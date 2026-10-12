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    12 октября 2026, 19:00 • Новости дня

    Суд отказался увеличить до 400 тыс. рублей алименты на дочь актера Гогунского

    Суд не стал увеличивать алименты на дочь актера Гогунского до 400 тыс. рублей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресненский районный суд Москвы отклонил иск Ирины Маирко об увеличении алиментов на их общую дочь с актером Виталием Гогунским с 50 тыс. до 400 тыс. рублей ежемесячно, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Как уточнили в Мосгорсуде, бывшая супруга артиста просила суд многократно увеличить выплаты на содержание певицы и блогера Миланы Стар, передает РИА «Новости».

    «Решением Пресненского районного суда города Москвы от 12 октября 2026 года отказано в удовлетворении иска Маирко Ирины Николаевны к Гогунскому Виталию Евгеньевичу об изменении способа оплаты алиментов, признании постановления незаконным, определении задолженности и взыскании неустойки», – заявили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывшая жена футболиста Сафонова попросила суд отложить дело об алиментах.

    10 октября 2026, 20:56 • Новости дня
    Михалков заявил о развращающем влиянии сериалов на актеров

    Режиссер Михалков заявил о профессиональном развращении актеров сериалами

    Tекст: Вера Басилая

    Народный артист РСФСР, режиссер Никита Михалков заявил, что съемки в телевизионных сериалах профессионально расслабляют и развращают артистов, заставляя их ориентироваться исключительно на медийность.

    Михалков во время пресс-конференции в Ставрополе отметил, что старается работать преимущественно с театральными артистами, передает ТАСС.

    «Я стараюсь снимать только театральных актеров. Не потому, что они лучше, дело не в этом. Они знают, что такое репетиция, что такое поиски характера. Сериалы «развратили» артиста. Он приходит на площадку, со смартфона читает текст и идет в кадр», – заявил Михалков.

    По его словам, самым страшным для таких исполнителей становится потеря медийности. Из-за этого они не могут начать играть другие роли, а когда надоедают зрителю, их перестают снимать.

    Режиссер добавил, что долгое участие в одних и тех же проектах приводит к отождествлению артиста с его персонажем. В качестве исключения он привел свою дочь Анну Михалкову, которая выбирает непохожие друг на друга роли, сжигает за собой мосты и не боится потерять медийность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Михалков назвал спецоперацию посланным свыше способом очнуться.

    Летом Михалков выступил против строгого запрета показа наркотиков и алкоголя в кино.

    Президент Владимир Путин назвал Михалкова примером служения Отечеству.

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    10 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости

    Тува, Чечня и Ингушетия показали самый высокий уровень рождаемости в России

    Названы лидеры рейтинга российских регионов по уровню рождаемости
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самые высокие показатели рождаемости среди субъектов России зафиксированы в Туве и Чечне по итогам исследования Агентства стратегических инициатив.

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) подготовило аналитический доклад о качестве жизни в российских регионах за 2025 год. В нем проанализированы три показателя рождаемости на основе данных Росстата, передает РИА «Новости».

    В среднем по стране число рождений на тысячу женщин фертильного возраста составляет 35,9. Коэффициент рождаемости в группе от 30 до 34 лет равен 66,5 на тысячу женщин, а в возрасте от 35 до 39 лет достигает 38,4.

    Тува и Чечня вошли в первую тройку по каждому из этих показателей. Ингушетия оказалась в числе лидеров по числу рождений на тысячу женщин в возрасте от 15 до 49 и от 35 до 39 лет, а Республика Алтай отличилась высокими результатами в возрастной группе 30–34 года. Средние значения регионов-лидеров превышают общероссийские показатели в 1,6–1,8 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе вице-премьер Татьяна Голикова назвала средний коэффициент рождаемости в России. Летом вице-премьер заявила о росте рождаемости в 20 регионах.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о росте рождаемости в 18 регионах России.

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    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

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    10 октября 2026, 17:16 • Новости дня
    В Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Петербурге 12-летний мальчик попал в реанимацию в тяжелом состоянии после того, как мать попыталась напоить его кислотой и сбросить в водоем.

