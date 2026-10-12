Ле Пен назвала французские школы опасными местами

Ле Пен: Школы во Франции превратились в опасные места

Tекст: Дарья Григоренко

«Школы, которые должны быть островками безопасности, сегодня превратились в места, где можно подвергнуть свою жизнь опасности. Угроза безопасности проникла в стены учебных заведений», – заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

Она выразила поддержку пострадавшим, их близким, а также ученикам и персоналу учебного заведения, в котором произошла стрельба.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник во Франции задержали подростка после стрельбы в директора школы.

Ранее протестующие школьники и студенты заблокировали здания Сорбонны в Париже.

В пятницу был оценен ущерб от протестов школьников во Франции.

В среду учителя в Париже запланировали митинг в поддержку протестующих школьников.