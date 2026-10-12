КСИР Ирана нанес удар по супертанкеру в Ормузском проливе

По словам Лаврова, Россия выступает за немедленную остановку ударов в регионе, наносящих ущерб мирному населению, передает РИА «Новости».
«Мы сегодня сделали, по-моему, или вчера уже сделали официальное заявление министерства иностранных дел с требованием немедленно прекратить любые атаки на Аравийском полуострове, в зоне Баб-эль-Мандебского пролива, как и в зоне Ормузского пролива, которые наносят ущерб гражданским объектам и особенно мирным гражданам», – заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Москва надеется, что страны региона, включая Саудовскую Аравию и Иран, на практике воспримут давнюю российскую инициативу о начале диалога по формированию системы коллективной безопасности в районе Персидского залива, подчеркнул Лавров.
В минувшие выходные ударам подвергся аэропорт имени короля Халеда. По данным властей Саудовской Аравии, погибли 13 человек, более 300 получили ранения. Кроме того, в воскресенье был атакован международный аэропорт в Даммаме, ущерб от этого удара еще оценивается.
Военное противостояние между йеменскими хуситами и проправительственной армией, поддерживаемой Саудовской Аравией, возобновилось в середине июля после четырех лет затишья. За это время хуситы заняли западное побережье Красного моря и города около Баб-эль-Мандебского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.
Из-за действий хуситов министр экономики Японии отменил визит в королевство.
В воскресенье президент США Дональд Трамп допустил удары Вашингтона по йеменскому движению после атаки на аэропорт в Эр-Рияде.
Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.