоне уверены, что они занимаются разведывательной деятельностью и планируют нападения в отношении жителей Великобритании и других стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Корпус стражей исламской революции сообщил о ликвидации восьми боевиков на юго-востоке Ирана.

Напомним, США вывели бомбардировщики из Британии из-за угрозы атаки Ирана.

На прошлой неделе Тегеран отверг причастность к инциденту на этой военной базе.

В прошлом месяце возле используемой американскими военными авиабазы Фэрфорд ввели режим чрезвычайной ситуации.