    Ребенка госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса и поместили в отделение реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое и продолжают бороться за его жизнь, сообщает телеканал 78.ru.

    У пострадавшего диагностированы ожоги и отравление кислотой, его ввели в искусственную кому. Отмечается, что у школьника может быть аутизм.

    Преступление произошло у Дудергофского озера. Женщина насильно влила сыну в рот 70-процентный уксус, облила ему лицо, столкнула в воду и скрылась. Несмотря на травмы, ребенок смог самостоятельно выбраться на берег.

    Подозреваемая работала искусствоведом и урбанистом, а также вела блог для мам. Помимо пострадавшего мальчика, она воспитывает двух дочерей в возрасте девяти и 13 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке. Ранее правоохранительные органы обвинили иностранку в Подмосковье в попытке отравления сына уксусом.

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    10 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Пропавшую в Новокузнецке четыре дня назад 13-летнюю девочку нашли в автобусе

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке школьницу нашли живой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Новокузнецке завершились поиски 13-летней школьницы, которая пропала 6 октября, сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

    Пропавшую четыре дня назад в Новокузнецке 13-летнюю девочку нашли живой. Ее обнаружили в салоне одного из городских автобусов. В поисках принимали участие инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудник уголовного розыска, сообщает региональное управление МВД.

    Отмечается, что противоправных действий в отношении подростка не совершалось, она передана семье. На 37-летнюю мать школьницы составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ранее она обратилась в полицию, сообщив об исчезновении дочери 6 октября.

    Накануне в Рязани полиция с помощью беспилотника с тепловизором нашла живым пропавшего четырехлетнего мальчика. До этого сотрудники патрульно-постовой службы нашли живой исчезнувшую в Хакасии 11-летнюю девочку.

    А в середине сентября волонтеры в Брянске отыскали пропавшего 13-летнего подростка.

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    11 октября 2026, 16:58 • Новости дня
    Пропавшую в Подмосковье школьницу нашли живой

    Пропавшую в Подмосковье 15-летнюю школьницу нашли живой спустя пять дней

    Tекст: Ольга Иванова

    15-летняя девочка, которая пропала пять дней назад в подмосковном Красногорском округе, найдена живой.

    15-летняя девочка, пропавшая пять дней назад в Красногорском округе в Подмосковье, найдена живой, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям.

    «Девочка найдена, жива», – сообщили в центре.

    В среду школьница уехала на велосипеде из дома в деревне Поздняково в Красногорском районе и не вернулась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки.

    Следственный комитет возбудил дело по факту пропажи троих подростков в Подмосковье. Очевидцы раскрыли подробности исчезновения детей.

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    11 октября 2026, 20:14 • Новости дня
    Петербурженка объяснила усталостью попытку убить 12-летнего сына

    Tекст: Ольга Иванова

    Жительница Петербурга, обвиняемая в попытке убить 12-летнего сына с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), призналась следователям, что пошла на преступление из-за сильной усталости.

    «На допросе женщина рассказала, что очень устала и ее преследовали нехорошие мысли», – сообщил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.Состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро,

    оценивается как средней тяжести.

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    10 октября 2026, 13:07 • Новости дня
    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет

    Власти Турции решили запретить соцсети для детей младше 15 лет с 1 ноября

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С 1 ноября 2026 года в Турции начнет действовать запрет на предоставление услуг социальных сетей пользователям младше 15 лет.

    Власти Турции с 1 ноября ужесточат правила использования соцсетей для подростков, введя запрет на предоставление услуг социальных платформ для детей младше 15 лет. Соответствующий нормативный акт Управления по кибербезопасности при администрации президента Турции опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete, пишут «Вести».

    Отмечается, что для подростков в возрасте от 15 до 18 лет платформы обяжут создать специальный режим с усиленной защитой данных и конфиденциальности. Аккаунты таких пользователей по умолчанию станут закрытыми, а прямые трансляции и персонализированная реклама окажутся под запретом.

    Кроме того, соцсетям запретят рекомендовать подросткам другие профили на основе собранных данных, а также синхронизировать детские аккаунты со списками контактов и подписок в других приложениях. Возраст пользователей будет подтверждаться через государственную систему электронных услуг e-Devlet, для уже активных аккаунтов проверку нужно пройти до 31 марта 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Анкаре задержали создателя ИИ-фото с Эрдоганом. Ранее стало известно, что, согласно данным ВЦИОМ, 59% россиян поддерживают ограничения для детей в соцсетях, при этом только 12% респондентов считают, что эти меры будут работать.


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    10 октября 2026, 12:50 • Новости дня
    В Оренбургской области подросток попал в больницу после нападения быка

    В Оренбургской области 14-летний подросток госпитализирован после нападения быка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В поселке Целинный Оренбургской области бык вырвался из стойла и нанес 14-летнему мальчику множественные травмы, пострадавшего доставили в районную больницу.

    В посёлке Целинный в Оренбургской области бык напал на подростка. Это случилось накануне вечером, когда, находясь дома со своими родителями, 14-летний подросток проводил хозяйственные работы недалеко от сарая. Один из быков проломил калитку стойла и напал на него, сообщает УМВД по региону.

    В результате пострадавший получил серьезные увечья, включая рваные раны левого бедра и челюсти. Несовершеннолетнего экстренно госпитализировали. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку для установления всех обстоятельств несчастного случая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Алтайском крае подросток спасся от медведя благодаря взорвавшемуся телефону. Ранее в Махачкале полицейские обезвредили разъяренного быка, который нападал на прохожих и автомобили, одна женщина получила серьезные травмы.

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    11 октября 2026, 16:26 • Новости дня
    Волонтеры начали поиски пропавшей в Подмосковье 15-летней девочки

    В Подмосковье начались поиски пропавшей 15-летней девочки

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красногорском районе Подмосковья волонтеры начали поиски 15-летней девочки, которая уехала на черном велосипеде 7 октября и не вернулась.

    Школьница пропала несколько дней назад в деревне Поздняково Московской области, передает ТАСС со ссылкой на волонтерский поисковый отряд «Спас град».

    В распространенной ориентировке указано, что рост пропавшей составляет 164 сантиметра, у нее среднее телосложение, темно-каштановые волосы и зелено-коричневые глаза. Отмечается, что девочка носит очки в круглой коричневой оправе.

    В день исчезновения подросток была одета в черную куртку, серые штаны, черные кроссовки и серо-черную шапку. Школьница взяла с собой темно-серый рюкзак и черный велосипед.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд избрал меру пресечения организатору сплава по Иркуту.

    В марте очевидцы раскрыли подробности пропажи детей в Подмосковье.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих подростков.

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    11 октября 2026, 15:26 • Новости дня
    В Петербурге состояние отравленного матерью мальчика оценили как средней тяжести

    Tекст: Ольга Иванова

    В Петербурге состояние 12-летнего мальчика, которого мать пыталась убить, вылив в его горло уксусную кислоту и бросив в озеро, оценивается как средней тяжести, сообщили в правоохранительных органах.

    «Врачи сегодня оценивают состояние мальчика как средней тяжести», – сказал источник РИА «Новости».

    Отмечается, что ребенок имеет ограниченные возможности здоровья. Он воспитывается в полной семье и имеет двух сестер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Петербурге женщина попыталась убить сына уксусом и утопить в озере.

    Женщину арестовали за попытку убийства младенца в Ленобласти.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об облитой кислотой петербурженке.

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    12 октября 2026, 03:40 • Новости дня
    Сидни Суини оказалась родственницей Мэрилин Монро
    Сидни Суини оказалась родственницей Мэрилин Монро
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская актриса Сидни Суини оказалась дальней родственницей культовой голливудской звезды Мэрилин Монро благодаря общему предку из XVII века.

    Звезда сериала «Эйфория» оказалась девятой кузиной легендарной актрисы Мэрилин Монро, пишет Breitbart News. Исследование MyHeritage показало, что родословные знаменитостей пересекаются благодаря общему предку из XVII века.

    Отец актрисы из «Белого лотоса» Стивен Суини и отец звезды фильма «В джазе только девушки» Чарльз Стэнли Гиффорд являются потомками Эзры Перри. Первопоселенец родился в Англии в 1625 году и умер в Массачусетсе в 1689 году.

    «Люди всегда проводили параллели между Сидни Суини и Мэрилин Монро, но то, что их пути пересекаются на более глубоком уровне, вдохновило нас на поиск реальной связи в архивах MyHeritage», – рассказал директор по исследованиям MyHeritage Рои Мандель.

    Он отметил, что обнаружение общей ветви стало невероятным открытием. По словам эксперта, это мощное напоминание о том, что человечество представляет собой одно огромное генеалогическое древо.

    Открытие родственной связи делает перспективу того, что Суини когда-нибудь сыграет свою дальнюю родственницу на экране, весьма интригующей.

    Ранее Монро уже воплощали другие актрисы, включая Ану де Армас в фильме «Блондинка» 2022 года и Мишель Уильямс в картине «7 дней и ночей с Мэрилин» 2011 года.

    Комментариев от Сидни Суини по этой теме пока не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рекламе джинсов American Eagle с Сидни Суини в 2025 году увидели нацистскую пропаганду. В текущем году Суини раскритиковали  за рекламу нижнего белья на знаке Hollywood.


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    11 октября 2026, 20:40 • Новости дня
    Лещенко ответил на слухи об ухудшении здоровья

    Лещенко рассказал об отличном самочувствии после сообщений о болезни

    Tекст: Ольга Иванова

    Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что чувствует себя отлично и продолжает концертную деятельность вопреки сообщениям об ухудшении здоровья.

    «Отлично себя чувствую. Выступаю, как видите, держусь в форме», – сказал певец, передает РИА «Новости».

    В октябре Mash сообщал, что артист стал реже выступать из-за проблем со здоровьем, в том числе одышки и болей в спине. Кроме того, в марте 2025 года появлялась информация, что врачи обнаружили у Лещенко редкое заболевание – транстиретиновый амилоидоз, которое поражает сердце и другие жизненно важные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом академик Лео Бокерия назвал главные привычки для сохранения здоровья.

    Весной Лариса Долина заявила об отличном самочувствии после слухов о проблемах со здоровьем.

    Супруга Василия Ливанова опровергла сообщения об ухудшении здоровья актера.

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    12 октября 2026, 11:18 • Новости дня
    Дапкунайте заработала 2 млн рублей в британском фонде

    Актриса Дапкунайте получила 2 млн рублей от фонда из Британии

    Tекст: Ольга Иванова

    Советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте заработала около 2 млн рублей за услуги, оказанные британскому благотворительному фонду PACED.

    Литовская актриса вошла в руководство британского благотворительного фонда PACED и заработала около 2 млн рублей на оказании услуг, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Shot.

    Дапкунайте стала одним из руководителей организации по приглашению бывшего супруга бизнесмена Дмитрия Ямпольского. По данным издания, после ее прихода объем пожертвований и грантов из Британии и стран Евросоюза вырос почти втрое.

    Актриса не может получать зарплату как сотрудник фонда, однако устав позволяет отдельно платить попечителям за оказанные услуги. По такому договору Дапкунайте с начала года заработала около 2 млн рублей.

    Организация занимается паллиативной помощью и обучает специалистов на русском и английском языках. Курсы проводятся с закрытым отбором и частичной оплатой, они рассчитаны в основном на русскоязычных жителей стран бывшего СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Ингеборгу Дапкунайте исключили из Союза кинематографистов России.

    Также сообщалось, что компания «Скиллз Академи» актрисы Ингеборги Дапкунайте прекратила существование после исключения из ЕГРЮЛ как «недействующее юридическое лицо».

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    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

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